Greve destacó la ingeniería financiera del Ministerio de Economía

El jefe de bloque de FORJA se mostró satisfecho por el anuncio del pago del aumento acordado con los estatales a partir de agosto. Aseguró que son fondos que se van a volcar en el circuito interno, y benefician tanto al Estado por el pago de impuestos, como al sector privado. Valoró la “ingeniería financiera” del Ministerio de Economía para poder cumplir con el compromiso asumido en las paritarias.

Río Grande.- El legislador de FORJA Federico Greve, se refirió por Radio Universidad 93.5 al compromiso de pago del aumento a los empleados públicos a partir de agosto, tras la reunión realizada con los gremios estatales. “Se va a pagar el aumento que se había firmado y estamos muy contentos por eso. Cuando asumimos el gobierno se puso el objetivo de mejorar el salario de los estatales, luego de todos los años sin aumento en el gobierno anterior, empezamos a tener paritarias libres y se llegó a una pauta. Después apareció la pandemia y hubo que reconducir determinadas partidas y recursos para cubrir las necesidades sanitarias. Se estaba cumpliendo un 70%, porque se estaba dando una suma fija a cuenta de futuros aumentos, y llegó a ser casi el 80%. Hay que recordar que a Salud y Seguridad se les pagó ya el aumento. No se había liquidado a la administración central y luego del trabajo que se hizo desde Economía, el mes que viene se va a poder liquidar”, señaló.

“La reunión con el gobernador y los gremios fue muy fructífera, estuvieron ATE, UPCN, SUTEF, la mayoría de los representantes gremiales recibió al mismo momento la noticia y es algo positivo porque esto se retroalimenta. Lo que uno ponga en la administración ayuda al círculo virtuoso para que la gente pueda pagar los impuestos, movilizar la parte privada y generar trabajo en el mercado interno”, manifestó.

Endeudamiento con Nación

Consultado sobre la autorización de la Legislatura al Ejecutivo para tomar un endeudamiento de tres mil millones con el gobierno nacional, informó que “ya hay una parte que el gobierno nacional estaría aportando a la provincia. Esto permite usar partidas de la provincia para cumplir con otras obligaciones, por ejemplo el aumento salarial. Esto es producto de una ingeniería financiera, porque los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Esto se hace muy bien desde Economía y hay que destacarlo, porque es un trabajo muy importante para poder concretar esto”, dijo.

Estuvo presente el legislador Federico Sciurano en la reunión y “fueron invitados los presidentes de bloque. El legislador Sciurano concurrió, el presidente del bloque del PJ llamó para excusarse de que no podía participar, pero agradeció la invitación. Estaba la gente del MPF, de FORJA y entiendo que más allá de las banderías políticas es un hecho importante tirar todos del carro para el mismo lado”, subrayó.

Presupuesto 2021

Con respecto al presupuesto 2021, la intención es tenerlo aprobado este año. “Es muy complicado tener un presupuesto reconducido. Es fundamental contar con un presupuesto y este año se darán todas las discusiones para trabajar en este sentido. En el presupuesto se va a volcar todo lo relacionado con las ayudas sociales, el levantamiento de la pandemia, la salud, las obras públicas. Nos corresponde a nosotros armar el presupuesto y va a ir orientado a estos temas, luego de un año tan particular”, adelantó.

Aval para la ampliación de la Corte

También se lo consultó sobre la ampliación de la Corte, que tiene apoyo de la mayoría de los bloques y del Ejecutivo. “El proyecto es importante y es un poder del Estado que manifiesta cómo quiere organizarse y necesita ampliar el número de miembros. Desde que se creó la provincia el número de miembros es el mismo y tenemos dos cámaras más, hay más jueces de primera instancia, y no se puede ocultar el crecimiento del Poder Judicial. La administración la hace el Superior Tribunal y la realidad es que después la decisión es política, porque la Legislatura es la casa política por excelencia y por mayoría puede decidir acompañar la iniciativa”, planteó.

“Yo creo que habría consenso, porque es parte de la organización de otro poder del Estado. Difícilmente un poder del Estado le pueda cuestionar a otro la organización, más allá de que la decisión política de ampliar la realiza el Legislativo y nadie más”, indicó.

“La elección de los jueces luego es responsabilidad del Consejo de la Magistratura y hoy tenemos un Consejo que tiene una estructura para hacerlo. Se podrán mejorar los sistemas pero el Consejo tiene raigambre constitucional. Es un tema importante y hay que darle tratamiento, pero no es urgente”, aclaró.

Diálogo con Río Grande

En cuanto al acercamiento al Municipio de Río Grande, al menos en materia de salud, dijo que “siempre es positivo el diálogo político en todos los sentidos. Todos tenemos que tener la madurez política para dejar de lado determinadas cuestiones que son coyunturales, para ponernos a trabajar en cuestiones estructurales y darle soluciones a la población. Hay que dejar el pasado de unos y de otros y trabajar codo a codo para poder solucionar los problemas de los vecinos. La gente está cansada de las peleas políticas, no colaboran en nada y la política fueguina tiene que tener la madurez para discutir los temas importantes de la provincia. Todos podemos tener posiciones distintas, pero la prioridad es el trabajo por los vecinos”, remarcó.

De la misma manera consideró importante el debate dentro de la Legislatura: “Es fructífero que se discutan las diferencias, desde el proyecto más sencillo, y hay que buscar los consensos. Eso hace muy bien porque se discute mucho y se plantean diferencias de metodología también. Uno se puede equivocar y otro bloque le da una mirada distinta. Eso siempre enriquece. Todos los proyectos que llevamos del Ejecutivo tuvieron algún tipo de modificación y ninguno salió sobre tablas. Los bloques han contribuido para que el proyecto sea mejor”, valoró.

Proyecto de Mirgor

Por último destacó la importancia para la industria fueguina del desarrollo de Mirgor, que ya fabricó casi mil respiradores con un 70% de insumos nacionales y se prepara para exportar. “Es un desafío grande reconvertir la industria de Tierra del Fuego. El ejemplo de Mirgor es para destacar, demuestra que hay capacidad instalada y tecnología para exportar determinado producto, con un buen agregado de valor, que se puede vender a un precio competitivo. Esto sirvió para ver que la industria fueguina puede ser autosustentable, y no son solamente materiales de ensamble y empresas que se dedican a poner una chapa y cerrar una caja. El que conoce la industria fueguina sabe que hay una capacidad instalada muy grande y ese es el desafío que se nos viene en estos años para demostrar el potencial de la provincia. Tenemos recurso humano capacitado para hacer este trabajo. Por eso insistimos tanto para tener una empresa de hidrocarburos para poder industrializar el gas. La discusión no es sencilla y hay que trabajar el proyecto, porque no todo tiene que salir automáticamente como se presenta. Hay que darle tiempo a cada una de las reuniones y dar participación, y lo vamos demostrando con los hechos en la práctica”, concluyó.