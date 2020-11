Marcelo Saldivia fue condenado a 8 años de prisión acusado de violar a una nena

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a cumplir la pena de 8 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real, con abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente. Los hechos ocurrieron en 2016 (hecho 1) y enero de 2019 (hecho 2). Inconformidad por parte de la familia de víctima, mientras la Fiscal Laura Urquiza asegura que “la pena es adecuada, sino, sería una pena caprichosa”.

Río Grande.- En la lectura del veredicto se dio a conocer que los fundamentos se dará a conocer el martes 1 de diciembre a las 14 horas.

La resolución la tomaron los jueces del Tribunal de Juicio de la ciudad de Río Grande, Martín Bramatti, Eduardo López y Juan José Varela.

La condena coincidió con la solicitud efectuada en alegatos por la Fiscal Laura Urquiza.

Por su parte, desde la defensa de Marcelo Saldivia, el abogado Alejandro de la Riva había solicitado a los jueces se absuelva a su defendido.

La familia de la víctima no quedó conforme con la pena

El proceso, será emblemático en lo que tiene que ver con la presencia de Mamás de Pañuelos Amarillos, ya que las mujeres, permanecieron todo el juicio acompañando a la familia de la víctima, que no tenía representación legal, su esperanza estaba posada en la Fiscalía, sin embargo, al concluir la lectura del veredicto, Ivana la mamá de la joven, manifestó su disconformidad.

“Esto es cerrar un proceso, pero no estamos conformes. Pensamos que iba a rever esta situación, la verdad me sorprendieron. En su momento no quedé conforme, ahora siento que es una pena”

“Esta es una justicia, pero después está la de Dios, y lo va a pagar», dijo la mujer, “ahora serán 8 años, y espero que no le den beneficio y que no le haga daño a nadie más”, manifestó Ivana.

“Es la pena adecuada para el hecho y el caso concreto, sino hubiese sido una pena arbitraria y caprichosa”, dijo Urquiza

Tras el veredicto del Tribunal en primera instancia, que sentenció a Marcos Saldivia a ocho años de prisión por abusar de una niña, Aire Libre dialogó con la fiscal Laura Urquiza, quien fue señalada por los familiares ante el pedido de una pena mínima: “Estoy convencida que es la pena adecuada para el hecho y el caso concreto, sino hubiese sido una pena arbitraria y caprichosa”, manifestó Urquiza.

“Entiendo que el tribunal ha dado un veredicto acorde a lo solicitado por la Fiscalía y ahora tenemos que esperar los fundamentos. Estoy convencida que es la pena adecuada para el hecho y el caso concreto”, comentó la fiscal del caso.

Y añadió: “La pena era de 8 a 20 años en principio, de acuerdo a los agravantes sobre el abuso y el abuso con acceso carnal”.

“De acuerdo a lo establecido, entendí que era el mínimo de acuerdo a los atenuantes, sino hubiese sido una pena caprichosa y arbitraria. Los atenuantes tienen que ver con que no hay antecedentes y la modalidad de los hechos”, comentó.

Consultada si tendrá comunicación con los familiares de la víctima, la fiscal dijo que “sí, por supuesto, siempre se habla con los padres, tanto al inicio como al final del juicio”.