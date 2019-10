Pérez Toscani aseguró que “no se afectó la costa, como así tampoco la fauna y la flora”

El Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani aseveró que “el derrame de combustible generado por la empresa YPF el pasado viernes no causo afectación de la costa, como así tampoco de la fauna, y la flora del lugar”. Puntualizó que “los 1500 litros de petróleo derramados ya están contenidos en las barreras, y ahora investigaremos que es lo que causó este incidente”. Además señaló que “si bien son incidentes que se pueden dar, dado que las maniobras en el mar son complicadas, vamos a investigar lo sucedido, y si hay que tomar alguna medida, se tomará, como la hemos tomado con todas las empresas”.

Río Grande.- El Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani se refirió por FM del Pueblo al derrame de combustible en la zona de San Sebastián por parte de la empresa YPF producido el último viernes, para lo cual señaló que “se dio un incidente en la zona de San Sebastián en la monoboya que se utiliza para la carga de los buques en las instalaciones que se encuentran en el agua, y cuando el buque estaba cargando comenzaron a divisar unos burbujeos en el agua que salía de hidrocarburos, por lo cual se suspendieron las maniobras, y desde tierra cortaron enseguida el envío de hidrocarburos”.

En este sentido indicó que “rápidamente se tomaron las medidas, y automáticamente nos informaron a nosotros de lo sucedido, y a las dos horas nosotros ya teníamos equipos de la Dirección general de Ambiente, estaba también el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental Juan Cejas, equipos de Recursos Hídricos y Guarda parques estuvieron fiscalizando todos los trabajos que se llevaron delante de contención, por suerte fue muy poco el hidrocarburo que se llegó a volcar, fue alrededor de un metro y medio cubico, por lo cual la cosa no paso a mayores”.

Puntualizó que esa misma noche “bajó un buzo para terminar de cerrar y asegurar todo lo que tiene que ver con las bridas que existen debajo del agua en las monoboyas que son las que conectan con el ducto que viene de tierra, y el día sábado estuvo presente a primera hora de la mañana todo el personal de la secretaria de Ambiente recorriendo toda la costa de la bahía de San Sebastián y el Páramo para asegurase de que no haya afectación de la costa, de la fauna, y de las aves playeras, con lo cual pudimos observar que no hubo afectación de la costa, estuvimos trabajando a píe recorriendo en cuatriciclo, como así también hicimos sobrevuelos con el drone de la secretaría de manera de poder meternos bien adentro del mar, asegurarnos de que la mancha no este cercana a la costa, y de acuerdo al último informe que nos llegó no existe afectación de la fauna, tampoco de la costa, como así tampoco hubieron nuevos derrames”, puntualizó.

Asimismo indicó que “ahora estamos trabajando con la empresa para saber cuáles son las medidas que van a tomar, como se realizará el retiro de las barreras de contención que se desplegaron con el buque remolcador, y con las lanchas de apoyo, con lo cual se está trabajando en el cierre del incidente, y esperamos que no haya novedades”.

Pérez Toscani manifestó que “el derrame se contuvo en su mayoría con la barrera de contención porque era una muy chica que tenía aproximadamente unos 50 metros de largo por 5 metros de ancho, siendo que el hidrocarburo que se estaba transportando era un hidrocarburo muy liviano, con lo cual el resto que pudo haber quedado se va a terminar diluyendo por la poca cantidad y densidad que es en el mar, pero lo más importante es que no hubo afectación de la costa, se recorrieron los 15Km. de la costa de la bahía, más toda la zona del páramo durante el viernes, sábado, domingo, y durante este lunes, de forma de poder tener un cierre del incidente a nivel de terreno, y luego tendremos que ver qué medidas se toman con la empresa, como estuvo trabajando, si el sistema de seguridad funcionó como debía, o si habrá que mejorar algo en relación a esto”.

El funcionario provincial señaló que “son incidentes que se pueden dar, las maniobras en el mar son complicadas, sobre todo cuando se trata de maniobras de carga y descarga de hidrocarburos”, resaltó, al tiempo que agregó que “vamos a investigar lo sucedido, y si hay que tomar alguna medida, se tomará, como la hemos tomado con todas las empresas, y si no será la empresa YPF quien deba informar de lo sucedido que es la responsable de esto”.

Resaltó que “la medida puede ser una sanción, un sumario administrativo, depende de la gravedad, pero en principio la gravedad del incidente es muy baja, son 1.5 metros cúbicos, son 1500 litros de hidrocarburos, lo cual es muy bajo, pero si es importante investigar respecto del procedimiento adoptado para llevar adelante el mismo, si estuvo bien realizado, y si se cumplieron con todos los protocolos”.

Buzos de la TOTAL trabajaron para contener el derrame en San Sebastián

Fueron contratados por la firma YPF para sanear la pérdida detectada el pasado viernes, donde con buzos de la empresa TOTAL contratados para tal tarea, se logró identificar el problema en la zona de una de las monoboyas a 25 metros de profundidad sobre el lecho marino, donde se detectó una falla en la válvula principal.

Al respecto lo primero que se hizo fue contener el derrame, el cual fue controlado, según señalaron desde la secretaría de Medio Ambiente, y posteriormente se debió realizar el cambio de esa válvula para poder continuar con los operativos normales de cargamento de petróleos.

El operativo de contingencia es realizado por personal capacitado para tal tarea, que aún está a la espera de la llegada de nuevos buzos para proceder al cambio o refacción de la válvula.

Nogar confirmó que “no hay hidrocarburos en la costa”

El secretario de Energía e Hidrocarburos de la Provincia, Omar Nogar, contó que se produjo un “derrame de petróleo de la empresa YPF, pero inmediatamente se puso en vigencia el protocolo de remediación para este tipo de situaciones”. Resaltó que “no hay hidrocarburos en la costa”.

Nogar manifestó a FM Fuego que “si bien nosotros en materia ambiental no somos autoridad de aplicación, pero si hubo un derrame donde la empresa YPF nos informó después de todos los pormenores del incidente, se siguió con el protocolo de remediación como esta estipulado, y de inmediato tomó intervención la autoridad de aplicación a nivel nacional que es la Prefectura Nacional Argentina, como así también la empresa informó a la secretaria de Medio Ambiente, que es la que esta llevando adelante todos los procedimientos”.

Marcó que el problema se produjo al “romperse una válvula del mangerote de la monoboya, y el derrame no fue de una magnitud muy grande”, dijo, al tiempo que agregó que “no hay hidrocarburos en la costa, donde ya se recuperó más del 50% de lo que se había derramado, todo por protocolo, y supervisado tanto por Prefectura, como por la secretaria de Medio Ambiente, mientras que hay otra parte que se evapora, y otra que quedará, pero por los informes no serían de una magnitud muy grande”.

Por último detalló que “el protocolo consiste en aislar al hidrocarburo, se trata de recuperarlo de manera de que no se derrame, y esto lo lleva adelante la misma empresa”.