Familiares de la tripulación dicen que tienen esperanzas de que “ellos van a llegar”

Visiones contradictorias de familiares fueguinos de la tripulación del ARA San Juan. Verónica Navarro, hermana de uno de los submarinistas, dijo que “tenemos la esperanza de que ellos van a llegar”, pero Rafael Enríquez, hermano de Víctor Marcelo Enríquez también integrante de la dotación, dijo que “no lo voy a ver nunca más, ni en el cajón”.

Verónica Navarro, hermana de uno de los tripulantes, compartió que “es difícil, pero nosotros no perdemos las esperanzas, ellos van a llegar. Hasta que no digan lo contrario, ellos van a volver porque son personas capacitadas y están preparados para esto”.

Agregó que “no nos confirman que están muertos, dicen que los van a seguir buscando, nosotros como familia tenemos las esperanzas de que ellos van a llegar, ellos tienen que volver, porque hay hijos, hay madres y esposas que los esperan y se que Dios es grande y los va a traer de vuelta”, dijo quebrándose.

El esposo de la mujer, ex militar, fue a acompañar a su madre y a su cuñada en este momento de dolor. “No tenemos mucha información, solo sobre la explosión que todos sabemos, pero nadie da certezas de que ellos están con vida. Dicen que explotó, pero no sabemos todavía y no me pude comunicar con mi esposo aún, así que trataré de hablar con mi esposo en forma más tranquila para ver qué le dicen oficialmente. Sabemos lo mismo que ustedes”.

“No lo voy a ver nunca más, ni en el cajón”

“No lo voy a ver nunca más, ni en el cajón”. Fue la desgarrador testimonio de Rafael Enríquez, hermano de Víctor Marcelo Enríquez, quien es suboficial buzo comunicante, y uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

En diálogo con la emisora Aire Libre FM, Rafael Enríquez, quien reside en Río Grande, confirmó que ya se encuentra en Mar del Plata, en la sede la Armada Argentina donde están los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido, para acompañar a su madre y a la esposa de su hermano; quienes atraviesan momentos angustiantes, tras la confirmación oficial que hubo una explosión en el lugar donde se recibió la última comunicación del ARA San Juan.

“No tengo buenas noticias, son toda informaciones malas. A mi hermano no lo voy a ver nunca más, ni en el cajón, únicamente por foto. Tengo una angustia muy grande, no tan solo por mi hermano, sino por todas las familia de los 44 que no pudieron llegar a destino”, dijo Rafael, en medio de un desconsolador llanto.

El pasado 5 de noviembre, Rafael vio por última vez con vida a su hermano, cuando el submarino ARA San Juan estuvo apostado en el muelle de la Base Naval Ushuaia y en esa oportunidad se sacó algunas fotos en el paseo costero de la ciudad, que representan los últimos recuerdos juntos.

Sobre la comunicación que recibieron los familiares en la unidad de la Armada en Mar del Plata, Rafael dijo que “la información que nos dieron fue de una explosión del submarino, ¿Qué se puede imaginar que pudo haber pasado?” y criticó que durante toda esta semana de angustia y esperanza, se estuvo escondiendo información por parte de las autoridades de la Infantería de Marina.