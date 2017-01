Mapuches y representantes de distintas organizaciones repudiaron la represión en Chubut

Integrantes de la comunidad mapuche que residen en Ushuaia junto con representantes de diferentes organizaciones, realizaron ayer un acto para repudiar la represión desatada en la provincia de Chubut. También se repartió un volante haciendo mención a la existencia de “presos políticos”, recordando que se cumplió un año desde la detención de Milagro Sala en Jujuy.

Al acto, que comenzó a las 18 en la esquina de San Martín y Fadul, concurrieron miembros de la comunidad mapuche, integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales, junto con vecinos autoconvocados. Erica Villalba Colipi, referente mapuche, leyó un discurso; se repartió un volante repudiando la represión y la existencia de presos políticos en el país -entre ellos Milagro Sala- y presentaron distintas bandas musicales y solistas.

El discurso de Erica Villalba Colipi decía que “Desde el Lof Colipi Ushuaia Lof Pillan Mawiza Millan se repudia firmemente los hechos violentos que sucedieron el 10 y 11 de Enero del 2017 en contra del Lof Resistencia Mapuche en el cual la represión máxima vino de parte de Gendarmería Nacional; con 400 gendarmes de la mano de Patricia Bulrich, Macri y la Policía Provincial de parte del gobernados Mario Das Neves quienes a punta de balas de goma y plomo provocaron una balacera sobre los hermanos/as niños y ancianos”.

Mencionó además que “hubo 2 heridos de gravedad están en Bariloche y varios heridos leves . Se hace responsable de estos hechos de salvajismo sobre el pueblo Mapuche a Macri, Bulrich, Benetton, Das Neves y Lewis”.

“En estos momentos los gendarmes están divididos en tres partes tanto de civil como con uniformes esperando alertas. Desde Pillan Mawiza se hablaron de acciones directas. La paz social no se va a firmar hasta que el Ministro de Gobierno Duran deje de decir que el Pueblo Nación Mapuche es terrorista por defender sus tierras contra hienas hambrientas de robar lo que no es de ellos. No va a haber pas social hasta que Gendarmería no vuelva a sus cuarteles”, concluyó el texto.

Al documento leído por Villalba Colipi adhirieron las agrupaciones : Unidad Solidaria de los Trabajadores; Agrupación “La Néstor Kirchner”; MOI; Movimiento Barrios; Peronismo Militante; Partido Humanista; Nuevo Encuentro; La Hoguera; La Trinchera; Agrupación Ex Presos Políticos; Partido Comunista; Partido Obrero y autoconvocados.