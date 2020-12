El senador Blanco espera que cumpla la promesa de campaña

La expectativa del senador de Juntos por el Cambio está enfocada a la posibilidad del anuncio de la prórroga del subrégimen industrial y la incorporación de Tierra del Fuego al interconectado virtual. Recordó que la prórroga fue un compromiso del presidente Fernández con el gobernador electo y explicó que, de concretarse el interconectado, Tierra del Fuego le venderá a CAMMESA el costo de generación de energía, mientras que hoy le debe comprar su propio gas. Fue muy crítico de “la estafa” que está realizando Aerolíneas Argentinas a los pasajeros, al vender tickets de vuelos que luego se suspenden y de la mala o nula atención, dado que no han reabierto las oficinas ni responden los whatsapp que establecieron como contacto. Los propios senadores no consiguen pasaje todavía para concurrir a la sesión del 29, cuando se tratará la interrupción voluntaria del embarazo. El senador adelantó su negativa, y remarcó que es la misma postura que viene sosteniendo desde hace años, además de haber formado parte de su plataforma de campaña.

Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la visita del presidente Alberto Fernández para el lunes 21, que se confirmó ayer, como también el acto que se realizará en el Polideportivo Carlos Margalot de esta ciudad.

“Me parece muy importante la llegada del presidente y la puesta en marcha de esta ley de capitales alternas que votamos en el Senado. Río Grande es la capital alterna en la provincia de Tierra del Fuego y es muy importante que se comience por nuestra ciudad. Esperamos que la llegada del presidente venga acompañada de los anuncios que los fueguinos estamos esperando, sobre todo la extensión del subrégimen industrial y el interconectado eléctrico virtual. Si el presidente hace estos anuncios por supuesto vamos a estar mucho más contentos”, afirmó.

Reunión con Urquiza

El senador mantuvo una extensa reunión este martes con la vicegobernadora Mónica Urquiza y dio detalles de algunos temas abordados. “Estuvimos casi tres horas conversando y, desde que dejé de ser legislador, no había tenido oportunidad de volver a hablar con ella. Tengo una relación de muchos años con Mónica y hablamos del consejo de Malvinas, del cual formo parte; de la ley de promoción industrial, de Aerolíneas Argentinas, de cómo está funcionando la Legislatura. Estuvimos hablando de la Agenda 2030, que es un trabajo que hicimos en la Legislatura en el período anterior y se trata de objetivos de desarrollo sostenible. Mi esposa trabajó mucho con ese tema y es una enamorada de la sustentabilidad, así que colaboró con nosotros en esto. También hablamos de la evolución de la pandemia en Tierra del Fuego, cómo había afectado la actividad económica”, enumeró.

Puntualmente sobre la Agenda 2030, explicó que “son objetivos de desarrollo sostenible y es un programa de Naciones Unidas en conjunto con 193 países desde el año 2015.

Tiene que ver con la sustentabilidad del planeta en la faz social, económica y ambiental. En el período anterior creamos un observatorio en el ámbito de la Legislatura, se hizo un trabajo con quien en su momento era la secretaria legislativa Andrea Rodríguez, y se hizo un racconto de las leyes provinciales para ver a qué objetivos estaban encauzadas. Mi esposa era Secretaria Ejecutiva de los ODS ad honorem en el gobierno de (Rosana) Bertone y viene trabajando desde hace muchos años con el tema de sostenibilidad. El trabajo lo hicimos desde nuestro bloque con nuestros empleados, y este observatorio no implica un presupuesto aparte o presupuesto alguno, sino que se maneja con el presupuesto de la Cámara y de cada bloque. Implica identificar a qué objetivos está orientada cada una de las leyes e implica también un trabajo general con todos los bloques”, dijo.

Extensión del subrégimen

Remarcó que “por supuesto dentro de los temas más importantes estuvo el de la industria” en el diálogo con Urquiza, como también que formó parte de una promesa de campaña del actual presidente. “Cuando se habló de la visita del presidente a Río Grande manifesté que esperaba que signifique anuncios para nuestra provincia, en base al compromiso que oportunamente suscribió durante la campaña electoral con el entonces gobernador electo. Espero que así sea y creo que, más allá de este acto por la capital alterna, seguramente esta visita va a venir acompañada de algún anuncio. Yo anhelo que sean estos: la prórroga del subrégimen y el interconectado”, reiteró.

CAMMESA, de acreedor a deudor

En el caso de concretarse el interconectado, la ecuación cambiaría radicalmente para la provincia en materia de producción de energía. “Cuando hablamos del interconectado virtual implica considerar a la provincia en las mismas condiciones que si estuviera en el interconectado nacional. Todas las provincias están en el interconectado y las distribuidoras de energía eléctrica le compran a CAMMESA la energía y luego la distribuyen. En el caso de Tierra del Fuego no existe esa posibilidad, porque le compra a CAMMESA su propio gas a una tarifa mucho más cara, genera la energía y la distribuye. Al considerarse a Tierra del Fuego dentro del interconectado virtual, la provincia le compraría la energía a CAMMESA, y lo que pagaría a través de la DPE o la Cooperativa Eléctrica es el precio de la energía. A su vez, al generar, Tierra del Fuego le cobraría a CAMMESA por esa generación de energía que luego le compra. Todos los gastos de generación correrían por cuenta de CAMMESA”, expuso el senador.

Sin lugar en los vuelos

Por otra parte, fue crítico del funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y el trato con los pasajeros, a quienes “tiene de rehén”. “El propio Senado de la Nación no logra conseguir pasajes para poder participar en la sesión del 29 de diciembre. Están haciendo esfuerzos y no se consiguen plazas para ir el 27 y volver el 30 a Ushuaia. Independientemente de lo que veníamos reclamando hace tiempo, ahora hay una situación completamente distinta. Río Grande está teniendo dos vuelos semanales, Ushuaia tiene un vuelo diario y ha caído abruptamente la oferta. Nosotros estamos presos de Aerolíneas Argentinas, los pasajeros son rehenes de Aerolíneas, que ni siquiera atiende el teléfono ni atiende las oficinas. No contesta los whatsapp que pusieron, no atienden en la página, o venden pasajes para vuelos que después resultan inexistentes”, fustigó.

“Hay un monopolio, no prestan los servicios, no atienden a nadie y esto se tiene que solucionar. De esto hablé con la vicegobernadora y también en la reunión que tuve con los integrantes del bloque de legisladores de la UCR. Me llama la atención que no haya un reclamo generalizado por parte de la Legislatura y de las autoridades provinciales y municipales por esta situación. Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente por excelencia y no se escuchan reclamos”, cuestionó Blanco, para quien hay “un silencio de radio” en este tema.

“Si me transportara al gobierno anterior, seguramente la provincia estaría prendida fuego, si se hubiera dado esta situación, pero ahora parece que está todo bien y que no pasa nada, porque hay silencio de radio. En la gestión anterior hubo días con 17 vuelos. En Río Grande teníamos dos vuelos diarios y cuando algún día se suspendía uno, se prendía fuego la ciudad”, recordó.

“A su vez en políticas de transporte aéreo hemos retrocedido este año una barbaridad. Se había logrado a través del nódulo de Córdoba poder llegar a Salta sin pasar por Buenos Aires, o salir de Ushuaia directo a Córdoba, ir a Bahía Blanca sin tocar Buenos Aires. Ahora si no vas a Buenos Aires no podés hacer nada, cuando se consigue lugar.De las cinco líneas que volaban quedó Aerolíneas y una low cost que la obligaron a salir de Ezeiza y aumentaron todos los costos operativos, porque cerraron el aeropuerto de Palomar. La política aérea de este gobierno es desastrosa”, calificó.

Consultado sobre las razones del cierre del aeropuerto de Palomar, derivó la pregunta “al propio gobierno, porque el Ministro de Transporte hace responsable a un sector de La Cámpora, como si no fueran el mismo gobierno”.

“Cuando hablé con Mónica (Urquiza), le dije que los aviones estaban antes de la pandemia, también la gente, los pilotos. Ahora parece que desaparecieron los aviones porque no pueden restablecer aunque sea un vuelo diario a Río Grande y aumentar una frecuencia más a Ushuaia”, planteó, al tiempo que negó que se deba a que los empleados de la aerolínea son del sector público.

“No hay diferencia entre un empleado bancario y un empleado de Aerolíneas Argentinas. Los dos atienden al público y el bancario está trabajando en situación normal en estos últimos días, pero Aerolíneas no atiende desde que cerró, y no abren las oficinas. Yo me temo que la oficina de atención al público en Río Grande no abra nunca más. A su vez, si uno quiere ir a hacer consultas al aeropuerto cuando llega un vuelo, para preguntar a los empleados, te ponen la policía y no te dejan pasar”, aseveró.

“El día que llegué de Buenos Aires me llamó la atención ver móviles de la policía que estaban parando los autos. Cuando averigüé era por la gente que iba a reclamar al aeropuerto y pedir información, y la policía no los dejaba pasar”, dijo.

Para Blanco “es una estafa” la venta de pasajes de parte de Aerolíneas de vuelos que luego cancelan. “Eso es estafar a la gente y el organismo de defensa del consumidor no está actuando. Si algo similar hubiera ocurrido en el gobierno anterior esta falta de reacción no se daba. Se unificó Austral y Aerolíneas y nadie dijo nada. En otro momento cuando se pretendía eso los gremios se prendían fuego”, comparó.

Contra el aborto

Respecto de la sesión del 29, ratificó su postura frente al tema excluyente de la jornada: “Desde la campaña electoral vengo diciendo cuál es mi postura y lo he ratificado en innumerables oportunidades. Yo voy a cumplir con mi promesa electoral de oponerme a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo dije en la campaña y lo voy a sostener, más allá de todas las presiones que uno está teniendo de parte de aquellos que quieren que no participe de la sesión o que cambie el voto. Yo el compromiso que asumí con la gente lo voy a cumplir, aun en contra de lo que opinan mis seres queridos más cercanos, como mi esposa y mi hijo”, remarcó.

Presupuesto provincial pendiente

Con respecto al diálogo que mantuvo con el bloque radical, se habló del presupuesto 2021 de la provincia y la necesidad de adecuación del Ejecutivo, con la incorporación de los casi 6 mil millones adicionales de coparticipación que figuran en el presupuesto nacional. “Yo hablé con Federico (Sciurano) y me dijo que está esperando algunas modificaciones del proyecto remitido, sobre todo en el tema de los ingresos. Hasta tanto eso no llegue a la Cámara no lo van a tratar y me parece lógico”, expresó.

Elección de los ministros de la Corte

En otro orden de cosas, y como ex representante del Consejo de la Magistratura, aseguró que la vacancia que quedó en la votación de este martes “no es la primera vez que sucede”, dado que solamente se cubrió uno de los dos lugares, con la elección del Dr. Ernesto Löffler. “Hay concursos para una gran cantidad de cargos y después no se cubren todos. Con la creación de la cámara civil de Ushuaia eran tres los candidatos a elegir y en una oportunidad se eligieron dos. Con posterioridad se eligió el faltante. También se ha llamado a concurso para cuatro o cinco juzgados y se terminaron cubriendo dos, y el resto en un nuevo concurso. Es una decisión de los consejeros, porque si el candidato no tiene cinco votos no puede ser elegido ni pasar de ronda. Mayoritariamente se eligen con seis votos los que resultan electos”, indicó.

Para marzo podría realizarse el nuevo concurso a fin de completar el Superior Tribunal de Justicia y hay rumores sobre la postulación del radical Francisco Ibarra. Blanco consideró que “sería un excelente candidato, pero también hay que tener en cuenta que es importante la participación femenina dentro de los cinco miembros”.

PASO sí o no

De cara a las elecciones legislativas de 2021, el senador opinó que “hay que llevar a cabo las elecciones en los lugares donde tiene sentido hacerlo. Hacer las PASO cuando hay listas únicas no tiene sentido. En las últimas elecciones fuimos el único espacio que hizo uso de las PASO, porque la mayoría fueron candidaturas únicas. Creo que son buenas en tanto cumplan el objetivo para el cual fueron creadas y que haya competencia electoral”, manifestó.

En 2021 renuevan senadores ocho provincias: Chubut, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tucumán, y “cada distrito tendrá que trabajar. En Córdoba nosotros tenemos dos senadores, también en Mendoza, y esos lugares hay que defenderlos. En Chubut no tenemos senadores y como mínimo hay que lograr una banca. En Corrientes tenemos una banca y creo que estamos en condiciones de poder sumar otra más. En Catamarca tenemos una, en Santa Fe tenemos una, y hay que trabajar para esta campaña. Actualmente somos 29 contra 42 del Frente de Todos y sus aliados”, apuntó.

En Tierra del Fuego no hay renovación de senadores pero sí de dos diputados, y Blanco ya habló al menos con tres posibles candidatos radicales. “Hay varios que han manifestado su intención de postularse y conmigo han conversado tres o cuatro de nuestro partido. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de anunciarlo cuando lo crean conveniente”, dijo, entre los cuales se encuentra el contador Gabriel Clementino, el ex presidente de la Asociación Rural Fernando Gliubich y el abogado Javier Da Fonseca, pero “hay algunos más”, concluyó.