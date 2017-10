Multitudinaria Primera Gran Jineteada Nocturna

Más de 6.500 personas asistieron durante la noche del sábado y el domingo a la Primera Jineteada Nocturna organizada por la agrupación tradicionalista ‘Gauchos Fueguinos’ y el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Hubo paseo criollos, danzas, música y canto, payadas, juegos para los chicos, sorteos y por supuesto destrezas ecuestres y el chancho enjabonado en la cancha del Club San Martín.

Con inusitado éxito se desarrolló en la cancha del Club San Martín la Primera Gran Jineteada Nocturna este sábado y domingo, evento organizado por la agrupación tradicionalista ‘Gauchos Fueguinos’ y el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

La animación estuvo a cargo de Guillermo Bustamante, quien llevó magistralmente ambas noches destacando cada detalle del evento, acompañado en la organización por Mariela Hueinchumán.

Carlos Miranda, presidente de la asociación ‘Gauchos Fueguinos’, recordó que “desde hace cinco años venimos trabajando en forma ardua y por suerte en ambas noches nos acompañaron miles de vecinos, más de 6.500 por lo que estamos muy contentos porque ha sido un verdadero éxito, quiero agradecer al Señor Intendente Gustavo Melella quien nos ha brindado un apoyo muy grande porque él quiere mantener vivas las tradiciones argentinas y a esta jineteada, lo mismo al profesor Diego Lassalle, responsable de la Agencia porque nos ha brindado todo su apoyo”.

Justamente, el Municipio de Río Grande brindó su apoyo a través de diferentes áreas, desde la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, además de acondicionar e iluminar el predio, aportó al ‘Toro Jacinto’ a través de la Dirección de Deporte Comunitario con su propio titular Oscar ‘La Fiera’ Maidana que deleitó a más de 600 chicos durante las dos noches. Lo propio hizo Defensa Civil Municipal y la Dirección de Tránsito Municipal, esta última repartición realizó los controles de alcoholemia a los jinetes.

Esta asociación tiene 19 miembros en la comisión directiva y todos trabajaron a destajo para que sean dos noches maravillosas.

Participaron 40 jinetes en las distintas destrezas ecuestres que hicieron las delicias de las miles de familias que se acercaron a este evento.

Además hubo danzas con la presentación del Ballet Andanzas que dirige el profesor Pedro Duarte; Los Cabañas y el Dúo Oviedo – Maumari (integrado por el profesor Ramón Oviedo y Jorge Maumari) que hicieron bailar cumbia y chamamé, respectivamente, además de los payadores patagónicos.

“Quiero agradecer a todos los comercios que nos han apoyado, a los acarreadores, a los apadrinadores, al Capataz de Campo que vino de afuera –Puerto de Santa Cruz-, los palenqueros, los asadores, las mujeres de la comisión, la verdad es que fue un gran trabajo el de ellos y eso hace grande esta fiesta; a los artistas, a las ambulancias, a Tránsito municipal, son muchas las personas a las que tenemos que agradecer”, dijo Miranda.

Acompañamiento de payadores patagónicos

De las dos noches del evento amenizaron las veladas los jóvenes payadores Jorgito Utreras ‘El Cordillerano’ (de Trevelin – Chubut) y el ‘Paya’ Estévez de la provincia de Santa Cruz.

“Andamos con el arte del payador desde hace algunos años ya y conociendo cada rinconcito que podemos de la Patagonia y en el país. El fin de semana pasado estuvimos en el norte de Río Negro viajando toda la semana para llegar de una punta a la otra, como en este caso Río Grande, Tierra del Fuego y para mi es un agrado encontrarme con amigos como el ‘Paya’ que es un maestro de la payada y es un gusto enorme”, dijo Utreras, quien tiene 22 años de edad.

El joven explicó que “es muy difícil hacer una décima y volverla a cantar porque siendo improvisada nunca va a ser una igual a la otra”.

En tanto Estévez (29) comentó que la payada “es asociar; es una trilogía de pensar, mirar y decir, nada más sencillo ni complicado que eso. Es un don que muy pocos seres humanos tenemos que es improvisar y también somos muy pocos los que lo ejercemos. Hay gente que improvisa muy bien pero no ejerce este arte porque es difícil, las distancias que deben recorrer son muy largas y en resumen, es muy complicado andar caminando con la guitarra de una punta a otra”.

Asimismo, el payador santacruceño confió que “también nosotros llevamos adentro esa esencia de salir a decir y a exponer. Somos periodistas, pero lo decimos en forma oral lo que los periodistas lo escriben, la única diferencia es que nosotros lo decimos en verso, rimando y con una guitarra”.

Para Estévez, “estamos en un quiebre de la payada; dicen que las luchas se dan en los quiebres. Veníamos en decadencia con el tema de las jineteadas porque las urbes son demasiado grandes y ya no hay lugar para caballos, no hay lugar donde tenerlos; los municipios generalmente no ayudan pero no es el caso del Municipio de Río Grande porque es notable la predisposición del señor Intendente Gustavo Melella y eso gratifica y da ganas de seguir a las otras comisiones viendo como estos chicos laburan y las demás comisiones no van a bajar los brazos, por supuesto”.

Por último, Estévez resaltó la figura de Gabino Ezeiza, “él fue quien marcó el rumbo con la payada rioplatense y nosotros estamos en la payada patagónica y creo que estamos llegando a los rioplatenses que son los grandes descubridores y hacedores de este arte”.

Incidente con un jinete

Un solo incidente hubo que lamentar al inicio de las pruebas de jineteada de la segunda noche cuando el domador Diego Torres sufrió una caía y el caballo quedó encima. Fue rápidamente asistido por el personal de Defensa Civil con Pedro Franco a la cabeza, quien justamente llegó rápidamente a la cancha y asistió personalmente al malogrado jinete, quien fue raudamente llevado al Hospital Regional Río Grande donde permanece con pronóstico reservado.