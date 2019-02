Estatales no están conformes con la propuesta en paritarias

Marcelo Córdoba, titular de ATE Río Grande dijo que la propuesta del Gobierno para los tres escalafones no conformó a los representantes de los trabajadores. Insistió en reclamar 5 mil pesos al sueldo básico y advirtió que “si esto no cambia, ya se puede anticipar un mes de marzo complicado”.

Al ser consultado sobre el resultado de las paritarias que se desarrollaron ayer, el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba, señaló que “Podemos decir que es un balance positivo entre comillas, porque en comparación con las otras paritarias ofreció un 15%”.

Pero luego indicó que “obviamente eso no alcanza a cubrir las expectativas para beneficiar a los trabajadores, que es lo que nosotros queremos. Por lo tanto esa propuesta fue rechazada por ATE en todos los escalafones y ratificamos el planteo de los 5000 $ al sueldo básico”.

Córdoba mencionó que “se ha pasado a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, donde yo creo que debería ser una instancia definitiva. Porque creo que no da para más, está claro lo que sucede y todo lo que sucedió, esperamos llegar a un acuerdo que pueda contener esta discusión y que no haya mayores dificultades y problemas”, se esperanzó.

Aunque advirtiendo que “de no ser así, lo que se avecina es una primera semana de marzo complicada y con algún tipo de conflicto. Lamentablemente los paritarios del gobierno vienen con un esquema que les arma el ministro de Economía, José Labroca”, señaló.

Asegurando que “vienen a proponer lo que él les autoriza a decir, nada más. La gente que se presenta en paritarias, lamentablemente, no viene más que a cumplir un protocolo de quien arma la estrategia y no ofrecen alternativa a los trabajadores”.

“Es el propio Labrota, que es quien maneja las finanzas del estado, y sabemos bien que Labroca es un representante del Consejo Económico Nacional en la Patagonia, de un gobierno que achica al estado permanentemente. Entonces no podemos esperar más que esto”, señaló el titular de ATE Río Grande.

Después, refiriéndose a las perspectivas para la primera parte del año, expresó que “si esto no cambia ya se puede anticipar un mes de marzo complicado. No es nuestro deseo, porque nuestro deseo es el espíritu que planteamos en diciembre y en enero, de discutir estas cuestiones para que no tuviéramos problemas ahora en la primera semana de marzo”, repasó.

Pero advirtiendo que “lamentablemente, pareciera ser que eso no va a suceder como nosotros lo planteamos. Ojala me equivoque, pero en los tres escalafones encontramos la misma postura. Esto es lo que uno ve y lo que uno cree”, señaló.

Finalmente, al recordarle que se trata de un año electoral y preguntarle si eso podía influir de alguna manera, respondió que “hay una contienda electoral, pero nosotros no estamos en este contexto. Nosotros estamos en la necesidad profunda que tienen los trabajadores de recomponer el salario lo mejor posible”, remarcó. Vale mencionar por último que, al menos en el caso del escalafón seco, la paritaria se retomará el miércoles de la próxima semana a las 13 horas.