La Cooperativa Ojo al Sur renovó sus autoridades

La Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur renovó sus autoridades, designando como presidenta a la productora y Directora de Cine, Maya Villasante. Se plantean nuevos y ambiciosos proyectos; teniendo en cuenta que “la comunicación se amplió un montó con esta pandemia y nosotros, como Cooperativa, apuntamos a ir acompañando ese avance”, indicó la flamante presidenta. También se dará continuidad a proyectos como este portal y el programa radial “Desde las Bases”.

“Me siento muy orgullosa y agradecida, porque mis compañeros me eligieron para ser presidente y representarlos a ellos también. Hemos quedado seis compañeros y compañeras en nuestra Cooperativa -que es audiovisual- y es un nuevo inicio, con ideas nuevas, nuevos proyectos –entre los que está nuestro programa radial y el portal Desde las Bases- así que estamos muy contentos”, destacó Maya Villasante, flamante presidenta de la Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur Producciones Limitada.

Dijo que, más allá de la experiencia acumulada, es “como todo muy nuevo, porque tuvimos este año de pandemia y fue todo muy raro para todos. Así que nos encontramos viendo nuevos proyectos pero con esta nueva estructura, porque se abren y se amplían un montón de cuestiones para lo audiovisual. La comunicación se amplió un montó con esta pandemia y nosotros, como Cooperativa, apuntamos a ir acompañando ese avance”, aseguró.

De todas formas, Villasante indicó que “como a todos nos sorprendió esta situación, estamos con proyectos nuevos pero en la primera parte del año estaremos evaluando que realizar y como proyectarnos para 2021. De todas maneras estamos con muchas ideas y muy entusiasmados, sobre todo porque este año se vio que la comunicación es muy importante. Nosotros como Cooperativa siempre lo pensamos así, pero reconocemos que nos sorprendió porque todo se aceleró”, remarcó después.

La presidenta de la Cooperativa Ojo al Sur también indicó que “a pesar de que el año fue muy diferente, podemos decir que estamos parados en un buen lugar porque estamos muy bien equipados. Hoy podemos competir con cualquier productora del norte del país, como decimos los patagónicos, porque tenemos la tecnología, entonces ahora lo que nos resta es ver qué proyecto desarrollamos. Porque, obviamente, para nosotros como Cooperativa tiene que ser un proyecto que no solamente nos ayude en lo económico sino que también sea un reflejo social”.

“Nosotros somos una parte diferente de la economía, no solo somos una productora audiovisual también somos una cooperativa de trabajo. Eso dice mucho al momento de contratarnos, porque contratando a una cooperativa se contrata lo que viene atrás, que es como una economía más humana y entonces la idea es que nuestros proyectos tengan esa base”, señaló Maya Villasante.

Para concluir, al ser consultada sobre el rol de la mujer y la importancia de ocupar diferentes espacios, la flamante presidenta de la Cooperativa recordó que siempre fue parte integrante “de la Comisión de la Cooperativa, pero hoy al ser presidenta tal vez tenga otro renombre, aunque para mí tiene el mismo compromiso y significado. La verdad es que mis compañeros jamás me hicieron sentir esta cuestión del género, pero reconozco que tal vez no es algo habitual porque personalmente milito la causa feminista y sé que no es algo común”.

“También sé que cada vez nos vamos equiparando más, es algo que nos lo hemos ganado. Tengo que decir que, desde lo personal, el feminismo me ayudó a darme cuenta del lugar que uno puede ocupar y que si nosotras no usamos nuestra voz para decirlo no es lo mismo. Porque la masculinidad tiene sus propias cuestiones y nosotras tenemos las nuestras, creo que tenemos que ser nosotras con nuestra propia voz las que digamos nuestras necesidades y también quienes gestionemos desde ahí. Entonces me siento orgullosa de que nuestra Cooperativa apunte también a eso, a que cada vez sea todo un poco más equitativo”, concluyó la presidenta.