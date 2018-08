“Nación le hizo perder a la Patagonia treinta mil puestos de trabajos”

Así lo aseveró el intendente de la Ushuaia durante el primer encuentro del Bloque Patagónico realizado en la ciudad de Bariloche. Remarcó que acá no “hay que hacer ninguna autocrítica, sino hay que salir a defender a los trabajadores”. Recordó que la Patagonia le aporta al país el 80% del petróleo, y el 78% del gas que consume, pero que también les dio dos Presidentes al país como Néstor y Cristina. También resaltó que hay en el Congreso un Bloque Patagónico en el Congreso que durante estos dos últimos años han sabido defender a los trabajadores frente al avance del neoliberalismo.

Río Grande.- Con una fuerte crítica contra las políticas económicas y sociales llevadas adelante por el gobierno nacional, junto a las medidas de ajuste que avanzan sobre los recursos de provincias y municipios de la región y del país, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto expuso durante el primer encuentro del Bloque Patagónico contra el ajuste realizado en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Del encuentro también participaron intendentes, vicegobernadores, diputados y senadores nacionales y provinciales, concejales, referentes gremiales y sociales, y de universidades nacionales llevaron adelante el primer encuentro del Bloque Patagónico contra el ajuste.

Cabe resaltar que de la provincia de Tierra del Fuego además del intendente Vuoto, participaron el jefe de Gabinete municipal Oscar Souto, el secretario de Gobierno Omar Becerra, los diputados nacionales Martín Pérez, Matías Rodríguez, el intendente de Tolhuin Claudio Queno, el concejal Hugo Romero de Ushuaia, el concejal Matías Rodríguez de Tolhuin, la concejal María Eugenia Duré de Río Grande.

Durante su alocución llamó a la “unidad de toda la región, a la consolidación del bloque patagónico para frenar las políticas neoliberales que destruyen puestos de trabajo día a día y reivindicó al bloque de diputados nacionales del FPV que, pese a las presiones recibidas, nunca acompañó ninguna ley de ajuste”.

Lo expuesto por cada uno de los presentes quedó plasmado en una declaración política que resumió la postura común y que será el eje de acción de un espacio que tendrá continuidad con nuevas reuniones que tendrán lugar el 31 de agosto en Comodoro Rivadavia, el 14 de septiembre en Neuquén, el 5 de octubre en Ushuaia, el 19 de octubre en La Pampa y el 9 de noviembre en El Calafate.

“Hace 18 años otros gobernadores e intendentes se juntaron por los mismos motivos que lo hacemos nosotros hoy”

Al respecto el mandatario capitalino manifestó que “cuando hablamos de muchos carpetazos, de muchos aprietes, como bien decía el diputado Pérez, en donde pareciera que muchos no se movilizaron por temor, y vieron como la historia los pasaba por arriba, cuando hablábamos de hacer el primer encuentro en Bariloche, no era porque queríamos venir a visitar a los compañeros, o porque creíamos que era una linda ciudad, sino que tenía que ver con volver a reeditar, y reescribir los capítulos más tristes de la historia, y los capítulos más alegres de la historia como si esto fuera el final de una obra de teatro griego nos volvemos a encontrar en la Patagonia a no menos de 18 años de aquel encuentro en esta misma ciudad, donde no solamente estaban los diputados nacionales, sino que los entonces gobernadores de la Patagonia empujaban porque el entonces ministro de Economía nacional López Murphy proponía recortes, lo mismo que sucede ahora, recortes al subsidio de gas, a las asignaciones familiares, o sea volvemos a reeditar esas cuestiones históricas”, reprochó Vuoto.

Recordó que en ese encuentro “nuestro querido Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, en conjunto con el gobernador Carlos Manfredotti, con el padre y compañero Soria, que también formaba parte de ese encuentro venían a Bariloche a decir que el liberalismo los había pasado por encima, que los trabajadores del petróleo se habían quedado sin sus puestos de trabajo, que las fábricas y las industrias en Tierra del Fuego estaban vacías, ya no caminaban mamelucos por las calles, que los trabajadores de Santa Cruz, y de las minas también estaban pasando por lo mismo que estamos pasando hoy, exactamente lo mismo que estamos pasando hoy”.

Vuoto resaltó que lo primero que tengo para decir es que no me “siento parte de ninguna autocrítica, porque también durante estos dos años en todo el país, como también han dicho muchos dirigentes que hoy están acá, hay muchos que han caído en la falsa discusión de la autocrítica de lo que no hicimos, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, del temor ala confrontación, de no juntarnos, y claramente no es lo mismo”, puntualizó.

“La Patagonia les dio al país dos Presidentes”

El mandatario capitalino especificó que la “Patagonia le aporta al país el 80% del petróleo que consume, el 78% del gas que consume, la pesca, el turismo, pero también hay algo importantísimo que le ha aportado a este país que es que justamente de aquel encuentro en Bariloche hace 18 años que fueron dos Presidentes de la Nación como fueron Néstor y Cristina”, destacó.

Por tal motivo salvaguardó que durante nuestro gobierno la Patagonia el país crecía en la “explotación de hidrocarburos, durante nuestro gobierno nacional en los últimos doce años, la mayoría de los que estamos acá formamos parte, las fabricas en Río Grande y en Ushuaia se volvieron a llenar de trabajadores, de mamelucos, trabajadores que hoy nos acompañan, donde están los compañeros de las regionales de la CGT, que hoy están acá viendo como durante esos doce años crecían, podían comprar sus vehículos, podían irse de vacaciones, podían construir sus casa a partir del PROCREAR, a partir del plan federal de viviendas 1 y 2 que impulsó el primer gobierno de Néstor Kirchner, y lo articuló el compañero Julio De Vido, lo digo porque a veces tenemos miedo de nombrarlos, de salir a dar una defensa de aquellos compañeros que le pusieron el pecho justamente a estos muchachos”.

“Hay un Bloque Patagónico en el Congreso que no han votado ninguna ley de ajuste”

Vuoto también indicó que muchas “veces como militante y dirigente político subestimamos al adversario que teníamos enfrente, los poderes internacionales, el capitalismo financiero internacional, los medios, y los oligopolios concentrados de poder, pero durante estos dos años no es que nadie gritó, y en esto quiero hacer una firme reivindicación de los compañeros diputados del Frente para la Victoria, y de los compañeros senadores y diputados del Bloque Patagónico de los distintos partidos que no votaron absolutamente ninguna ley de ajuste, porque no es que los trabajadores estuvieron solos durante dos años, hubo un bloque de diputados que batalló, que peleó, senadores que en su minoría también batallaron y pelearon del liberalismo que venían otra vez por todos, y esta es la reivindicación que también quiero hacer”, enfatizó.

En tal sentido sostuvo que esta es la “reivindicación de más de cien intendentes y gobernadores que gritaron en soledad, como lo hace Alicia Kirchner en Santa Cruz, que lo hace sola y en soledad defenderse de los ataques que ustedes saben mejor que nadie porque la atacaban, y atacaban a nuestra querida hermana de Santa Cruz, y muchas veces en esos momento de soledad no había un solo patagónico poniendo un grito en el cielo que no sean los santacruceños, o algunos fueguinos que salíamos a bancar eso”.

Por último expuso que “había gobernadores o dirigentes que comparaban el estado de Santa Cruz en desmedro de decir miren que lindo ver a un país donde nos convocan a todos, y entre todos armamos en conjunto desde Olivos el plan Patagónico, y así llegó el plan Patagonia, con más de treinta mil trabajos perdidos hoy en toda la Patagonia, en el sector del petróleo, en el Valle, en el sector hortícola, en las industrias de Tierra del Fuego, y en los comercios que no dejan de despedir gente porque los números no cierran”, concluyó el intendente de Ushuaia Walter Vuoto.