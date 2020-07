Se descompensó un trabajador luego de la marcha de Textil Río Grande

Uno de los trabajadores textiles que se manifestaron este miércoles en Río Grande, sufrió una descompensación tras el acto, y fue llevado con urgencia al Hospital. Hasta ayer se encontraba internado en terapia intensiva.

“Nosotros nos movilizamos hoy (por este miércoles) y cuando nos estábamos desconcentrando desde la Delegación de Trabajo, un trabajador se comenzó a sentir mal y vimos como primero le agarró como una parálisis facial del lado derecho y los mismos compañeros lo llevaron a la casa para llevar los papeles de la obra social y todo eso, y lo trasladaron al Hospital”, relató el delegado Walter Hernández (foto).

Después agregó que ya en el nosocomio, “se le empezó a paralizar el cuerpo –las piernas, los brazos y todo-; le agarró un ACV y está muy complicado, recién venimos de terapia intensiva”, dijo al filo de la noche del mismo miércoles.

El delegado entendió que la situación de desconcierto que están atravesando el sector textil desde hace unos tres meses “podría haber influido, pero no queremos aventurar conjeturas. La estamos pasando mal los trabajadores y más en este contexto de pandemia”.

Añadió que “lamentablemente le tocó a él y ahora está pasando por esta situación delicada, pero a nosotros nos partió al medio, en la carpa cundió la tristeza y la desazón y el panorama no es nada alentador porque no sabemos si va a zafar y si logra hacerlo, no sabemos qué secuelas puede tener”, lamentó.

Finalmente el trabajador textil dijo que el afectado, Roberto Carbonelli, “es joven, tiene 37 años y hace 18 años que está en la empresa; es más, el papá de él en una época fue gerente. Estamos ‘shockeados’ porque no lo esperábamos de nadie y menos de él, que tiene una gran vitalidad y siempre comparte con nosotros con mucha alegría”, concluyó.