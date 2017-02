‘Sonrisas Nómadas’ trajo desde Barcelona la alegría a niños fueguinos.

La trouppe de artistas catalanes ‘Sonrisas Nómades’ viene recorriendo el mundo en su camión reciclado de Bomberos Voluntarios y brindaron trece presentaciones en la provincia. Comenzaron en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. En esta última ciudad cerraron con una presentación en las chacras de la Margen Sur en una Jornada Recreativa este domingo impulsada por la concejal María Eugenia Duré, la iglesia evangélica a cargo del Pastor Raúl Subiabre y la Casa ‘Patria Grande’.

El elenco tiene dos barceloneses, ‘Toti’ Rogers y ‘Jerry’, además de dos chicas, Kwan de Hong Kong y Gemma, también española.

Toti Rogers compartió que “estamos muy contentos de seguir con nuestro propósito de tratar de sembrar un poco más de alegría en donde existe y donde no existe llevarla un poco”.

Explicó que “Sonrisas Nómadas es un proyecto que ya tiene 20 años viajando por el planeta y escuchando un poco las inquietudes de las comunidades con menos posibilidades de tener las condiciones básicas de vida y entre una de ellas había una demanda de cultura, de llevar las artes escénicas a los lugares donde ellos habitan y en resumen escuchamos a esas comunidades y escuchamos a nosotros mismos en qué es lo que nos gusta hacer y qué es lo que sabemos hacer; ahí sale el nexo y ahí sale Sonrisas Nómadas”.

Rogers dijo que “llevamos espectáculos para niños de cero a noventa y nueve años a esas comunidades que hicieron el reclamo de que ellos también tienen derecho a esto que solo los lugares céntricos tienen acceso”.

Consultado sobre la subsistencia como grupo nómada, Roger dijo que “somos cuatro personas y dos perros y la subsistencia es un tema importante. El ochenta por ciento del proyecto está basado en el intercambio; es decir, que nosotros proponemos un espectáculo y a modo de intercambio pedimos combustible para el camión y unas comidas que los propios espectadores traen”.

Por su parte Jerry dijo que “Sonrisas Nómadas pretende ser una plataforma de artistas donde ellos se suben y se bajan del camión y después de un primer año por España, Toti y Kwan fueron los que subieron hasta el norte de Europa y en Bélgica cruzaron en barco, donde estuvieron durante un mes y medio hasta llegar a Montevideo”.

Detalló que este elenco estuvo siete meses en la capital uruguaya recorriendo distintos barrios y en el resto del país. “Allí nos subimos Gemma y yo al camión y desde ahí venimos bajando toda la ruta costera de Argentina, entrando desde Gualeguaychú pasamos por La Pampa y bajamos por la Ruta 3 llegando hasta Ushuaia. Ahora, desde Río Grande emprendemos el regreso, pero por la Ruta 40 que bordea la cordillera y en algún momento ingresar a Chile”.

El camión pertenecía a los Bomberos Voluntarios de Suiza, que renueva su flota y entregó esta unidad a los actores.

En tanto Kwan compartió que “estamos con el proyecto Sonrisas Nómadas desde hace un año. En Hong Kong trabajaba muchísimo y no tenía tiempo para mi misma y entonces comencé a viajar y conocí a Toti y su proyecto y me encantó porque este proyecto no tiene un fin comercial, no trabajamos por dinero, sino que es para dar una sonrisa a la gente, especialmente a los niños con un amor muy grande que damos a todos ellos”.

Agregó que “también puedo hacer mi proyecto que es la fotografía, que es una de las cosas que más me gusta”, concluyó.

“Queremos que nuestros niños tengan las mismas oportunidades en todos los barrios”

Así lo expresó la concejal del Frente Para la Victoria Eugenia Duré luego de la “Jornada Recreativa” llevada a cabo durante la tarde del domingo en el barrio Los Productores de Margen Sur. “Hacer estas actividades significa acercarnos a las familias y a los chicos en su barrio y que tengan las mismas posibilidades vivan donde vivan”.

De esta manera, la edil sostuvo que “la idea es poder trabajar en conjunto con diferentes sectores de la ciudad, por lo que esta actividad la organizamos en conjunto con el Ministerio Fuente de Agua Viva de los pastores Raúl y Flavia Subiabre quienes están haciendo una tarea de inclusión con las familias de la zona de las chacras” y agregó “nuestro trabajo es poder llegar a las familias, a sus realidades cotidianas,establecer qué necesidades no están cubiertas y de esa manera trabajar de manera articulada”.

Duré además expresó que “el objetivo era aprovechar este domingo para que muchos de los chicos que no pudieron irse de vacaciones tengan un fin de semana distinto” y es por eso, continuó “durante la tarde del sábado recorrimos diferentes barrios invitando a las familias y la verdad que superó nuestras expectativas”.

Durante de la jornada que se extendió por más de cuatro horas los chicos disfrutaron de inflables, juegos recreativos y deportivos, una merienda y el cierre a cargo del grupo #Sonrisas Nómadas” quienes recorren el mundo con un espectáculo de música en un camión de bomberos voluntarios y finalizaron su estadía en la provincia este domingo, por lo que Duré destacó “el cierre del día estuvo a cargo de este grupo conformado por artistas españoles quienes ponen en valor a través de su música la cultura y la igualdad de derechos por lo que era importante para nosotros que puedan regalarle a los chicos una de sus presentaciones y la verdad participamos todos, familias y niños de lo que hacen”.

Por último la concejal agradeció a sus compañeros de la Casa Patria Grande, al Centro de Estudiantes de la UNTDF, a los integrantes del Ministerio Fuente de Agua Viva y a militantes de la organización La Cámpora quienes estuvieron en la organización del evento. “El balance es más que positivo ya que trabajamos en conjunto con nuestros jóvenes quienes se pusieron al frente de una actividad que tiene como objetivo igualar derechos”.