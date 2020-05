“No vamos a permitir que se rifen dos mil millones”

La legisladora del Partido Verde adelantó que pedirá el pase a las comisiones de legislación general y economía del proyecto presentado por el Ejecutivo. Propone un cronograma de comisiones y que sean citados tanto los funcionarios como los actores del amplio arco del sector privado, para analizar la iniciativa y realizar correcciones. La legisladora afirmó que no está claro el destino de los fondos y no permitirá que “se rifen dos mil millones ni se endeude a la provincia en tres mil millones sin conocer el destino”, ante el pedido de autorización para un nuevo endeudamiento. Fue crítica de la falta de convocatoria del oficialismo en forma previa a la presentación del proyecto, como también de la falta de información. El bloque tiene ocho iniciativas preparadas, entre ellas una herramienta modificatoria de la propuesta del Ejecutivo, un proyecto de transparencia en las tramitaciones y la ley de goteo.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto hizo su evaluación por Radio Universidad 93.5 del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en la sesión especial de este jueves, y adelantó que pedirá el pase a comisión.

“Son varios los proyectos presentados en términos económicos y entendemos que se debe generar un canal de diálogo institucional de las propuestas. Esto implica que la Legislatura pueda debatir en las comisiones estos proyectos, incorporando las voces de los involucrados, tanto las pequeñas y medianas empresas como de los trabajadores independientes, sindicatos, cámaras de comercio. Hay muchísimos sectores que tienen una voz para aportar respecto de estas medidas económicas”, sostuvo.

“El proyecto presentado por el Ejecutivo requiere de una cantidad de modificaciones importantes para garantizar que el dinero efectivamente llegue a la gente que más lo necesita. Hubo una demora muy considerable en la elaboración de la herramienta económica. Como bloque del Partido Verde, a tres días de dictada la cuarentena, le presentamos al gobernador 32 propuestas para mitigar los impactos económicos, hicimos mucho hincapié en que había que tomar medidas excepcionales para acompañar al sector privado, sobre todo a los más pequeños que no tienen espalda para resistir un cese de actividades de dos meses; y también para mitigar los impactos sociales que el encierro podía acarrear”, recordó.

Sin convocatoria

Pese a que legisladores del oficialismo aseguraron que se demoró la presentación del proyecto por el trabajo de consenso previo, la legisladora Vuoto negó que se haya debatido: “A mí me hubiera encantado que el gobernador llegara a la presentación proyecto con un consenso previo, ese anuncio quizás lo podría haber hecho con los presidentes de los bloques legislativos, pero eso no sucedió y no se entendió necesario. Ese consenso para nosotros es muy importante generarlo porque no hay garantías de que ese dinero efectivamente llegue a quienes dicen que debería llegar”, advirtió.

“El Estado tiene que hacer una inversión extraordinaria en este contexto porque estamos atravesando una crisis sin precedente. La mirada tiene que estar puesta en el pequeño empresario, en los peluqueros, los mercados de barrio, los taxistas y remiseros, los cuentapropistas. Hay un universo de pequeños y medianos empresarios que deben ser acompañados por el Estado pero en el proyecto presentado por el Ejecutivo no están las garantías para que los recursos les lleguen”, reiteró.

Explicó que “se crea un fondo de dos mil millones de pesos que se va a dividir entre obra pública, créditos del Banco Tierra del Fuego y créditos que daría el Ministerio de Producción, pero no se aclara en qué porcentaje se va a distribuir esa plata. Si fueran 1.500 millones en obra pública y 500 millones en créditos, la verdad es que esto no va a impactar en las familias fueguinas. Este detalle debería estar en el articulado, para que sea una cuestión vinculante”.

“Nosotros entendemos que este proyecto debe ser debatido en las comisiones, porque se deben generar las garantías para que el dinero llegue a quienes más lo necesitan, y además hay cuestiones esenciales que hacen al nuevo endeudamiento de la provincia en tres mil millones. Eso habla de una situación financiera muy comprometida a futuro”, alertó.

“Si queremos disponer de los dólares, sería bueno que el Ejecutivo informe si ya ha hablado con los tenedores de los bonos para ver si se puede cambiar el destino de esos fondos. Esto requiere necesariamente de un trabajo en comisiones”, insistió.

Sin acompañamiento

La legisladora anticipó que, si se pretende votar el proyecto el jueves, el Partido Verde no va a acompañar. “Entendemos que hay que hacer una inversión extraordinaria pero hay que generar las garantías suficientes para que llegue al pequeño y mediano comerciante, pero no vamos a permitir que se rifen en nuestra provincia dos mil millones de pesos y que se tome un nuevo endeudamiento de tres mil millones sin conocer el destino”, sentenció.

“Hay una referencia vaga que dice que esos tres mil millones son para atender las consecuencias del COVID, pero el empréstito se toma con un objeto determinado. No vamos a permitir que se tomen decisiones tan estructurales en relación a la cuestión económica sin tener las garantías de que esa plata va a ser administrada como debe ser, con un criterio de equidad. Sin reglamentación, podría suceder que con ese mismo dinero se ayude a cien empresas grandes y no se ayude a las chicas”, planteó.

“Nuestra posición es que haya un cronograma de comisiones que sea expeditivo, porque nadie está planteando postergar la toma de decisiones y no vamos a plantear un debate de seis meses, pero queremos introducir las modificaciones que son necesarias. Con un cronograma ágil de reuniones esto se puede llevar adelante en el corto tiempo”, afirmó.

Según su criterio, el proyecto deberá ser girado “a la comisión de legislación general y la comisión de economía”, que todavía no están constituidas. “Nosotros vamos a proponer un cronograma con todos los sectores que pretendemos escuchar y deben poner una voz para poder enriquecer el proyecto”, dijo.

“No se han hecho gestiones para conseguir ese endeudamiento de tres mil millones, no se ha hablado con los tenedores de bonos, y se habla de una premura por aprobar el proyecto el jueves cuando en realidad hay que hacer otras gestiones de manera previa”, manifestó.

Por otra parte, observó que un comercio minorista que no tiene perspectivas de reactivación en el corto plazo y “acumuló dos meses de alquiler de 25 mil pesos, quizás no necesita un crédito sino un subsidio no reintegrable por 50 mil pesos”.

En función de esto, el Partido Verde elevará una propuesta propia. “Nosotros estamos elaborando una propuesta económica que vamos a terminar de cerrar mañana –por hoy-, para introducir las modificaciones necesarias para garantizar que la plata llegue a los más desprotegidos y perjudicados. Queremos mejorar esta herramienta y he hablado con los bloques que presentaron proyectos para expresarle estas preocupaciones”, dijo en referencia a la UCR y el MPF.

Remarcó que desde FORJA “ninguno se ha comunicado ni conmigo ni con mi presidente de bloque, que es Laura Colazo”, al tiempo que recordó que “se necesitan 10 votos por tratarse de un cambio de destino del endeudamiento y de la autorización para tomar uno nuevo”, con lo que el oficialismo necesariamente necesita del aval de la oposición.

Falta de información

La legisladora fue consultada sobre la información del gobierno respecto de la inversión que se ha realizado hasta el momento del presupuesto, y respondió que “hay muchas cuestiones que nos preocupan sobre el manejo de los fondos y lo hemos expresado en las reuniones con los ministros. No hay regularidad en la publicación de los boletines oficiales, no hay publicidad de los procedimientos de contratación, compras y adquisiciones en las páginas web de transparencia gobierno de la provincia. Solamente hay dos expedientes de compra de insumos sanitarios, por lo tanto hay una ausencia de información bastante importante sobre cómo se están manejando los recursos desde la provincia. A esto se suma que se ha dictado una emergencia administrativa por decreto, que fue observada por el Tribunal de Cuentas en una resolución plenaria, porque el decreto le quita el control previo a las contrataciones y les da trámite de emergencia a todas, incluso con la posibilidad de realizar contrataciones sin publicidad”, dijo.

“Nosotros le enviamos una nota al gobernador solicitando que se subsane el decreto y va a ser un tema que vamos a plantear en la sesión especial, con un proyecto que contemple la debida transparencia en las tramitaciones del Estado y nos permita controlar. Como Poder Legislativo tenemos el rol central de controlar el manejo de las finanzas públicas y queremos que esto se garantice, porque hasta ahora no respondieron los pedidos de información que hemos enviado”, cuestionó.

Sueldo de funcionarios

Por otra parte, se le pidió opinión sobre la decisión del gobierno de congelar los sueldos de los funcionarios y señaló que “no me consta que el gobernador haya dado marcha atrás con el aumento del 100% de los sueldos de la planta política y de hecho es algo que planteamos en la reunión con los ministros. Preguntamos si se estaba evaluando suspender este acto administrativo y nos dijeron que no”.

Con relación al sueldo de los legisladores, y si debería haber una reducción, planteó que “si lo tenemos que poner por escrito lo vamos a hacer, pero todos hemos afrontado grandes costos para poder asistir a las familias más vulnerables. Lo ha hecho el bloque de FORJA, el bloque Unidad Fueguina, el bloque del Partido Verde y todos estamos colaborando en el marco de esta pandemia”.

Se le recordó que el intendente Vuoto y el intendente Martín hicieron una reducción de los sueldos de los funcionarios de manera formal, y se consultó si no falta formalizar este aporte de la Legislatura y la Justicia. “Cuando hay que hacer inversiones extraordinarias hay que revisar todos los presupuestos, de todos los poderes y estamentos del Estado, y ver qué cuestiones son esenciales. Se ha instalado un debate acerca de que los legisladores nos llenamos los bolsillos y no hacemos nada, pero yo puedo rendir cuentas abiertamente de lo que hago con mi sueldo para garantizar los módulos alimentarios, los kits de higiene, los pañales y todo lo que hemos implementado este tiempo para acompañar a los más vulnerables. Esto sale de mi sueldo y de los sueldos de mis asesores. Tenemos puntos de entrega en Ushuaia, en Río Grande, hemos colaborado con Tolhuin en la confección de tapabocas para entregar a los que realizan servicios esenciales. Nosotros ganamos 120 mil pesos y tenemos 10 asesores por legislador. Los asesores que viven en Río Grande cobran 28 mil pesos de desarraigo”, apuntó.

Respecto de si considera que esto es función de los legisladores, que deben legislar y controlar, más que realizar tareas del área social, dijo que “obviamente nuestro rol principal es legislar y controlar al Ejecutivo, pero estos momentos requieren del mayor de nuestros esfuerzos. Tenemos un rol institucional frente a la emergencia y la pandemia, y si se requiere acompañamiento a las familias más vulnerables, nosotros tenemos que estar dando el ejemplo”.

Ley de goteo

Finalmente se le preguntó sobre la necesidad de una ley de goteo para normalizar el envío de coparticipación a los municipios, dado que el Partido Verde había anunciado ya desde el año pasado que presentaría un proyecto de ley de goteo, pero todavía no ingresó. “Estuvimos estudiando un proyecto presentado que tiene estado parlamentario durante el receso de verano, y tenemos uno consensuado con el bloque. Hay uno muy interesante de la legisladora Myriam Martínez y queremos presentar uno en consenso. Con la pandemia quedó demorada la generación de estos consensos pero la intención es trabajar un proyecto único. Para nosotros es muy importante regularizar esta situación, más en un contexto en que los municipios son la primera línea de contención frente a la crisis. Es muy importante que se pueda normalizar la coparticipación. Esta semana íbamos a presentar ocho proyectos, ahora quedó en medio esta sesión especial, pero dentro de esos proyectos está la propuesta de la ley de goteo”, concluyó.