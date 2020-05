No mejora la situación de los taxistas

Desde el sindicato que representa a los peones de taxis se refirieron a la situación del sector. Solamente en Río Grande son alrededor de 400 trabajadores y aseguran que, a pesar del reinicio de algunas actividades, el panorama no mejoró. Están solicitando que el Municipio renueve la asistencia económica y que el Gobierno de la Provincia les otorgue más bolsones de alimentos.

“Por ahí es muy pronto para hacer un análisis de cómo está la situación, si es que ha mejorado o no, porque recién esta última semana se ha retomado la actividad en las fábricas. Sí hay que decir que hay agencias que tienen convenios con las fábricas y están llevando gente, siempre con los recaudos correspondientes”, aclaró el secretario General del SUPeTax, Andrés Rosas, refiriéndose a la situación de los peones de taxi en el marco de la cuarentena y de la reactivación de algunos rubros.

De todas maneras insistió en señalar que todavía no se puede evaluar si dicha reactivación tiene repercusión en el sector, indicando que “la situación de los compañeros sigue igual, en algunos casos salen a trabajar por la necesidad que tienen porque no hay una ayuda oficial desde el Estado, porque no son trabajadores registrados”, indicó el dirigente del SUPeTax, en declaraciones al programa radial «La Mañana en la Tecno» por Radio Universidad.

Mencionó que están gestionando con la Municipalidad de Río Grande “si puede haber una ayuda, como hubo el mes pasado cuando le dieron 10 mil pesos a los choferes. Estamos hablando con gente de la Municipalidad para ver si es factible, también con el Gobierno provincial por la asistencia de módulos alimentarios como lo vienen haciendo, tratando de que se entreguen más seguidos no cada 15 o 20 días como vienen ocurriendo”, señaló Rosas.

Reiteró que al no estar registrados los choferes como trabajadores “no se puede acceder a los dos salarios mínimos vitales y móviles, con los que está asistiendo el Estado. Algunos pudieron recibir el IFE, pero en su mayoría no pudieron obtener ese beneficio”, mencionó el secretario General.

Dijo que no se perdieron puestos de trabajo por despidos, pero “sí hay choferes que están en cuarentena obligatoria, porque están en grupos de riesgo, pero no pérdida de puestos de trabajo porque este es un servicio que sostienen los choferes”, remarcó. Mencionando que se encuentran “confeccionando un nuevo padrón, para evaluar caso por caso, por lo cual estamos invitando a los compañeros. Esta semana hemos hecho reuniones con el legislador Daniel Rivarola, con el legislador Emanuel Trentino, con el concejal Walter Campos; donde nos han solicitado que hagamos ese trabajo fino para ir atendiendo los casos más problemáticos”, indicó.

El secretario General del SUPeTax dijo que son alrededor de 400 trabajadores los que se desempeñan en el sector, mencionando en ese sentido que también se encuentran solicitando “al Municipio que nos entregue un padrón oficial, porque es muy difícil también tener un registro claro ya que hay compañeros que trabajan de noche, otros de día. Nosotros teníamos un padrón que no era muy amplio, por eso solicitamos datos oficiales para llegar a cada uno”, concluyó.