Vecina a la que se le incendió la casa reclama por un terreno

Se trata de Daiana Gómez, su vivienda se incendió hace un mes atrás y está esperando que se concrete la entrega de un terreno que le prometieron, para reconstruirla. Dice que ya había pactado con la Municipalidad de Ushuaia un traslado de su casa hacia otra zona de la ciudad, por problemas de convivencia. Sin embargo ahora, a pesar que se quedó en la calle, el trámite no se realiza. Está viviendo en un hotel con sus tres pequeñas hijas.

Daiana Gómez es una vecina de Ushuaia, que sufrió el incendio de su vivienda en el Barrio Dos Banderas hace un mes atrás y desde ese momento está alojada, junto con sus tres pequeñas hijas, en un hotel de la capital provincial. Asegura que desde la Municipalidad de Ushuaia le dijeron que le entregarían otro terreno en otro sector de la ciudad, para que reconstruyera su casa, pero ese compromiso no se cumplió todavía.

En diálogo con el programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM “Nuestras Voces” y por Radio Provincia, la mujer señaló que venía “pidiendo un traslado por cuestiones de seguridad, me prometieron que lo iban a hacer, yo quería el traslado y estaba todos los días yendo a ver a los políticos, hablando con quien tenía que hablar, me prometían más de lo mismo hasta que perdí mi casa en el incendio”, relató.

Dijo que las pérdidas fueron totales y contó que venía solicitando el traslado a otro sector de la ciudad “porque tuvimos bastantes problemas con la gente de ese lugar dónde estábamos, que son familiares del papá de mis nenes”, mencionó. Luego contó que, el mismo día que perdió su casa y las pertenencias que tenía, “se acercó gente de la Municipalidad y me dijeron que me iban a ayudar con todo, que me iban a hacer el traslado y ellos se quedaron con mi terreno. Me dijeron que ahí no se iba a construir nada, ellos se hicieron cargo de ese terreno, y dijeron que me iban a ayudar con materiales”, aseguró.

Mencionó que se hizo presente el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia, Damián De Marco, y señaló que “fue él quien se comprometió con todo”. Pero dijo que “desde ese día yo estoy en una habitación en el hotel y nadie más se comunicó conmigo”, aseguró Daiana Gómez.

Comentó que tiene “el teléfono de Damián De Marco, de (l Jefe del Programa Barrios) Pablo Rodríguez, que fueron quienes se hicieron cargo en su momento, me comunico todos los días con ellos pero no me contestan el teléfono, los mensajes, nada”. Tiene comprometida la entrega “de ayuda y materiales por parte del Gobierno, pero dependo de la Municipalidad y la entrega de un terreno en Andorra, donde me dijeron que me lo darían”, remarcó.

Recordando luego que “eso es lo que corresponde porque ellos tomaron el terreno que yo tenía, pero hoy por hoy si no me entregan un terreno no puedo comenzar a construir”, insistió. Advirtiendo que “al lugar dónde estaba no podría volver por los problemas que tenía. Entonces espero que la Municipalidad cumpla con lo que me prometieron”, concluyó.