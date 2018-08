“Nuestro enemigo está en el gobierno nacional”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando participó ayer de la reunión del consejo nacional justicialista y la principal definición fue trabajar para la unidad para enfrentar al gobierno nacional, que es el verdadero “enemigo”. Informó que se planteó una amnistía para todos los que se fueron y quieren volver, y aseguró que no habrá restricciones. Como primera señal del resultado de la unión, citó el resultado de las elecciones en Santiago del Estero, con un triunfo aplastante para el peronismo.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando informó sobre el resultado de la reunión del consejo nacional justicialista, realizada ayer, y aseguró que más que nunca ve posible la unidad del partido, con una posible amnistía para los que se fueron y quieren regresar, teniendo en cuenta que el “enemigo” es el gobierno nacional y no el movimiento peronista.

Por FM La Isla, dijo que del encuentro participaron “distintos sectores del PJ que incluyeron referentes del kirchnerismo. Se estuvo analizando la situación de extremo peligro que está afrontando la Argentina por las malas decisiones que está tomando el gobierno nacional y nos pone al borde del abismo, con consecuencias inimaginables”, sostuvo.

“Nuestra consigna es la unidad del peronismo para enfrentar estas medidas que está llevando adelante el gobierno nacional, que terminan afectando a todos. La última tiene que ver con la eliminación del fondo federal solidario, que es una clara medida de ajuste que va en contra de provincias y municipios y vulnera el federalismo consagrado en la Constitución nacional”, fustigó.

“En la Patagonia se plantean otras cuestiones, como la quita del subsidio de gas, la quita del coeficiente 4 del salario familiar y, si bien está suspendido el decreto, sabemos cómo actúa este gobierno y ya lo hizo con las tarifas desde el principio de la gestión. Lo suspende por un tiempo y después queda firme”, alertó.

De aplicarse este ajuste a los subsidios, estimó que “hoy un vecino que paga mil pesos de gas, va a pagar siete mil quinientos pesos mensuales y es una locura. Este gobierno le ha apuntado a la Patagonia de forma despiadada y ahora apuntan también a la quita del subsidio del transporte, a sacarle la zona a nuestros jubilados, que van a perder un 40% de sueldo. El aumento del transporte va a aumentar la canasta familiar de los fueguinos y por eso se han reunido gobernadores, intendentes, legisladores, representantes del NOA y el NEA, que también están siendo afectados por la política nacional”, subrayó.

Para el funcionario, “en este gobierno hay un ensañamiento con las provincias y los municipios y tenemos que trabajar para lograr la unidad parlamentaria, sobre todo en el Senado de la nación, donde está la representación legítima de cada una de las provincias. Si no, van a seguir adelante”.

“Esto tiene que ver con las recetas del FMI y antes ya nos habíamos olvidado, porque le habíamos pagado al FMI. Nos habíamos olvidado de una inflación de esta magnitud en la Argentina, y hoy vemos que dos o tres veces por semana hay aumentos en las listas de los mayoristas”, planteó.

“Nosotros apuntamos a la unidad de todo el peronismo. Estas cosas tienen que unir a todos porque si no van a seguir avanzando y con estas medidas están generando más pobres en la Argentina”, sostuvo.

Respecto de la ruptura del pacto fiscal con la eliminación del fondo de la soja, recordó que “el fondo de la soja fue ratificado por ley del Congreso y no pueden eliminar un fondo de estas características. Por eso ya se están presentando amparos y la Argentina está afrontando una situación de extremo peligro por estas decisiones. Estas recetas ya fueron probadas y no dieron resultados”, dijo.

También se le señaló que ayer fue desmentido por el diputado Héctor Stefani, quien aseguró que el gobierno fueguino estaba al tanto de la eliminación del fondo de la soja: “Los diputados tienen que defender los intereses del pueblo que los votó y no tenemos por qué perder este fondo que va a obras y a mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo, lamentando la postura de Stefani en contra del pueblo fueguino.

Además replicó a las declaraciones vinculadas con los mayores ingresos de la provincia, que duplican lo que podría percibir por el fondo de la soja: “ Si recibimos más recursos, es por la inflación que hay en Argentina -señaló-. La realidad es que el DNU está y el decreto que saca el coeficiente 4 a las asignaciones también está. Dicen que esto está acordado y no es cierto, porque salimos de las reuniones y dicen que está acordado. Yo estuve charlando con muchos gobernadores y vicegobernadores y no quieren ir más a las reuniones, porque te sentás, te sacan la foto y después dicen que estamos de acuerdo. Tienen una campaña de difusión a través de Durán Barba y parece que estamos viviendo en el país de las maravillas, pero la inflación trepa mes a mes”, expresó.

Admitió que en el pasado acompañaron medidas del gobierno, pero que ahora “se pasó de la raya” con el ajuste. “Algunas medidas que se han tomado las hemos consensuado, pero no podemos consensuar estas que afectan a los vecinos que representamos. Acá ha cambiado la historia ahora, porque le están tocando el bolsillo a cada uno de los trabajadores. Se pasaron de la raya”, aseveró.

Construyendo la alternativa

Lo que sigue es la consolidación del PJ como oposición, y para eso se deberá acelerar el proceso de unidad: “El peronismo hoy es el único partido de oposición que tiene este gobierno. Desde que asumió Mauricio Macri el peronismo viene señalando los errores que están cometiendo y más ahora. Les hemos advertido que, de continuar con las políticas que están adoptando, la Argentina va a una crisis de magnitud de la que va a costar muchos años salir. Ya sabemos lo que pasó en el 2001 y lo que nos costó salir, siendo que teníamos viento en popa del punto de vista internacional. Ahora no hay perspectivas de que el mundo vaya a cambiar, vemos la crisis de Turquía y en otros países del mundo y esto va a ser más difícil”, sostuvo.

“Seguiremos tratando de unificar los bloques que tenemos dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, para que todos trabajen en conjunto. Es difícil pero no imposible. Esto nos está obligando a trabajar duramente para encontrar los consensos dentro del peronismo, porque nuestro enemigo no está en el movimiento sino en el gobierno nacional, y hay que poner en práctica nuestro apotegma de que primero está la Patria y después el movimiento”, instó.

Aclaró que en esta nueva construcción “nosotros estamos incluyendo a todos, no queremos excluir a nadie. Es más, hoy hablamos de la amnistía para todos aquellos que se fueron y quieren volver al justicialismo, y le he encomendado al presidente del consejo nacional que trabaje en este sentido. No hay fechas y hoy empezamos el camino en ese sentido. El domingo pasado, con las elecciones de Santiago del Estero, se unificó el justicialismo con (Gerardo) Zamora y arrasó en las elecciones, porque ganó en 25 de los 26 departamentos, y se está entablando el diálogo para que los renovadores también vuelvan a trabajar dentro del esquema de nuestro movimiento”, apuntó.

En este nuevo camino no hay marcha atrás: “No podemos acordar contra los intereses de los vecinos que representamos. Hay un límite y el límite es no joder a la gente. El límite es que no sigamos teniendo más pobres e indigentes en la Argentina”, concluyó.