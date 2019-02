Queno no le teme a las internas y prevé un ordenamiento cuando se expida la justicia

El intendente de Tolhuin Claudio Queno aseguró que no le preocupan los detractores internos que “festejaron” el dictamen adverso a su postulación para un cuarto mandato. Expresó que quiere seguir al frente del municipio para concluir importantes obras en marcha, y destacó los logros en los tres años de gestión de Rosana Bertone, que no se consiguieron en los gobiernos previos. Advirtió que no ve la persona indicada para la sucesión, ni dentro ni fuera del partido, y cuestionó a los que están “especulando” con la definición de la justicia. Confía en la unidad del justicialismo para repetir el esquema de 2015. Cargó en particular contra el legislador Daniel Harrington, por haberse “mareado” con sus aspiraciones políticas en lugar de gestionar para la localidad.

Río Grande.- El intendente de Tolhuin Claudio Queno dialogó con FM La Isla sobre el acuerdo en la provincia entre el peronismo y el kirchnerismo, de cara a las elecciones de este año, a partir del anuncio de la conformación de un frente encabezado por Rosana Bertone, Walter Vuoto y Martín Pérez. “Mi opinión es buena y sabía que se venía trabajando en este tema. Yo me he juntado con Martín Pérez, con Walter Vuoto y estamos todos en la misma línea. Esperamos lograr la unidad y no creo que haya sobresaltos. Se viene trabajando bien con todo esto y creo que está prácticamente logrado”, dijo.

Se le preguntó si podrán sumarse los peronistas y kirchneristas alineados en otras filas: “Podemos llegar a tener un debate interno, pero yo veo la parte positiva. Vamos a buscar la forma de ir todos juntos y se va a lograr un acuerdo, como lo hemos logrado en el 2015. Yo creo que ese acuerdo puede ser repetible, a conciencia de lo que está pasando a nivel nacional”, confió.

“Se han hecho muchas cosas en la provincia, obras importantes para la provincia que a veces no son defendidas o reconocidas como debe ser, pero no estamos equivocados en comenzar esta clase de unión para repetir aquella elección. Mi situación es un tema aparte y, si tengo que ponerme a un costado lo voy a hacer, pero voy a seguir acompañando el proyecto. Todavía no hay resolución de la justicia y somos cuidadosos con los tiempos. No hemos salido a los medios para que nadie se sienta presionado y, si sale negativo, veré qué hago; pero no es lo que me preocupa en este momento”, sostuvo.

Admitió que le preocupan “los que están festejando por lo que salió de la Fiscalía, pero tampoco asoman la cabeza y dicen lo que quieren hacer. Están especulando con lo que puede pasar conmigo. Hay muchos que están festejando, como legisladores, algunos concejales, gente del partido de Río Grande, pero tampoco dicen que van a ser candidatos y están especulando. Por eso soy cuidadoso cuando hablo de las decisiones que tiene que tomar la justicia. No me ciega eso y sé que tengo que trabajar hasta el 11 de diciembre de 2019”, subrayó.

Afirmó que en Tolhuin es “uno de los impulsores para lograr la unidad. Llegado el momento puedo asegurar que todos se van con el caballo del comisario. Conocemos quiénes andan por Tolhuin, quiénes caminan por Tolhuin. Conocemos la sociedad y sabemos que me puede llegar a elegir o no, pero se puede llegar a tener un consenso. Va a haber nuevas listas, colectoras en Tolhuin y en la provincia, como ya pasó en 2011, cuando había colectoras por todos lados. A mí no me perjudicó y en su momento acá teníamos 14 colectoras”, recordó.

Respecto de las razones para aspirar a un cuarto mandato, mencionó que ayer se inauguró la segunda planta depuradora de líquidos cloacales. “Yo hice el proyecto en la época de Fabiana Ríos y después de diez años se hizo la inauguración, y se licitó la tercera planta modular. Estamos hablando de un 65% de gente que va a poder tener el beneficio de la cloaca y ahora se están haciendo las conexiones domiciliarias de agua y cloaca. En poco más de tres años logramos revertir una situación que habíamos empezado en 2009, que es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos con una planta de tratamiento. Nosotros fuimos partícipes de un proyecto ejecutivo en 2009, donde planificamos sectores que ni siquiera estaban urbanizados y ahora lo están. No tuvimos la posibilidad de concretar obras y un punto fundamental sería concretar obras grandes para Tolhuin. Después, no pasa por dejar la mesa servida, pero a uno le gustaría terminar las cosas que se están haciendo. Faltan cosas pero se hizo mucho en Tolhuin. No es que me quiera perpetuar en el sillón como dicen algunos, y si tuviese que dejar el espacio, lo dejo, pero realmente no encuentro la persona adecuada, ni en mi sector ni en otros sectores”, disparó.

“Hay uno solo que asomó la cabeza, dijo que va a ser candidato a intendente y puso un cartel, que es Águila por FORJA, después todos lo dicen por atrás pero no lo sacan a la luz. Siguen con las especulaciones”, criticó.

Harrington “mareado”

Consultado acerca de si espera la inclusión de un legislador de Tolhuin en la lista, dijo que “ya lo he hablado con la gobernadora y ella va a respetar nuestro lugar. Queremos seguir manteniendo nuestro puesto en la Legislatura y creo que va a ser posible tener un legislador que se preocupe por el pueblo y no que se dedique a hacer campaña. Hemos recibido cosas de otros legisladores, pero no del legislador propio”, señaló en referencia a Daniel Harrington.

“No hizo lo que tenía que hacer como gestión en la Legislatura y se mareó con el tema de ‘querer ser’. Son cosas que también se las he dicho a él. Yo lo saqué a él de recursos naturales y lo traje como Director de Deportes y luego como Secretario de Gobierno, después fue legislador”, repasó de la recorrida por la vida política que hizo a su lado, aunque hoy se planta como opositor interno.

Queno insistió en que “ordenar la interna de Tolhuin no va a ser necesario. Hay precandidatos que si no van por nuestro partido van por otro, así que tienen más acomodado que nosotros el tema. Veremos si hay internas pero creo que tenemos que ir unidos y lograr lo que se dio en 2015”.

Esperando el presupuesto

Respecto del presupuesto de Tolhuin, que fue reconducido, dio por hecho que va a contar con la aprobación en el mes de marzo. “Veremos lo que va a pasar con la elección de autoridades pero calculo que lo van a aprobar, porque son cinco concejales y como mínimo puede salir con tres. El reconducido no le conviene a ellos”, observó.

Finalmente dio cuenta del ordenamiento de la gestión: “Nosotros hemos gobernado en la miseria y sin embargo salimos adelante. Este intendente no le debe plata al IPAUSS; no tengo juicios, pagué todas las deudas históricas, puede quedar alguna deuda colgada con alguna empresa, pero son deudas chicas que se pueden pagar”, concluyó.

Fuentes: FM La Isla y Diario Provincia 23.