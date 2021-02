Impacto de la pandemia en las estadísticas del Registro Civil

La Secretaria de Justicia de la provincia, Dra. Daiana Freiberger, dio a conocer informes estadísticos que comparan cifras de 2019 y 2020, con una merma importante en la cantidad de ingresos y cambios de domicilio, también de matrimonios y uniones convivenciales, atribuidos a la pandemia y el aislamiento obligatorio. Actualmente están habilitadas las sedes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin para la realización de trámites, y a través de la web oficial se implementó un sistema de turnos. Además desde el último sábado de enero y durante todos los de febrero se atiende de 10 a 13 horas a los menores de 14 años que tienen que renovar su DNI.

Río Grande.- La Secretaria de Justicia de la provincia, Dra. Daiana Freiberger, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 el informe estadístico elaborado que compara las cifras de 2019 y 2020, y muestra una merma importante en la cantidad de ingresos a la provincia, cambios de domicilio, matrimonios y uniones convivenciales.

En primer lugar se refirió a algunas quejas por las colas en los registros, e informó que se puso en marcha el plan nacional Sábado Joven, para actualizar los DNI de los menores de 14 años. “Los días sábado del mes de febrero y el último del mes de enero se abrieron las sedes centrales de los registros civiles de la provincia para implementar este programa del RENAPER. Desde las 10 a las 13 horas se están realizando trámites de actualización de los DNI de los chicos de 14 años. Esto es por orden de llegada y va a seguir funcionando durante los sábados de febrero”, dijo.

Remarcó que “la implementación del Sábado Joven es para los menores de 14 años que deben realizar la actualización del DNI únicamente, porque se les vence. La idea es que puedan concurrir a los registros civiles para realizar ese trámite. Tenemos dos plazos para renovar el DNI, entre los 6 y los 8 años y a partir de los 14 años. Es importante fijarse en el DNI de nuestros menores cuál es la fecha de vencimiento, y eso va a dar la pauta para ir al registro civil a realizar el trámite. Para poder salir de la provincia por avión o por vía terrestre tenemos que tener el DNI vigente. Si esto no ocurre, no se puede sacar el pasaje de avión o los van a hacer volver de la frontera en caso de un DNI vencido”, advirtió, al tiempo que adelantó que “si quedara demanda insatisfecha después de los sábados de febrero vamos a continuar con el programa. Esto lo iremos definiendo en la medida que queden chicos con su DNI sin actualizar”.

Reapertura de sedes

La funcionaria informó además sobre la reapertura esta semana de algunas sedes que no estaban habilitadas: “Sabemos que cuando se realiza un cambio de domicilio, ya sea hacia la jurisdicción o dentro de la jurisdicción cuando se mudan de una casa a la otra, que es muy común con el tema de alquileres, para realizar ese trámite lo deben hacer en los registros civiles de la provincia. En Río Grande está funcionando el registro civil central, el de margen sur que ayer comenzó con la atención, y el de Chacra XIII. Nos queda por habilitar la sede del hospital, por razones obvias, pero se están inscribiendo los nacimientos en horas de la tarde en la sede central”, indicó.

“En Tolhuin tenemos habilitada la sede de centro, y en Ushuaia está habilitada la sede del Shopping Paseo del Fuego, la sede central de las 60 viviendas y ayer comenzó la atención en la sede de la comisaría del Pipo”, agregó.

“Los horarios de funcionamiento van de las 8 a las 17 horas y va dependiendo de las sedes, por eso es importante sacar turnos a través de la página. Nosotros habilitamos los turnos para todo el mes para los distintos registros civiles. La idea es cuidarnos entre todos, no solamente a la gente que concurre a hacer los trámites sino también al personal del Registro Civil, que ha trabajado durante toda la pandemia en sus distintas etapas. El personal de planta permanente siempre ha estado dispuesto a brindar el servicio en momentos muy complicados para los familiares, en el caso de los fallecimientos, y la idea ha sido poder acompañarlos en las distintas instancias. A veces hemos tenido abierta una sola sede, hoy gracias al trabajo mancomunado podemos tener abiertas las tres sedes en Río Grande y esperaremos a que pase un poco la pandemia para abrir la del hospital”, manifestó.

“Estamos trabajando con el personal que no está sujeto a factores de riesgo, que no tiene enfermedades preexistentes que le impidan concurrir a su lugar de trabajo. En algunas ocasiones trabajamos con turnos rotativos. Hay gente aislada por COVID, y ese número es muy variable. Es la realidad de todos. En total tenemos 150 personas en la actualidad”, precisó.

Merma de trámites

Respecto de los datos comparativos entre 2019 y 2020, señaló que “en 2020 tuvimos 7.684 cambios de domicilio en total hacia la provincia y de ingresos a la provincia tenemos 3.162. En 2019 fueron 5.885 ingresos y 16.073 cambios de domicilio. Hubo una disminución en la cantidad en 2020 que se relaciona con el aislamiento preventivo y obligatorio, que significó una restricción en el ingreso no sólo a la provincia sino que afectó la circulación en las distintas provincias del país”.

Consultada acerca de si se notan nuevos ingresos en lo que va del año, puntualizó que “lo notamos con la cantidad de gente que forma parte de las fuerzas armadas, que tienen que venir a la provincia y realizar su cambio de domicilio. Son los trámites a los que nos abocamos normalmente durante enero, febrero y marzo. Son cambios de domicilio necesarios también para comenzar con las clases, porque son datos que van a pedir las distintas escuelas al momento de inscribir a los menores de esas familias”.

En el caso de los nacimientos, la pandemia no tuvo una incidencia marcada: fueron 2.300 en 2019 y 1.857 en 2020. “Esto tiene que ver con el crecimiento normal y habitual, la decisión de llevar adelante un embarazo y depende de la misma biología. Nosotros únicamente registramos los nacimientos”, aclaró.

Donde también se hizo notoria la merma fue en matrimonios y uniones convivenciales: “Hubo 601 casamientos en 2019 y 222 en 2020, y una proporción similar en uniones convivenciales, que fueron 319 en 2020 contra 781 en 2019. En el marco atípico del 2020, atravesados por la pandemia, durante muchos meses tuvimos restringida la realización de este tipo de trámites. En este punto podemos ver una disminución considerable de matrimonios y uniones convivenciales”, expresó.

En cuanto a los fallecidos, fueron 515 en 2019 y 804 en 2020, si bien la Secretaria no pudo precisar si esa diferencia tiene relación con el COVID: “Nosotros solamente registramos las defunciones para después continuar con el resto de los trámites de las distintas familias en los distintos organismos de seguridad social o ante los seguros”, indicó.

Menos extranjeros

La llegada de nuevos habitantes a la provincia también disminuyó al mirar los datos de los extranjeros. “Muchos vienen de la patria grande, y en Sudamérica hay bastantes cambios de domicilio que se manifiestan en las estadísticas. No podría dar un porcentaje específico por nacionalidad, pero tenemos 69 cambios de domicilio por ingreso de extranjeros en 2020, que fueron 170 en 2019, y hay una sensible disminución. Son números que están atravesados por la pandemia también, con todas las restricciones de circulación no solamente en el ámbito de la provincia sino también a nivel nacional e internacional, porque durante mucho tiempo tuvimos nuestras fronteras cerradas”, recordó.

DNI sin retirar

Por otra parte, se le preguntó sobre los DNI que todavía no fueron retirados y se acumulan en las oficinas de los registros: “Cada 12 meses se realiza una limpieza de los archivos y nos fijamos cuáles son los DNI pendientes de retirar. Cuando han pasado más de 12 meses sin retirar, se devuelven al RENAPER para su destrucción. Ahora estamos determinando esto y vamos a esperar un poco para la devolución, porque el 2020 estuvo atravesado por la pandemia y mucha gente no pudo salir de su casa para hacer el retiro”, dijo, por lo cual se prolongará ese plazo de 12 meses por un tiempo más.

Actualización de población

Si bien no está previsto un censo provincial que permita conocer cuántos habitantes tiene la provincia, la Dra. Freiberger dijo que “la cantidad de ciudadanos en Tierra del Fuego se va actualizando constantemente, más allá de los censos. Esto se va determinando de acuerdo a los padrones, ya sea para las elecciones nacionales, y en este caso son actualizados directamente por el RENAPER con los juzgados electorales; como para las elecciones provinciales”.

“Los registros civiles solamente registran los datos, la base de datos la tiene RENAPER y la actualización de los padrones se hace a través de la justicia electoral federal o provincial, directamente con RENAPER. La conformación de los padrones no es atribución propia de nuestra Secretaría”, apuntó.

De la misma manera expuso que no es competencia de su área llevar el relevamiento de ingresos de personas con antecedentes. “El registro civil únicamente registra y la base de datos es de RENAPER. Migraciones es un organismo nacional, lo mismo Gendarmería. En caso de que se nos remitan oficios para su contestación sobre ciudadanos en particular, esto se hace”, dijo.

Importante sacar turno

Por último marcó la importancia de sacar turno para realizar trámites y evitar colas. “La secretaría a mi cargo es amplia, tenemos Inspección General de Justicia, Registro Civil, Acceso a Justicia, Patronato de Liberados, y hemos trabajado durante toda la pandemia. Lo que hemos notado es ganas de trabajar y de dar respuesta a los ciudadanos. Hemos trabajado fuertemente para poder acompañar a transitar el 2020 tan difícil para todos, para nosotros como funcionarios, para el Estado y especialmente para los ciudadanos. En el caso de trámites registrales, como actualización de DNI, modificación de domicilio, se puede sacar el turno a través de www.turnosrc.tierradelfuego.gob.ar. En caso de que tengan que realizar algún pedido de informes pueden acercarse a los registros civiles también”, señaló.

También se le preguntó sobre la incidencia del registro en los trámites por realizar para hacer uso del crematorio: “Nosotros lo que hacemos es registrar la defunción. Trabajamos junto con el médico que determina la causa de defunción y en el caso de que sea un paciente que cursó COVID-19, se inserta en el certificado que es apto para cremación por COVID-19. El traslado en Río Grande lo hace la Cooperativa Eléctrica como servicio funerario, en Ushuaia se conviene con las casas funerarias y en algunos casos se llevan adelante desde Desarrollo Social. Hay gestiones de traslado y cremación que se están cubriendo desde el Poder Ejecutivo, cuando las familias no pueden afrontar ese gasto. Estamos hablando de temas muy sensibles, del fallecimiento de un ser querido, y tenemos que ser guardianes de la documentación que nos acercan los familiares”, subrayó.

Como ocurre en todas las áreas, el funcionamiento está condicionado por los problemas de conectividad, pero se intenta suplir esta falencia: “La realidad del Registro Civil no excede a la de todos. Algunos días tenemos internet y otros no. Lo podemos suplir con la buena voluntad del personal para la realización de algunos trámites. Hoy somos todos dependientes de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en la vida laboral de cada uno de nosotros”, concluyó.