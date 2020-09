El Concejo Deliberante de Tolhuin quedó con cuatro bloques

Con cinco concejales, el Cuerpo deliberativo quedó con cuatro bloques, luego de la separación de los ediles de Nuevo País. Previamente el concejal Muñoz había conformado un bloque propio. La presidente del Concejo Deliberante, Jeannette Alderete, aseguró que no son un bloque de oposición y van a acompañar las iniciativas del Ejecutivo que beneficien a la comunidad. Uno de los ejes de trabajo está vinculado con la situación de las tierras y se realizaron pedidos de informe a fin de retomar la tarea que venía realizando la presidente anterior de la comisión de tierras, y que derivó en acciones judiciales. Además habló de la herencia recibida, con 13 millones de deuda del deliberativo, un monto más que significativo con relación al presupuesto global. Dentro de las proyecciones se apunta al desarrollo del turismo y la producción, con herramientas que permitan incentivar la generación de empleo genuino.

Río Grande.- La presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Jeannette Alderete, fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre la disolución del bloque Nuevo País, que estaba compuesto por tres concejales, y que generó una nueva división, por lo cual quedaron cuatro bloques, habiendo cinco concejales.

“La semana pasada el bloque que conformábamos Nuevo País mantuvimos una reunión y llegamos a un acuerdo para separarnos, disolver el bloque, de acuerdo al reglamento interno que rige el Concejo Deliberante. Firmamos un acta los tres y básicamente no logramos conciliar un equipo de trabajo”, dijo.

Tanto Alderete como Norberto Dávila y Rosana Taberna acompañaron al intendente Daniel Harrington, “pero estas cosas pasan en política”, expresó. “Yo vengo de una gestión anterior donde hubo separaciones de bloque en 2018 y 2019. En este caso se disolvió el bloque, la concejala Taberna armó un nuevo bloque con el mismo nombre; y el Dr. Dávila y quien habla conformamos uno nuevo que tiene por nombre 7 de Mayo. Seguimos dentro del peronismo y justamente la fecha del 7 de Mayo es el nacimiento de Eva Perón”, señaló, reivindicando su pertenencia al justicialismo.

Lo cierto es que el intendente quedó con una sola concejala oficialista: “En este caso somos cinco concejales los que integramos el cuerpo, ahora dos pertenecemos a un nuevo bloque, la concejal Taberna quedó con Nuevo País, y luego tenemos a los concejales Santos Rodríguez y Muñoz, que formaban el otro bloque, pero hace unos días el concejal Muñoz conformó otro nuevo bloque”, dijo, por lo cual de los cinco concejales surgieron cuatro bloques, todos dentro del justicialismo.

Presupuesto 2020

Respecto del presupuesto de la ciudad, recordó que “veníamos trabajando con un presupuesto reconducido y el 28 de agosto se aprobó el nuevo presupuesto 2020, por alrededor de 678 millones en el nivel municipal y 96 millones en el Concejo Deliberante”.

Herencia de Queno

También se refirió a la herencia recibida y sostuvo que “tanto la parte Ejecutiva como de la Legislativa hemos recibido una deuda bastante grande. De la gestión 2019, donde fue presidente del Concejo Matías Rodríguez, quedó una deuda de 13 millones de pesos, más intereses en algunos casos. Es una cifra bastante grande porque es mayor a la que quedó en el Concejo de Río Grande, con otro presupuesto totalmente distinto. Cuando hablamos de deuda, se trata de deuda de un año de gestión”, subrayó.

Situación de las tierras

En cuanto a la problemática de tierras, aseguró que seguirán profundizando el análisis. “Esto viene de gestiones anteriores y en algunos casos está en la justicia. En esta gestión hemos retomado el trabajo que había hecho la presidente de la comisión de tierras y ya tenemos al frente del Ejecutivo otro intendente. Estamos haciendo pedidos de informe y esperando la documentación para seguir trabajando. Es un tema bastante delicado y hay que trabajarlo con mucho cuidado”, expresó

Relación con Harrington

Pese a haberse separado del bloque, Alderete aclaró que no son oposición al intendente. “Yo fui en el mismo espacio y, más allá de haber tomado una decisión en conjunto de disolver el bloque y armar uno nuevo, no significa que no vamos a hacer un trabajo conjunto, siempre que sea un trabajo serio para la sociedad. No quiere decir que por esta separación uno va a ser la oposición. Todos los proyectos que sean viables para los vecinos, tanto los que presente el Ejecutivo, algún concejal o los propios vecinos, que tienen derecho a hacerlo, los trabajaremos en las comisiones correspondientes. Los que sean viables para darle herramientas al Ejecutivo obviamente van a tener el acompañamiento”, garantizó.

Coparticipación al día

Respecto de la coparticipación municipal, indicó que “el intendente ha dicho públicamente que tiene una buena relación con el gobierno y están al día con la coparticipación con el Municipio de Tolhuin. Sabemos que se están gestionando bastantes proyectos para bajar desde nación, para realizar obras en la ciudad”, destacó.

“Hay mucho por hacer y se está pensando en potenciar el turismo y la parte productiva. Nosotros tenemos la gran mayoría de los productores madereros y es algo que tenemos que potenciar, porque generan fuentes de trabajo local. Hay una buena proyección para trabajar con respecto a esto y potenciar tanto el turismo como la producción”, aseveró.

“Tenemos un gran potencial turístico en Las Termas y la mayoría de los aserraderos y productores turberos. Se tiene que acompañar en todo sentido al sector productivo, porque trae desarrollo a la comunidad. El agregado de valor es importante, al Ejecutivo le corresponde gestionar todo esto, y como Concejo Deliberante vamos a acompañar esas iniciativas para que el empresario maderero tenga la importancia que se merece y el acompañamiento de las instituciones. Tenemos que articular el trabajo del municipio con el gobierno para hacer frente a todo esto y ver la forma en que se puede ayudar al productor para que pueda sacar su producto afuera, como lo hace Chile desde hace mucho tiempo con la madera y la turba”, planteó.

Con respecto a la turba “se logró exportar en años anteriores y tiene que haber un trabajo serio de gestión junto con el gobierno y colaborar en lo que se pueda para fortalecer a los productores, e incentivarlos a sacar sus productos afuera. Estamos atravesados por esta pandemia pero es tiempo de ir programando y gestionando esto, para cuando pase todo esto y podamos volver a nuestra vida normal, a fin de darle herramientas al sector privado”.

Finalmente manifestó que “la situación de la pandemia se está llevando bastante bien, gracias al cuidado que se ha tenido desde todas las instituciones. Hemos trabajado en forma conjunta con las áreas de salud y seguridad para cuidar a cada uno de los habitantes y está a la vista todo el trabajo que se viene haciendo y no se ha expandido el contagio como ocurrió en Río Grande”.