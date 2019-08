Pérez Toscani adelantó que sumariará a la empresa ejecutante de la obra

El Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, adelantó que se le iniciará un sumario a la empresa ejecutante de la obra del Corredor del Beagle por “no haber comunicado la intervención, y por no haber realizado la señalización de seguridad que está dentro de las normas en cuanto a cualquier tipo de intervención en el bosque”. También agregó que “debe quedar claro que la empresa contratista debe respetar todas las observaciones que haga la Secretaria de Ambiente que es la única autoridad de aplicación ambiental de la provincia”, dijo Pérez Toscani.

Río Grande.- El Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani se refirió a la denuncia que circuló en las redes sociales a través de diversos videos que se hicieron viral sobre el desmonte que habría realizado la empresa encargada de la obra del Corredor del Beagle, y adelantó que se le iniciará un sumario a la empresa ejecutante de la obra.

Por FM Del Pueblo, el funcionario provincial indicó que “el Director General de Bosques, Gustavo Cortés, que está con los técnicos en la zona están verificando que este desmonte esté dentro de la traza que fue aprobada para la construcción de la ruta “Corredor del Beagle”.

Recordó que “esta zona corresponde al tramo1, de la sección 1 de la obra Corredor del Beagle dónde se está haciendo toda una apertura de ruta, apertura que incluye algún tipo de intervención en el bosque, y este tipo de intervenciones están aprobadas por el estudio de impacto ambiental”, dijo, al tiempo que agregó que “se está verificando si esta intervención ocurrió sobre la traza de la ruta que fue aprobada, y porque no se llevaron adelante las recomendaciones de la Secretaría, que era que la empresa que realizaba la intervención tenía que avisar, con cierto tiempo de anticipación, a la Dirección General de Bosques de que se iba a realizar la intervención, como así también se debía realizar una señalización de seguridad porque es una zona en la que hay muchos senderistas que la recorren, y tenía que tener presencia la secretaría de Ambiente, pero lamentablemente eso no sucedió”, reprochó el funcionario provincial.

Ante esta situación, Pérez Toscani sostuvo que “veremos una vez que los técnicos vuelvan del campo con todas las verificaciones del terreno, y todas las actas realizadas, cuáles son las medidas que se toman, si hay apertura de sumario o no, y notificar al Ministro de Obras Públicas, Luís Vázquez, que es el responsable de que la parte técnica de la obra se lleve adelante según lo que esté escrito, y lo que implica el pliego de la licitación”.

Asimismo Pérez Toscani aclaró que “la única autoridad de aplicación ambiental de la provincia es la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la provincia de la Ley de Bosques, y de Medioambiente va a iniciar las acciones necesarias, sumarios de investigación administrativa, acciones legales que se puedan iniciar contra la empresa, si es que la empresa incumplió alguna de las normas, por eso para nosotros es muy importante poder hacer una verificación en la zona”.

En cambio sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas tendrá que “tomar intervención en su área para ver porque una empresa que el Ministro contrató, no está cumpliendo con la normativa ambiental de la provincia, siendo que nosotros no delegamos en ningún momento nuestra responsabilidad en ningún otro Ministerio”.

Por lo tanto insistió en que “se le va a iniciar un sumario a la empresa por no haber comunicado con anterioridad esta intervención, y por no haber realizado la señalización de seguridad que está dentro de las normas en cuanto a cualquier tipo de intervención en el bosque”.

Además aclaró que “el tramo 1 de la sección 1de esta ruta está aprobado por un estudio de impacto ambiental, y está calculada cual es la superficie que tiene 1,5 kilómetros de longitud, y la superficie a intervenir son de 32 hectáreas, entonces si nosotros tomamos 32 hectáreas en más de 750 mil hectáreas de bosque que tiene la provincia de Tierra del Fuego, esta intervención es mínima, siendo que se han tomado todos los recaudos que podíamos llevar adelante desde la Secretaría de Ambiente, la identificación de los árboles, se ha tratado de llevar la traza por dónde tenga el menor impacto posible con el bosque, también se ha logrado reducir el ancho de la ruta en más de 13 metros, lo que nos dio la oportunidad de reducir la intervención en el bosque en más de 15 hectáreas”.

Por tal motivo manifestó que “yo sé que las imágenes son fuertes, y cuando uno se encuentra con eso, no entiende bien con lo que está pasando porque no hay una señalización, una empresa responsable que está trabajando o personal técnico responsable que pueda dar una respuesta es una cosa, pero cuando uno camina por el bosque y se encuentra con esto, obviamente que causa un impacto fuerte”.

Por lo tanto nosotros “queremos transmitir tranquilidad porque sabemos que hay muchos grupos que están con una posición contraria a la construcción de la ruta, entendemos y respetamos todas las posiciones que hay, pero también queremos que se entienda que este proyecto está en marcha, y es un proyecto fundamental para nosotros”.

Finalmente insistió en reivindicar el trabajo hecho previamente dado que si bien “toda intervención en este tipo de camino de montaña genera un impacto ambiental que ha sido tenido en cuenta en el estudio impacto ambiental y de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas en bosques durante la Audiencia Pública”, dijo, al tiempo que agregó que “debe quedar claro que la empresa contratista debe respetar todas las observaciones que haga la Secretaria de Ambiente que es la única autoridad de aplicación ambiental de la provincia”.