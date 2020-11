“No se puede vivir en una cuarentena eterna”, dijo Facio

El secretario de Protección Civil, Daniel Facio, confió en que en un futuro cercano pueda haber nuevas flexibilizaciones, tras la habilitación de la circulación por la ruta 3 y de la pesca deportiva. Consideró que no se puede vivir en una cuarentena eterna y que, a este punto, la gente debe tomar conciencia de cómo convivir con el virus y cuidarse. El Ministerio de Salud evalúa la curva de contagio y, en función de la evolución, se irán definiendo nuevas aperturas. Por el momento no se puede pernoctar en ninguna localidad, ni ingresar, pero sí ir a pasar el día al aire libre. En la frontera no hay cambios y el horario límite para cruzar son las 14:30 horas, cuando Chile inicia el proceso de desinfección diaria. Se considera que, quien atraviese el primer puesto más tarde, ya no llega a la última frontera antes del horario de cierre, fijado a las 20 horas. Respecto de los fallecidos en Ushuaia, indicó que el área a su cargo es la encargada del traslado de los restos hacia el crematorio de la zona norte.

Río Grande.- El secretario de Protección Civil, Daniel Facio, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 el resultado de la aplicación de las primeras medidas de flexibilización a partir del fin de semana, tanto con la apertura de circulación por la ruta 3 como de la pesca deportiva.

En principio se le consultó sobre las fronteras y aclaró que hasta ahora “nada se ha modificado. Esto es potestad del Ejecutivo nacional en cuanto a los pasos fronterizos. Allí residen entidades que responden al Poder Ejecutivo Nacional, tanto Migraciones, Aduana, como Gendarmería, son estamentos regidos por el Ejecutivo nacional. Hasta la fecha no hay modificación de horarios, de atención y libre circulación, que no es un hecho todavía, hasta que lo determine el Ejecutivo nacional. Hemos tenido reuniones con la parte chilena de Monte Aymond y San Sebastián chileno, que siguen bajo las mismas condiciones también”, dijo.

Se puede pasar hasta las 15 horas del lado argentino y hasta las 14:30 del lado chileno, dado que esa media hora la utilizan para la desinfección, si bien “lo que se ha acordado es que las fronteras permanezcan abiertas de 8 a 20 horas, pero si no pasan entre las 8 y las 15 horas, dan por sentado que no llegan antes de las 20 horas a la otra frontera. Por eso restringen el paso, para que no quede nadie entre frontera y frontera, teniendo que hacer noche en un lugar donde no están dadas las condiciones. Respetando las velocidades máximas que imponen tanto Chile como Argentina, dan por sentado que quien no cruzó la primera frontera a las 15, no llega a la segunda antes de las 20 horas”, explicó.

“Del lado argentino la desinfección se hace de 13 a 14 horas”, apuntó, a diferencia de Chile que comienza a las 14:30. “Desde el primer día que se decretó la pandemia se buscó una empresa que se dedicara a esta actividad y se la contrató. Tenemos una gran cantidad de circulación de transporte de carga, por eso tomamos la determinación de desinfectar, y es sumar más a la sanitización de vehículos que entran a la provincia”, sostuvo.

Habilitación de ruta 3

Con respecto a las primeras flexibilizaciones luego del rebrote, evaluó que “nos ha ido muy bien, y era necesario poder salir. Se pudo llevar adelante esta primera flexibilización, sin ingresar a las ciudades. Se ha acompañado la actividad de la pesca deportiva, porque ya se inauguró la temporada, y hay permisos específicos que se tramitan para esto. Con la autorización, pueden ir en busca de algún espejo de agua donde esté habilitada la pesca deportiva.

La actividad se habilitó el fin de semana, con los mismos valores del año pasado, porque se trata de pescadores locales. No vamos a tener la afluencia a la que estábamos acostumbrados de turistas extranjeros, por una cuestión de público conocimiento, pero esta apertura ha sido una muy buena decisión porque es una actividad que se practica mucho en el ámbito de la provincia”, destacó.

“Hay que celebrar que no hubo ningún tipo de inconveniente, tal vez alguna demora en los controles, que son lógicos porque estamos en medio de una pandemia que no ha terminado. Entendemos que no se puede vivir en una cuarentena eterna y ya tenemos que haber aprendido los cuidados. Se sigue haciendo un trabajo permanente desde los medios de comunicación para generar conciencia de que se puede convivir, manteniendo todas las medidas de seguridad y en alerta permanente. Pero podemos realizar estas actividades al aire libre y no estar permanentemente restringiendo”, opinó.

Turismo interno

En cuanto al turismo interno, “por el momento no se permite pernoctar en otras localidades y hay que ir y volver en el día, y sigue la restricción de circulación de patentes. La posibilidad de circular por la ruta 3 dentro de la provincia es una de las primeras flexibilizaciones que hemos tenido, y a futuro se evaluarán otras, en función de los resultados. Todas las decisiones de flexibilización se toman siempre que las curvas de contagio acompañen, y esto ocurre en todos los países”, observó.

“Hay que ver cómo resultan estas nuevas medidas para avanzar con otras y pensar en poder pasar un fin de semana de camping”, se esperanzó.

Complejos de Tolhuin

Puntualmente sobre el reclamo de los dueños de complejos de cabañas en Tolhuin para que les permitan trabajar con protocolos, aclaró que “no es algo que competa a nuestra área. Estamos en prueba y error, tratando de no generar circulación y por eso sigue la prohibición de entrar a las ciudades. En un futuro inmediato y a medida que vayan acompañando las curvas, podremos ir liberando poco a poco las actividades”.

“El Ministerio de Salud es quien va midiendo la circulación viral, la demanda del sistema sanitario, que venía con un fino equilibrio y está peor en estos últimos tiempos. De a poco tratamos de que esas curvas se controlen, de generar conciencia y aprender a gestionar los contagios”, apuntó.

Fallecidos de Ushuaia

Finalmente se le consultó sobre el destino final de los fallecidos por COVID en la capital fueguina, dado que en Río Grande está ubicado el único crematorio de la provincia. “Por protocolo deben ser cremados. Esto está establecido por la Organización Mundial de la Salud. En Río Grande existe una ordenanza que así lo determina y contempla en casos de pandemia este proceder. En Ushuaia también estamos de acuerdo con el Municipio y todos terminan en el crematorio de la zona norte. A partir de esta situación se avanzó con un convenio entre el gobierno y el Municipio de Ushuaia, porque los cementerios deberían tener lugares destinados exclusivamente para enfermedades infectocontagiosas determinadas como pandemia. Si no los tienen, deben ser cremados. La situación está y hay que proceder según lo que establece la OMS. Nos toca a Protección Civil gestionar el traslado de los cuerpos hacia el crematorio”, concluyó.

Nuevas disposiciones para quienes quieran ingresar a la provincia

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, a partir de noviembre, todas las personas que quieran ingresar a la provincia de Tierra del Fuego -vía aérea- deberán tramitar el permiso nacional de circulación descargando la APP CUIDAR en su celular.

Este permiso será exigido por las autoridades del Aeropuerto antes de ingresar a la terminal aeroportuaria.

Para gestionar el certificado nacional se deben seguir los siguientes pasos:

* Elegí la provincia a la que te dirigís.

* Elegí por qué motivo pedís el certificado.

* Elegí el motivo del permiso especial: Para viajar por el país en avión, micro o tren e ir y volver del aeropuerto o terminal.

* Completar el formulario y solicitar el certificado.

Luego el certificado estará disponible en la app automáticamente

Además se recuerda que por disposición del Ministerio de Salud de la provincia, las personas deberán presentar en el Aeropuerto de origen un análisis de PCR negativo o no detectable no mayor a 72 horas o resultado IgG de anticuerpos positivos realizado dentro de los últimos 30 días. Desde noviembre, no es necesario acreditar domicilio en la provincia para ingresar a Tierra del Fuego AIAS.