Trabajadores del Correo reclamaron el bono prometido

Los trabajadores de la sucursal del Correo Argentino en Río Grande, acompañando a sus pares del resto del país, realizaron una protesta en el exterior del edificio. Fue para reclamar porque la empresa prometió un bono paliativo, mientras se define el tema salarial, pero nunca concretaron el pago del mismo. Recordaron que siguen trabajando, a pesar de la cuarentena, y señalaron que “hubo nuevas comunicaciones pero no se concretó nada, ni el bono, ni el aumento, nada”.

“Hoy nos manifestamos en la calle y estamos viendo que pasa, porque esto ya viene desde noviembre de 2019. Se han firmado actas acuerdo, por las cuáles se tendrían que haber juntado el 31 de marzo para una definición. Pero en razón de esta pandemia se postergó todo y se volvieron a juntar el 5 de mayo con los Directivos, de quienes surgió la idea de dar un bono a los trabajadores hasta que se defina el tema salarial, teniendo en cuenta que el Correo nunca cerró y nosotros seguimos trabajando”, explicó José Arriagada, delegado gremial de los trabajadores del Correo Argentino, de la sucursal Río Grande.

Estimó que el otorgamiento del bono “al menos significaba algo de plata para los compañeros”, aunque aclaró que no se había establecido el monto del mismo. Sin embargo, al día de la fecha, “hubo nuevas comunicaciones, pero no se concretó nada, ni el bono, ni el aumento, nada. Lo único que convocaron es a un comité de emergencia sanitaria, por el tema de la pandemia y las medidas que se están tomando, pero no hay noticia alguna respecto del aumento que se está solicitando; por eso la decisión de salir hoy a protestar durante una hora en la puerta de las sucursales”, indicó.

La medida se llevó adelante en todo el país, con el objetivo de “que la gente sepa por qué se está protestando en el Correo”, señaló el delegado. Arriagada mencionó que también hay preocupación porque en sucursales como la de CABA “se amplió el horario de atención al público, los empleados están todos juntos, como si estuviéramos en una situación normal cuando estamos afectados por el coronavirus”.

En la delegación local dijo que la situación es mejor, respecto del protocolo por la pandemia, porque “todavía se está trabajando con horario reducido hasta las 3 de la tarde, con todo el protocolo y las medidas de seguridad correspondientes. Nos alegra que todavía ningún empleado del Correo fue contagiado en el país, pero no queremos llegar a esa situación por eso la preocupación del gremio”, dijo respecto de lo que está ocurriendo en otras sucursales.

José Arriagada igualmente remarcó que el mayor reclamo y la medida de hoy tuvieron que ver con “el bono y el tema salarial, porque no tenemos ninguna respuesta al reclamo y no percibimos aumento alguno desde noviembre del año pasado. Pasan de cuarto intermedio a cuarto intermedio, ahora se llamaron a silencio y nosotros necesitamos un incremento. Seguimos trabajando, quizás más que antes por el tema de los giros, el pago de ANSES, los bonos del Gobierno; nosotros tenemos la mejor predisposición pero reclamamos una respuesta que pasa por dar lo que ellos mismos ofrecieron”, dijo refiriéndose al bono paliativo otorgado hasta que se defina el aumento.