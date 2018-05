Myriam Martínez dijo que es un “retroceso enorme” la vuelta al FMI

La legisladora del FPV Myriam Martínez apuntó de lleno contra las políticas del gobierno nacional y expuso la profunda preocupación por el rumbo de la economía del país. Criticó decisiones inconsultas del macrismo, tanto en temas que atañen a la provincia con el posible acuerdo con Gran Bretaña por la pesca en el Atlántico Sur, como a nivel general con la vuelta al FMI. Sostuvo que ahora convocan a los gobernadores a un pacto, a sabiendas de que “con estas políticas se van a estrellar”, y no quieren hacerlo solos. “Estamos todos con intranquilidad y con una preocupación terrible”, señaló, y negó que la crisis actual sea producto de la herencia recibida: “abrir la importación, aumentar las tarifas, quitar millones de retenciones a los grandes productores, fueron decisiones de este gobierno”, remarcó, advirtiendo que “la pobreza y la indigencia están en aumento”.

Río Grande.- “No se quieren estrellar solos sino que quieren arrastrarlos a ellos también”, disparó ayer por FM La Isla la legisladora del FPV Myriam Martínez, a partir del interés del presidente Mauricio Macri de llegar a un acuerdo con los gobernadores, luego del fracaso de la política económica y la vuelta al FMI.

La legisladora fue consultada sobre la cantidad de voces del oficialismo provincial que van recrudeciendo su discurso contra el gobierno nacional, por distintas razones y desde distintos ámbitos, que marca un cambio en la relación más que evidente.

“Uno no entiende por qué se manejan de esta manera desde el gobierno nacional, porque toman medidas de forma inconsulta con el gobierno de la provincia, y de la mayoría de las cosas no estamos enterando por los medios de comunicación”, dijo, refiriéndose en particular al posible acuerdo pesquero entre Argentina y Gran Bretaña, que reconocería soberanía a los ingleses en el Atlántico Sur.

“La gobernadora ha remitido una nota a la Cancillería y estamos muy preocupados por el avance de estas negociaciones sin intervención del gobierno provincial y sin solicitar participación a la gobernadora. No entendemos el porqué de estas medidas que hacen a la pérdida de derechos sobre nuestras islas”, sostuvo.

Más allá de los intereses de la provincia, se refirió a la búsqueda de un acuerdo con los gobernadores vinculado con el aumento de tarifas y el FMI: “Una cosa es formar parte de un acuerdo cuando uno es parte de las conversaciones para arribar a ese acuerdo, y otra cosa es la foto con los gobernadores, para decir que lo están acompañando y después hacen lo que quieren. La verdad, nosotros queremos que Macri termine su mandato y que a los argentinos le vaya cada día mejor, pero no podemos desconocer las medidas antipopulares que se han tomado, que traen cada día mayor desempleo y pobreza”, manifestó.

“Tenemos un país cada vez más endeudado y una recesión más que importante. No podemos desconocer lo que está pasando en nuestro país, que afecta de lleno a nuestra provincia. Hay reclamos de aumento salarial en la provincia y estamos muy complicados, porque si la provincia hace un acuerdo salarial va a tener que pedirle mucha plata a Nación para afrontarlo. Tenemos que ver cuáles son los intereses que le van a cobrar a la provincia para prestar ese dinero o qué costo adicional puede haber”, planteó, previendo condicionamientos que podrían implicar más ajuste.

“Hablan de convocar a los gobernadores para llegar a un gran acuerdo, pero la verdad no los convocaron para llevar adelante todas estas medidas. Están trabajando en una reforma previsional más que importante y en algún momento la van a presentar, juntamente con la reforma laboral. Son muchas cuestiones, el aumento de tarifas, el aumento de combustible que está frenado pero por 60 días, porque ya les han dicho a las petroleras que no van a perder plata; y volver al FMI para nuestro país es un retroceso terrible, lo quieran dibujar de la manera que quieran”, fustigó.

“Es muy triste, porque habíamos avanzado muchísimo. Hay muchos enojados con Cristina o con Néstor, pero habíamos avanzado en derechos y reivindicaciones importantísimas para el trabajador. Había avanzado nuestra industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, el que trabajaba por cuenta propia, nuestros jubilados, los pensionados. Teníamos logros más que importantes que venían de la mano de un proyecto político de gobierno”, destacó.

Advirtió que para el trabajador “no alcanza con la lucha sindical sin un proyecto político. Hoy tenemos los mismos sindicatos y no solamente estamos anclados, sino que vamos para atrás. Durante doce años el gobierno reivindicó al trabajador y su salario valía, podía irse de vacaciones, tener su casa, cambiar el auto, proyectarse en el futuro. Hoy no tiene ni siquiera la garantía de que va a continuar trabajando”, contrastó.

“Estamos todos con intranquilidad y con una preocupación terrible y no podemos desconocer lo que nos está pasando. Y estas medidas no son producto de la herencia recibida de Néstor y Cristina: abrir la importación fue una decisión de este gobierno, también aumentar las tarifas, quitar millones de retenciones a los grandes productores de la soja. Hablan de gradualismo, pero la pobreza está en aumento y la indigencia es tremenda en el país”, aseguró.

Hasta el momento Bertone no concurrió a la cita con los gobernadores y, al menos de parte de la legisladora Martínez, la brecha está abierta: “Toman decisiones políticas en soledad y, cuando les va mal, quieren sentar a los gobernadores para hacerlos responsables y parte de estas políticas. Sabemos que con estas políticas se van a estrellar. No se quieren estrellar solos sino que quieren arrastrarlos a ellos también”, sentenció.

Reforma política

Por otra parte, la legisladora se refirió a la primera jornada de debate de la reforma política con el primer grupo de agrupaciones partidarias. Como presidente de la comisión 1 de legislación general, consideró que hubo “un buen ida y vuelta” con los distintos referentes.

“Por la mañana estuvimos con el Partido Federal Fueguino, el Partido Verde, Encuentro Popular, Espacio Concertación Social y Espacio Social Patagónico. Por el PFF estuvo la Dra. Liliana Fadul, por el Partido Verde Daniel Contreras, por Encuentro Popular la legisladora Angelina Carrasco, por Concertación Social estuvieron Silvio Bocchicchio y Sergio Araque, y por el Social Patagónico estuvo Lisandro Fonradona y Daniel Leguizamón. Por la tarde teníamos citado al partido FORJA, que solicitó concurrir hoy a las 14 horas y le dijimos que sí. Dijeron que les llegó tarde la notificación, pero no hay inconveniente y la agenda está abierta. También estaba invitado el Movimiento Ciudadano Independiente, el nuevo Movimiento para la Liberación, el Partido Unión y Libertad y Todos por Tolhuin. El único partido que vino a la tarde fue Todos por Tolhuin, representado por Aníbal Benítez, y le agradecimos porque tuvimos el faltazo de todos los citados. Igualmente estuvo muy linda la reunión y, de los citados a la tarde, el único que se excusó y pidió un cambio por nota, fue FORJA. El resto faltó sin aviso”, indicó.

Hoy estaba prevista la concurrencia de la UCR y el PRO, que pidieron una postergación por razones de agenda. “Nosotros hemos cursado invitación a todos, de acuerdo a la información que nos dio el juzgado. Tenemos un listado de 40 partidos que remitió la justicia electoral y tenemos conocimiento de quién representa a cada partido para invitarlo. Con FORJA tuvimos inconvenientes para la notificación, porque se le había notificado a Laura Rojo, luego llamamos a Greve y a Runín por teléfono, porque nos preocupamos para que estén avisados y no enterarnos por los medios después de que no fueron invitados. Después si no quieren participar o no vienen, corre por ellos”, dijo.

A la espera de aportes

Consultada sobre la modalidad de la reunión, y si hubo un espacio para informar sobre los proyectos presentados, la legisladora aclaró que “no fue una reunión informativa de los proyectos. Nosotros estamos para escuchar a los partidos políticos y se entiende que deben tener conocimiento de los proyectos en que estamos trabajando. Cuando cursamos la invitación, les cursamos también los proyectos y, si están en la vida política activa, se entiende que conocen lo que estamos tratando. En el caso del PFF, como conformaron el espacio de concertación fueguina, ya habían unificado un criterio respecto de las PASO y las nuevas tecnologías, la paridad de género y otros temas que hablamos. No están de acuerdo con el voto electrónico y se basan en el informe del CONICET. Hace poco estuvo el coordinador de ese informe del que participaron nueve expertos informáticos de universidades nacionales. Con respecto a las PASO dicen que es votar lo mismo dos veces y es una encuesta muy cara, y la propuesta es simplificar los sistemas electorales, con la reforma de la Constitución provincial y de la carta orgánica de los municipios. El partido Verde dijo que iba a elevar un informe porque todavía no tienen un criterio definido para decir si van a acompañar o no estos proyecto; y el PSP tampoco está de acuerdo con las PASO y el voto electrónico. El que acompaña es Encuentro Popular a través de la legisladora Carrasco”, sintetizó de las posiciones de la jornada.

Adelantó que “cuando termine esta etapa con los partidos políticos habrá una audiencia pública donde podremos contar con simuladores, urnas electrónicas y expertos que acompañan esta iniciativa. También podrán participar los que están en contra y hacer todas las consultas. Hasta ahora los partidos han podido extenderse en sus presentaciones y hablar el tiempo que creen necesario, porque no pusimos tiempo de exposición. Se ha generado un ida y vuelta muy lindo, y esto hace a los vínculos con otros partidos que no tienen representación legislativa. Es muy importante para la vida democrática poder escucharnos y encontrar un camino en común”, valoró.

“No hablamos de imposiciones sino de un debate democrático para cambiar un sistema radicalmente por otro nuevo, y ver si estamos en condiciones de hacerlo. No somos expertos en informática y estamos recopilando toda la información necesaria para evaluarla y ver si acompañamos o no”, concluyó Martínez.