“Este es un simple homenaje en función de todos aquellos que han ofrendado su vida por esta causa”

Así lo resaltó el intendente Daniel Harrington al encabezar la inauguración de la Plazoleta Veteranos de Malvinas en Tolhuin. El acto contó con la presencia de los centros de Ex Combatientes, autoridades nacionales, provinciales y municipales de las ciudades de Tolhuin y Ushuaia.

El Municipio de Tolhuin inauguró oficialmente esta mañana la Plazoleta «Veteranos de Malvinas», una obra realizada con fondos propios que fue promesa de gestión trabajada en tiempos de pandemia y, por este motivo, respetando los protocolos vigentes bajo un cupo reducido de personas.

«Tenemos un pedacito de nuestra provincia que no está completo y debemos día a día trabajar como lo hacen los ex combatientes en la causa malvinizadora. De eso hacemos este simple homenaje, porque considero que es simple en función de todos aquellos que han ofrendado su vida por esta causa, por todos los que volvieron y por los que hoy no pueden estar con nosotros», indicó el Intendente Daniel Harrington en su discurso inaugural.

El mandatario agregó: «Vamos a seguir trabajando en esto, y tienen el compromiso del Intendente, del Gabinete y estoy seguro que de todo el cuerpo de Concejales a seguir defendiendo la causa Malvinizadora. Tenemos que defenderla en cada rincón, en cada discusión. Porque somos argentinos y porque nuestra soberanía tiene que valer».

Presidido por el Intendente Daniel Harrington, el acto inaugural fue acompañado por referentes de los Centros de Ex Combatientes de Ushuaia y Río Grande, Generación Malvinas, Herederos de Malvinas, la Senadora María Eugenia Duré, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de Tierra del Fuego, la Subsecretaria de Asuntos Internacionales, Legisladores provinciales, el Intendente de Ushuaia Walter Vuoto, el cuerpo de Concejales de Tolhuin y el Gabinete Municipal.

“Nos sentimos orgullosos de que ya contamos con monumentos alusivos a las islas Malvinas en las tres ciudades”

Lo destacó el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, al participar en Tolhuin de la inauguración de la plazoleta Veteranos de Malvinas por iniciativa del Municipio de la localidad.

El nuevo espacio quedó inaugurado con una ceremonia que encabezó el intendente Daniel Harrington. Asistieron Veteranos de Guerra de Malvinas de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, en especial Raúl Bragado, veterano de Guerra de Tolhuin, como así también integrantes de las agrupaciones que reúnen a hijos de VGM, Generación Malvinas (Río Grande) y Herederos de la Causa Malvinas (Ushuaia). También participaron autoridades del orden nacional, provincial y municipal.

Dachary se manifestó complacido por la concreción de esta obra. “No podemos menos que felicitar a todos los vecinos de Tolhuin, al Intendente Harrington y a sus funcionarios por poder llevarla a buen puerto”.

Asimismo, destacó que “este es uno de los primeros desarrollos concretados a pesar de la situación tan particular a la que nos ha conducido la pandemia, pero la malvinización concitó en todos una prioridad y ahora, en el corazón de la isla, contamos con un sitio muy significativo que brinda un neto mensaje de soberanía y de pertenencia de las islas a nuestro territorio provincial y nacional”.

“Es por eso que como fueguinos y fueguinas no podemos menos que sentirnos orgullosos de que en las tres ciudades de nuestra Isla Grande ya contemos con monumentos alusivos a las Islas Malvinas, esta parte de nuestra provincia que el próximo 3 de enero va a cumplir 188 años de permanecer usurpada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero que sigue siendo siempre, por derecho, argentina”, concluyó.