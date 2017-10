Mujer denunció ser víctima de violencia de género

Una mujer denunció que es víctima de violencia de género desde hace años. Dijo que al menos durante cinco años, de los más de doce que lleva casada, sufrió violencia. “Me dejaba sin comer, no me llevaba al baño; volvía a las 10 de la noche y a los 14 días de estar operada me pegó”, relató.

“Mi marido y yo tenemos más de doce años de casados, de los cuales estos últimos cinco años han sido incompartibles, en 2013 yo le puse a él una denuncia por violencia de género cuando él me pegó y me mando al hospital”, denunció una mujer por FM “Aire Libre”. Dijo que en ese momento se encontraba recién operada y “dependía exclusivamente de él”, pero la situación se tornó “absolutamente insoportable”.

Aseguró que su marido “me dejaba sin comer, no me llevaba al baño; volvía a las 10 de la noche y a los 14 días de estar operada me pegó”. Contó que no fue la única oportunidad en la cual la golpeó y dijo que todos los hechos fueron denunciados.

“Pensé que este tipo, delincuente, psicópata; se iba a regenerar, pero no fue así”, remarcó. Según el testimonio que dio por la emisora radial, también el hombre dio de baja al subsidio de gas que la beneficiaba, para perjudicarla.

Las denuncias fueron formalizadas, según dijo, tanto en sede policial como en el Juzgado. También advirtió la mujer que no tiene familia y está “sola, no tengo a nadie y dependo de mi misma”, aseveró.

Según el relato, el hombre también radicó contradenuncias y la mujer dice que todo podría ser “porque él está con otra persona y quiere sacarme de mi casa”, concluyó.