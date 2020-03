“No nos dejen abandonados”

Fueguinos que viajaron al norte del país y que no pueden retornar pidieron “a todos los fueguinos y a quienes nos representan” una solución a su situación “desesperante” ya que no cuentan con alojamiento ni recursos económicos, en medio de la situación generada por los cortes de los vuelos a Tierra del Fuego. “No somos infectados inconscientes, no somos delincuentes, somos vecinos fueguinos deseando regresar a casa, con todas la medidas de seguridad que corresponden cumplir por nuestro bien y el de nuestros vecinos”, manifiestan.

Río Grande.- A través de distintas redes sociales fueguinos que no pueden retornar a la provincia hicieron un desesperado llamado a la dirigencia política y a los propios comprovincianos. “Debido a las medidas adoptadas que son de público conocimiento, hemos quedado varados en aeropuerto a miles de kilómetros de nuestra ciudad de origen, sin poder regresar”.

“Nuestra situación es desesperante, ya que, además de estar en una especie de limbo entre lo legal y lo posible dentro de un aeropuerto, no hay posibilidades ciertas de conseguir alojamiento momentáneo y a todo esto sumar que la situación económica no ayuda”.

Agregan que “muchos de nosotros hemos viajado por motivos de enfermedad, derivados, estudios, etc., y a todo este padecer que nos toca y en el cual no vamos a explayarnos, debemos ahora sumarle el sentirnos completamente abandonados por nuestros representantes y también por nuestros vecinos”.

“Es entendible que la marea de información sobre la pandemia y sobre aquellos inconscientes que pretenden hacer de esto unas mini vacaciones, sin el mas mínimo interés por el bien común, es la que predomina en los medios y en las redes sociales, poniendo a todos en alerta y a más de uno en pánico”.

“Queremos decirles que seguimos siendo los mismos vecinos que conocieron, y que nos duele la falta de solidaridad y empatía de nuestra gente. Que deseamos que nuestra provincia y nuestra ciudad no nos haga sentir delincuentes, infecciosos que deben desaparecer, o ser ignorados y abandonados a su suerte”.

“Nuestra querida provincia Tierra del Fuego, siempre se ha caracterizado por su solidaridad, damos fe de eso y hoy mas que nunca confiamos en ello; no somos infectados inconscientes, no somos delincuentes, somos vecinos fueguinos deseando regresar a casa, con todas la medidas de seguridad que corresponden cumplir por nuestro bien y el de nuestros vecinos”, finaliza el pedido.