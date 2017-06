No permiten nuevos ingresos en la Escuela Especial 2

Según un grupo de padres de chicos que concurren a la Escuela Especial 2, les informaron que por falta de capacidad edilicia y de recursos humanos, no podrán ingresar más chicos a esa institución “para EGB, talleres, nivel inicial y para el servicio de estimulación temprana”.

“Esto quiere decir que la escuela no puede albergar a más chicos que necesiten educación especial. No tan solo los chicos con discapacidad, sino tampoco los bebés que nacen prematuros y necesiten estimulación van a poder ser admitidos”, dijeron los padres en una entrevista por FM “Aire Libre”.

Destacaron que se trata “del único lugar que existe para estimulación temprana” y comentaron que “hace rato los docentes vienen peleando por más horas cátedra de psicopedagogía, fonoaudiología y musicoterapia”.

También dijo que hubo reclamos por “la capacidad edilicia, porque más allá que se puedan designar más especialistas no hay lugar. Ya no hay lugar, tienen 122 niños en este momento y no hay forma de incorporar a más chicos”, advirtió.

Los padres dicen que se trata de una problemática planteada en reiteradas oportunidades, pero no se termina de resolver. Como alternativas se habría barajado la posibilidad de alquilar un edificio, pero no se definió ninguna salida.

En la escuela hubo una reunión con padres que pretendían inscribir a sus hijos en la institución, donde les señalaron que no hay posibilidad de incorporarlos a “Casita de Luz”. Los padres entienden que si se optara por un alquiler “sería una solución momentánea, pero no definitiva”.

El reclamo pasa por la ampliación del edificio “porque está en un terreno grande y se podrían construir nuevas salas”. Por otro lado se insiste en la necesidad de incorporar especialistas “porque hoy terminan su horario y siguen trabajando”, señalaron los padres. Reclamando soluciones “definitivas y acordes a lo que se está pidiendo”.