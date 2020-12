Martín Pérez confirmó la llegada de Alberto Fernández el lunes

El intendente Martín Pérez confirmó la llegada del presidente Alberto Fernández a la ciudad de Río Grande el próximo lunes junto a integrantes de su gabinete. Martín Pérez dijo que “para nosotros es un orgullo también para los riograndenses poder contar con su presencia y creo que la venida del presidente va a traer buenas noticias para los vecinos y vecinas desde todo punto de vista”, auguró. La visita presidencial está enmarcada en la iniciativa de Capitales Alternas y Río Grande la inaugurará con estos anuncios.

Río Grande.- En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el intendente de esta ciudad, licenciado Martín Pérez confirmó la llegada del presidente Alberto Fernández e integrantes del Gabinete nacional el próximo lunes.

“La presencia del Presidente de la Nación para nosotros es una gran noticia y además nos viene a reafirmar un compromiso que tomó en su momento con todos los fueguinos”, expresó el mandatario riogrnandense, en referencia a la propuesta de Capitales Alternas, que nombró 24 ciudades a nivel nacional para realizar encuentros de Gabinete y que de este modo queda inaugurada.

Agregó Martín Pérez que “para nosotros es un orgullo también para los riograndenses poder contar con su presencia y creo que la venida del presidente va a traer buenas noticias para los vecinos y vecinas desde todo punto de vista”, auguró.

Aseguró que “estamos muy esperanzados con esta visita, estamos trabajando mucho, estamos organizando todas las áreas municipales que tienen que estar a disposición para la llegada del presidente; él va a venir con una agenda muy cargada y la idea es que pueda también conocer en detalle a nuestra ciudad y vamos a hacer todo lo posible dentro de los protocolos sanitarios que hay que llevar adelante, pero la idea es que el presidente y todo su gabinete cuando vengan puedan conocer realmente Río Grande y que eso nos permita también poder proyectarnos a futuro en una ciudad mejor, como todos queremos, que se desarrolle, que vuelva a la senda del empleo y sobre todo que se trabaje en la consolidación de nuestra industria tecnológica que es la mayor necesidad que tenemos todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Martín Pérez comentó que ya hay firma de convenios por obras con Nación. “Hay convenios que hemos firmado y estamos avanzando ya con los procesos finales de licitación para comenzar las obras este verano y otras obras que va a anunciar el presidente también que son muy importantes para la ciudad y que nosotros esperamos con ansias poder trabajar en ese sentido porque la ciudad necesita obras y estoy convencido que la obra pública es el motor de la economía y nos va a permitir dinamizar la actividad laboral de nuestra ciudad que está tan golpeada”.

Sobre este punto, el Jefe comunal observó que “Río Grande vive con una tasa del 20 por ciento de desempleo y eso no es producto de los últimos meses, tiene que ver con una política de cuatro años que llevó adelante el gobierno nacional anterior (Mauricio Macri) y que nos ha golpeado notoriamente”.

También Martín Pérez valoró la “decisión política” de Alberto Fernández con la promulgación del presupuesto nacional “que vuelve a una senda de protección de nuestra industria con los impuestos internos, una decisión política y económica muy importante, muy concreta que tiene que ver con la protección de nuestra industria y eso no había sucedido con la gestión anterior; todo lo contrario, el ex presidente Mauricio Macri lo que hizo fue bajar el porcentual de impuestos internos y eso generó que nuestra industria no pueda ser competitiva con el resto del país y del mundo y propiciar de esa manera la importación”, evaluó.

Añadió que “nosotros no queremos importación, queremos producir, queremos trabajo y queremos desarrollo para todos los riograndenses”.

El Intendente evitó referirse puntualmente a las “importantes” obras que anunciará el presidente. “Habrá que esperar hasta el lunes para saberlo, pero lo importante es que cuando uno desde Río Grande golpea las puertas del Gobierno nacional, esas puertas se abren y eso es lo más importante y eso nos va a permitir trabajar, nos va a permitir crecer y nos va a permitir sacar nuestra ciudad adelante que es en lo que estamos todos esperanzados”. La presencia de Alberto Fernández “viene a garantizar eso”.