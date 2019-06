El Partido Verde cuestiona falta de datos sobre finanzas del municipio

El primer candidato a concejal de Río Grande por el Partido Verde, Nicolás Giordano, además miembro del Tribunal de Cuentas Municipal, dijo que no cuentan con la información económico-financiera de la Municipalidad de Río Grande. Solamente se publica el presupuesto y la cuenta de inversiones, pero no se responden los pedidos de informe de los concejales. Consideró una de las primeras cuestiones a corregir, para saber adónde se direccionan los fondos públicos. También reclaman que se restablezca el presupuesto participativo.

Río Grande.- El contador Nicolás Giordano, primer candidato a concejal por el Partido Verde y miembro del Tribunal de Cuentas, planteó como uno de los errores a corregir es el acceso a la información económico-financiera del Municipio de Río Grande, dado que solamente contaría con el presupuesto y la cuenta de inversiones.

Por Radio Universidad 93.5 se le consultó sobre el estado de las cuentas municipales que, según los funcionarios, están ordenadas. “Existe información a la que uno puede acceder, como el informe de la cuenta de ahorro, inversiones y financiamiento, pero es algo muy técnico y se complica saber cuáles son los parámetros reales que tenemos para llevar adelante las propuestas que queremos darle a los Ejecutivos. Hay muchas buenas ideas pero tenemos que ver cómo las vamos a llevar adelante y de dónde salen los fondos”, expresó.

“Nosotros tenemos que explicarle a la gente la parte contable y financiera del municipio de Río Grande. El municipio trabaja con un sistema de presupuesto por programa, pero hay muchas partidas que muchas veces no son utilizadas y se pueden direccionar a los proyectos que nosotros podemos llevar adelante a los ciudadanos”, dijo.

Se le preguntó si, en caso de acceder a la banca, si esperan un informe del área de Finanzas, sobre la existencia o no de deudas o juicios. “Ese es un tema importante que tenemos que investigar y hay temas que tenemos que cambiar en cuanto a la contestación de los funcionarios a solicitudes del Concejo. Se han solicitado informes financieros y muchos no fueron contestados. Sin información, uno no puede trabajar. Los recursos tienen que ser claros para que podamos poner sobre la mesa las necesidades de la ciudad”, subrayó.

Respecto del funcionamiento del municipio en general, dijo que “tenemos un montón de servicios que están funcionando y otros que necesitan control, como el tema de líquidos cloacales, porque la ciudad solamente puede tratar el 30% y el resto se debe solucionar a través de diferentes obras que se deben llevar adelante. Queremos saber cuál va a ser la política del Ejecutivo. También estamos viendo que el presupuesto participativo está suspendido y queremos que se deje participar a los ciudadanos, que conocen las necesidades de cada barrio. Los fondos del presupuesto participativo están direccionados a obras de la municipalidad. El año pasado la concejal Laura Colazo intentó establecer una prohibición de esto, que no tuvo eco, y hoy se direccionan los recursos a obras de la municipalidad”, lamentó.

Consultado sobre la planta de personal, que según otro de los candidatos a concejal sería muy superior a la planta permanente, por la cantidad de contratados, dijo que solamente tiene información del respecto, “pero no información veraz, porque los informes no son respondidos en tiempo y forma. Solamente tenemos la ordenanza que establece el personal para el ejercicio 2019, pero es muy difícil dilucidar el nivel de gasto en personal”, afirmó.

“Yo trabajo en el Tribunal de Cuentas y la información que necesitamos tiene que venir desde adentro, porque si no, nos quedamos con la información del presupuesto o de la cuenta de inversiones. Los pedidos de informe que se solicitaron a través de la comisión, no los hemos recibido. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de la participación, para poder establecer los parámetros para que todo esto esté más ordenado, no solamente la ejecución del presupuesto sino el control. Dentro del control está el ordenamiento, y el vecino necesita saber qué se hace realmente con los recursos de las tasas y contribuciones”, reclamó.

Consultado sobre las facultades del Tribunal de Cuentas, que fueron recortadas en la gestión Martín, dijo que hubo avances porque “nosotros trabajamos en el control concomitante, esto ya está aprobado y estamos trabajando en la reglamentación. Esto tiene que ver con el sentido común”, manifestó.

Finalmente se refirió a la propuesta electoral, que encabezan en la Legislatura “Laura Colazo, Victoria Vuoto y Jorge Colazo en los primeros lugares. En el estamento de concejales tenemos una lista equilibrada, me acompaña Fernando Oyarzo, que ha trabajado mucho con los jóvenes y el deporte; Yanina Dávila, que viene del sindicato de Plásticos; y Adrián Areco, que es un militante religioso. Creemos que podemos llevar adelante las políticas del Partido Verde, con el eje rector que es la sustentabilidad de la ciudad”.