Harrington afirmó que “asumió con un Municipio muy endeudado”

Así lo afirmó el mandatario del Corazón de la Isla con respecto a la situación de Tolhuin en torno a la coparticipación. Sostuvo que “al momento de asumir veníamos con adelanto de coparticipación, por lo que no hemos recurrido a las herramientas que si utilizaron Ushuaia y Río Grande”. Además puntualizó que “los fondos están llegando de manera regular”. También recordó que “al momento de asumir encontré un Municipio muy endeudado, y hoy tenemos gastos corrientes por encima de la capacidad que tiene el Municipio presupuestada, por lo cual tenemos un déficit anual importante”.

Río Grande.- El intendente de Tolhuin Daniel Harrington se refirió a la situación económica por la cual esta atravesando el Municipio, como así también a la cuestión epidemiológica de la ciudad en función de la pandemia del COVID-19.

En relación a esto ultimo, el mandatario señaló que “estamos aggiornándonos a la nueva regla de juego que ha impuesto la pandemia, tratando de coordinar el trabajo con las diferentes fuerzas de seguridad, con las autoridades de salud local, que nos permita ir sosteniendo el día a día, hace unos días nos llegó una alarma porque nos llegó el primer caso, no somos ajenos a esta realidad que golpea al mundo entero, pero tratando con mucho trabajo y esfuerzo tratar de sostener que las cosas no se nos vayan de las manos respecto de la capacidad instalada que tenemos a nivel local, y contribuyendo a nivel provincial para que el sistema de salud no se sature”, afirmó el mandatario a FM Master’s.

En cuanto a la infraestructura con la que cuenta hoy Tolhuin, sostuvo que “el Centro de Salud es el que lleva la voz cantante en este tema porque es el que más preparado está en función a nuestra realidad, nosotros articulamos trabajo con ellos, en función a eso realizamos diferentes refacciones en el Polideportivo, y por el momento aggiornamos un lugar para tener seis camas con asistencia de oxigeno, y tenemos en caso de tenerlo que necesitar la capacidad para poder armar veinte módulos más casi de manera inmediata, pero entendemos que siempre tomando como centro de cabecera al Hospital Regional Río Grande, que es del cual depende el Centro Asistencial Tolhuin”.

Puntualizó que “nuestro Centro de Salud esta preparado como Centro Asistencial, esa es la realidad, pudimos llevar adelante con la Dirección General de Energía una gestión que le permitió proveerle un equipo de generación eléctrica autónoma, donde ellos pusieron a andar toda la maquinaria y lo activaron, y nosotros desde la logística, y proveímos de camas al Centro Asistencial, algunos insumos para su funcionamiento hasta que se fue normalizando, pero siempre fue como Centro Asistencial, pero no como un hospital, o sea vendría hacer como un CAP como en Río Grande”.

Asimismo especificó que “la pandemia nos dio un golpe de realidad a todos, tuvimos que aggiornarnos rápidamente con las herramientas que teníamos, y así fue sucediendo, hoy estamos un poquito más preparados, pero siempre con la alternativa de la derivación”, observó.

Trabajo en conjunto con el Gabinete de Municipio

Por otro lado Harrington se refirió al trabajo de modernización, y generación de obras que se viene llevando desde el Municipio desde el momento de asumir, para lo cual marcó que “junto a mi Gabinete, además de estar abocado a esta situación de pandemia, también decidimos trabajar en función de lo que será la temporada que se viene, y en esa misma línea pudimos sacar el pliego de licitación para la compra de las maquinas, también pusimos en marcha dos obras publicas, una de ella es la realización de la plaza Héroes de Malvinas, era increíble que Tolhuin no tuviera al momento de la fecha un monumento a Malvinas, y hoy lo estamos realizando, como así también tenemos planificado obras de gas con financiamiento especifico de un convenio que firmamos por el mes de diciembre, y un par de obras más, independientemente del acondicionamiento que hicimos en el Polideportivo, en el propio edificio Municipal que estaba bastante dejado, fuimos poniendo en marcha todas estas cuestiones, y lo vamos a seguir haciendo una vez que se levante la veda invernal”.

Presencia efectiva con los comerciantes

Ante la situación que viven los comercios producto de la pandemia del COVID-19, manifestó que “nosotros tratamos de tener una presencia efectiva con los comerciantes, tratamos de atenderlos a todos, recorremos casi periódicamente los comercios, sabemos la realidad de cada uno, como así también de las cabañas, y del sector productivo forestal que hoy por hoy es uno de los más fuertes, entonces tratamos con políticas públicas claras, sin prometer cosas que no pudimos cumplir, acompañarlos, en ese camino estamos, y en cuanto a la proyección soy optimista porque conozco al equipo de trabajo que trabaja conmigo, conozco a los vecinos de la ciudad, y es una comunidad que trabaja, que siempre mira para adelante, que se ha sobrepuestos a muchas adversidades, y esta no será la excepción, por lo cual creo que juntos, y teniendo un Municipio que este a la altura de las necesidades de todos, vamos a salir rápidamente adelante después de todo esto”.

Situación económica a del Municipio

Con respecto a la situación económica del Municipio, el intendente señaló que “hoy el Municipio viene con gastos corrientes por encima de la capacidad que tiene el Municipio presupuestada, entonces tiene un déficit anual importante”, aseveró.

Recordó que “al momento de asumir, tomé un Municipio con mucha deuda, que tenía más planta permanente que las aprobadas por Presupuesto, tenía más contratos que los aprobados por presupuesto, o sea tenía una serie de irregularidades que de a poco vamos tratando de ir resolviendo”.

También se refirió respecto a lo aprobado por la Cámara Legislativa en la última sesión del año pasado de la gestión anterior, donde el Departamento Ejecutivo del municipio de Tolhuin sumó el 0,5% más de la masa coparticipable integrada por recursos tributarios, regalías hidrocarburíferas y coparticipación federal que perciba la Provincia.

En relación a esto indicó que “es un trabajo que en su momento se hizo en conjunto con el legislador Furlan en particular, y el bloque oficialista de ese momento, junto a toda la Cámara Legislativa nos permitió oxigenar las cuentas del Municipio, con el fin de financiar obras publicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos, que es donde está nuestra mayor preocupación”, indicó, al tiempo que agregó que “si vemos un Municipio que venía aumentando constantemente sus recursos, y asimismo se venían aumentando constantemente los gastos corrientes, nosotros decidimos con esta Ley hacer hincapié en la obra pública, llevarle servicios a los vecinos, el mejoramiento en la calidad de vida en sus barrios, entonces hoy estamos trabajando directamente en eso, esto le dará a Tolhuin un salto de calidad, e ir proyectándonos hacia aquello que todos queremos que es un pueblo lindo, ordenado, con proyección turística, y ese es el camino que vamos desandando, incluido los Concejales que nos acompañan en este nuevo desafío”.

Tolhuin sin deuda de Coparticipación

A diferencia de los Municipio de Ushuaia, y Río Grande, donde reclaman al gobierno de la provincia que regularice la deuda por coparticipación, Harrington afirmó que “nosotros al momento de asumir la gestión, veníamos con adelanto de coparticipación, entonces es por eso que no hemos reclamado, ni realizado presentaciones judiciales como lo hizo Ushuaia y Río Grande”, sentenció.

En este sentido explicó que “hoy estamos tratando de administrarnos con los fondos que nos llegan, donde los fondos están llegando de manera regular, nosotros no tenemos la dimensión del presupuesto que tienen las otras ciudades, y entiendo que para Walter (Vuoto), y para Martín (Pérez) es un problema la no llegada de los fondos, pero no es nuestro caso, dado que llegan regularmente”.

Por último expresó que “en caso de que se llegara a generar un atraso, primero vamos a agotar todas las vías que tengamos que agotar, siendo que siempre en la figura del Intendente recae la responsabilidad de defender los recursos del Municipio, y así será en caso de que sean necesarios”, concluyó.