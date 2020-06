Mejora situación de taxistas en Río Grande

Así lo marcó el presidente de la Cámara de Taxistas de Río Grande, Oscar Villafañe, con respecto a la situación que está atravesando el sector a raíz de la pandemia del Coronavirus. Puntualizó que “la pandemia golpeo a todos, tanto a trabajadores, como a PyMEs, pero hasta el momento conservamos los puestos de trabajo de nuestros operadores”. También le solicitó al Municipio que haga cumplir la ordenanza N° 3673.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Taxistas de Río Grande, Oscar Villafañe, realizó un balance de cómo se encuentra el sector, como así también respecto de la línea de créditos que desde el Gobierno provincial se anunciaron, y el acompañamiento que han tenido desde el Municipio de la ciudad.

Por FM La Isla Villafañe señaló que “estuvimos hablando la semana pasada con Federico Runin, como así también mantuvimos una charla telefónica con la ministra Castiglione, donde nos dijo sobre la línea de créditos blandos (plan Progreso) para ayudar a los taxistas, aunque aun no hay nada, y quedamos en que la próxima semana nos estaríamos juntando nuevamente”.

En cambio indicó que “hasta el momento hubo una ayuda con bolsa de alimentos, inclusive húmedos, donde algunos chóferes la han recibido”.

Con respecto al Municipio de Río Grande, sostuvo que “la Municipalidad nos dio a las Cámaras que nuclea a los taxistas una suma de 65 mil pesos para afrontar los sueldos de los operadores, con eso nos ayudó muchísimo, mientras que a los chóferes les dio a cada uno 10 mil pesos, más la bolsa de alimentos secos”, dijo, al tiempo que agregó que “la crisis nos ha pegado muy duro, estos tres meses han sido muy difíciles para nosotros, con lo cual agradecidos con la Municipalidad”.

En otro orden manifestó que “la mayoría de los chóferes están blanqueados, de hecho tratamos o pedimos siempre que se haga cumplir con la ordenanza de parte de la Municipalidad, dado que cuando la misma no se cumple a nosotros eso nos perjudica y mucho, siendo que la ordenanza es la 3673, donde se tiene que tener al personal de chofer en blanco, y a su vez hermana las tarifas de remis y taxis, por eso es que pedimos al Ejecutivo que haga cumplir la ordenanza”.

Por otro lado fue critico con el sector del remis recordando que “firmaron esa ordenanza, después solicitaron una prorroga porque no la pudieron cumplir, y después pidieron otra prorroga más, y ahora supuestamente quieren otra prorroga más, con lo cual creo que si ya dieron dos prorrogas y no cumplís con la ordenanza es porque no queres cumplir con la misma”.

“Subió un poquito el trabajo en los últimos días”

Con respecto al trabajo, Villafañe dijo que “todavía cuesta, a pesar de que subió un poquito en los últimos días, quizás cuando la gente cobre el sueldo y el aguinaldo a lo mejor se mueve un poco más, a lo mejor el frío ahora nos puede ayudar un poco más, pero siempre y cuando la gente tenga dinero”.

Por último mantuvo que “nosotros mantenemos los puestos de trabajo, la intención es seguir manteniéndolos, a pesar de que nos cuesta mucho, es un sacrifico que tenemos que hacer día a día, pero se entiende la situación, por lo cual van a seguir trabajando, pero esta pandemia golpeo a todos, tanto a trabajadores, como a PyMEs, pero acá estamos, y seguimos dispuestos a seguir luchando”.