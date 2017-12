El Concejo aprobó de forma unánime el Presupuesto 2018 de $2.598.297.654

En horas de la tarde de este martes los concejales realizaron en la sala de Sesión del Concejo Deliberante la novena y última Sesión Ordinaria del año en la que de manera unánime quedó aprobó el presupuesto para el ejercicio 2018. El cálculo de gastos y recursos quedó fijado en la suma de $2.598.297.654. Además autorizaron al Ejecutivo a negociar con la empresa prestadora del Servicio de Tratamiento Final de Residuos Domiciliarios la extensión del Contrato desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018. También aprobaron la creación del programa municipal de mujeres emprendedoras. Asimismo sancionaron la obligatoriedad de incorporar personal femenino en el servicio de barrido, recolección, y deposición final de residuos sólidos urbanos. Del mismo modo quedó aprobado la ampliación de 48 a 96 la cantidad de Boletos para los estudiantes de nivel superior.

Este martes se llevó a cabo la IX y última Sesión Ordinaria del año en la que los Concejales analizaron una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por la Vicepresidente I de la institución, concejal Verónica González, dado que el Presidente Alejandro Nogar se encuentra a cargo de la Intendencia. De la misma además participaron los concejales María Eugenia Duré, Miriam Mora, Laura Colazo, Paulino Rossi, y Raúl von der Thusen.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los concejales Raúl von der Thusen y María Eugenia Duré, y tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, los concejales Paulino Rossi, María Eugenia Duré, y Raúl von der Thusen hicieron uso de la palabra para referirse a la desaparición del submarino ARA San Juan, seguidamente dio inicio la sesión con la lectura de los asuntos que comprendieron el orden del día.

Proyectos aprobados desde los distintos Bloques

Bloque del Partido Verde

Con relación a las propuestas presentadas por los Bloques Políticos, el Cuerpo aprobó distintas iniciativas de los ediles Laura Colazo y Raúl von der Thusen del Partido Verde, entre ellas aprobaron sendos proyectos de ordenanzas presentado por el concejal Von der Thusen respecto a la pavimentación de distintas arterias de la ciudad como lo es el Pasaje Salvador del Carmen a la altura correspondiente entre el 2300 y 2400, como así también la calle Don Bosco al 2500.

También fueron aprobados dos proyectos de ordenanzas donde se autorizaron el estacionamiento reservado para persona con discapacidad sobre la calle Laura del Carmen Vicuña N° 555 PB “A” del barrio Malvinas Argentinas, como así también un estacionamiento reservado para ambulancias sobre los domicilios 20 de Junio N° 761 y Venezuela N° 976.

Otro de los proyectos aprobados por los ediles fue instruir al Ejecutivo Municipal para que coloque dos carteles de precaución “Niños Jugando” en Chacra XI sobre la calle Halcón Peregrino en las intersecciones con las calles Albatros Real y Becasa de Mar.

Por su parte, los ediles aprobaron un proyecto de resolución de la concejal Colazo a través del cual eleva un pedido informe hacia el Ejecutivo respecto del cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3249/2014 sobre la evaluación de obras a realizar en Barrio INTEVU.

También se aprobó un proyecto presentado por la concejal Colazo del Partido Verde, y por el concejal Rossi de la UCR a través del cual se nomina las calles del barrio Altos de la Estancia.

Bloque de la UCR

Por su parte, los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza del concejal Rossi para la colocación de reductores de velocidad en la intersección de las calles Paula Albarracin y Alfonsina Storni.

Bloque FORJA

Los ediles aprobaron de forma unánime el proyecto de la concejal Verónica González a través del cual se denomina con el nombre de Barrio Argentino a la zona que actualmente tiene la nomenclatura catastral Sección K- Macizos desde 261 al 279.

Bloque del Frente para la Victoria

Entre los proyectos de ordenanza presentados por el bloque que integran las concejales Miriam Mora y María Eugenia Duré, los ediles aprobaron el proyecto de ordenanza de la concejal Mora respecto de la provisión de detectores de gases y oxígeno para trabajos en espacios confinados, a partir del cual la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio fijará un protocolo de acceso a los espacios confinados, y determinará el uso de los detectores con personal idóneo para el manejo de los mismos, como así también solicitará de acuerdo a las opciones de detectores que se encuentran en el mercado el mejor producto para realizar las tareas de medición.

Por su parte, los parlamentarios aprobaron un proyecto de ordenanza de la concejal Duré a través del cual se crea el Ciclo de Capacitación en Violencia Institucional para el personal municipal, que realiza atención directa al público en la Ciudad de Río Grande. Los mismos deberán ser de realización efectiva y de cumplimiento obligatorio para todos los empleados municipales de atención directa al público, y se otorgará certificado con puntaje válido para concursos de cargos públicos municipales, teniendo en cuenta que este ciclo de capacitación deberá repetirse anualmente, y tendrán una carga horaria de 30 horas cátedra en total.

También aprobaron de la edil un proyecto ordenanza a partir del cual se instruye al Ejecutivo Municipal a incluir en el Plan de Pavimentación establecido en el Presupuesto 2018 a la calle Federico Echelaine, desde su intersección con la calle Lago Chepelmut hasta su intersección con la calle Facundo Quiroga; y desde su intersección con la calle Simón Bolívar hasta su intersección con la calle Guayaquil.

Proyecto del Ejecutivo Municipal

Entre los proyectos aprobados al Ejecutivo Municipal, los ediles Rossi, Duré, Mora, y González autorizaron al Ejecutivo Municipal a negociar con la empresa prestadora del Servicio de Tratamiento Final de Residuos Domiciliarios y Servicios Complementarios, la extensión del Contrato Nº 78/98 desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018.

El proyecto de resolución establece que mediante Resolución Nº 048/2017 se fijó como fecha de finalización de la prórroga de dicho contrato el día 31 de diciembre de 2017, y agotados ya dos procesos licitatorios iniciados oportunamente, y a escaso tiempo del vencimiento del plazo del Acta Modificatoria de Contrato que prórroga el servicio prestado por la Empresa Agrotécnica Fueguina hasta el 31 de diciembre del corriente, se hace necesario encontrar una solución ante la coyuntura, teniendo en cuenta que el tratamiento de residuos es la etapa final del proceso de gestión de RSU.

Dictámenes de Comisión

Durante la última sesión ordinaria llevada a cabo este martes, los concejales trataron en el recinto más de treinta dictámenes, que previamente fueron trabajados y debatidos en el ámbito de las respectivas comisiones que integran cada uno de los ediles.

En tal sentido el último dictamen en tratarse fue el N° 091/ 2017, Proyecto de Ordenanza del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Financiero 2018 del Municipio de Río Grande.

El mismo fue aprobado de forma unánime, dándole de esta manera la ordenanza madre al Municipio para el próximo año como lo es el presupuesto 2018, el cual quedó fijado en la suma de dos mil quinientos noventa y ocho millones, doscientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($2.598.297.654), recursos que serán destinados para atender las erogaciones presupuestarias del Municipio de Río Grande, las que se encuentran compuestas por las erogaciones Corrientes, de Capital, Financieras y Amortización de Deuda del Presupuesto de Gastos del Municipio para el Ejercicio Financiero 2018.

De los $2.598.297.654, $2.543.525.213 son recursos corrientes, de los cuales se divide en $2.230.775.869 por ingresos tributarios, $271.039.751 por ingresos no tributarios, $6.773.937 por venta de bienes y servicios.

Del mismo modo tienen proyectado por coparticipación de impuestos Nacionales y Provinciales $1.791.822.540, la cual se divide en $665.372.004 en impuestos de Coparticipación Provincial y $1.126.450.536 en Coparticipación de impuestos Nacionales.

Además en coparticipación provincial de regalías hidrocarburíferas se estiman $174.683.942.

Del monto total presupuestado, una suma equivalente al 8% irá a integrar las partidas del Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas Municipal y Juzgado de Faltas en conjunto, lo que representa $207.863.812.

También otro de los dictámenes aprobados fue el 063/2017, asunto Nº 131/17, origen FPV, de la concejal María Eugenia Duré respecto de la creación del programa municipal de mujeres emprendedoras a desarrollarse en el ámbito de la Secretaría de Producción y Ambiente.

Los Micro emprendimientos a crearse impactarán tanto en los sectores industriales, comerciales o de servicios de nuestra ciudad, y tendrán como destinatarios a una población de mujeres en general, entre ellas profesionales independientes, artesanas, oficios, técnicas etc; y se dará prioridad a casos de comprobada vulnerabilidad por: violencia de género, discapacidad y/o adultas mayores en condiciones de laborar.

La solicitud para hacerse beneficiaria del Programa Municipal Mujeres Emprendedoras se hará a través de la presentación de un proyecto a la Secretaría de Producción y Ambiente, en donde constará que tipo de emprendimiento se desarrollará, mercado actual y potencial, plan de actividades para la puesta en marcha y su futuro; y la asistencia financiera no podrá superar por emprendimiento la suma equivalente a dos mil (2.000) unidades fiscales.

Otro de los dictamen aprobado es el N° 076/2017, asunto N° 648/17, origen Forja, en relación a la creación en el ámbito de la Municipalidad del ‘Programa Casa de Abrigo’. El mismo establece que el “Programa Casas de Abrigo” se compondrá de dos sub programas “Familias de Abrigo” y “Hogares de Abrigo”, siendo que la finalidad del sub programa “Familias de Abrigo” es brindar herramientas para paliar la situación de la niñez en riesgo, y específicamente tiende al alojamiento de niños, niñas y adolescentes, privados temporalmente de su medio familiar, en un hogar familiar alternativo, ello con el fin evitar la residencia de los mismos en hogares estatales, mientras que el sub programa “Hogares de Abrigo” es brindar alojamiento temporario a cualquier persona y en particular a mujeres víctimas de violencia, en el marco de la Ley Provincial nº 1022.

Asimismo aprobaron el dictamen N° 080/2017, asunto N° 828/17, origen UCR a través del cual se establece la obligatoriedad de incorporar personal femenino en el servicio de barrido, recolección, y deposición final de residuos sólidos urbanos, donde debe garantizarse un porcentaje no inferior al 30% de mujeres en el plantel de choferes, mecánicos, administrativos y/o toda otra actividad que en la empresa se desarrolle, con el objeto de dar cumplimiento al servicio concesionado.

Del mismo modo fue aprobado el dictamen N° 067/2017, asunto N° 383/17, origen Partido Verde respecto de la creación de la figura del placero, el cual tendrá las funciones de guardador, cuidador y protector de los espacios verdes de dominio público municipal, como ser plazas, paseos, parques y playones deportivos a cielo abierto, como así también se establece que el placero deberá contar con capacitación en temas tales como vigilancia y control de espacios públicos, jardinería, mantenimiento general y primeros auxilios.

Igualmente aprobaron el dictamen N° 059/2017, origen de Forja, MPF, FPV, y el PV para la instalación de reductores de velocidad, señalización vertical, reubicación de semáforos, y cambios de sentido de circulación en diferentes arterias de la ciudad.

Fue aprobado el dictamen N° 062/2017, asunto N° 118/17, origen PV de la concejal Colazo en relación a la creación del Conservatorio Municipal de Música, señalando en sus considerandos que la música en todas sus expresiones es vital para el desarrollo de niños y adolescentes, y se ha comprobado que es fundamental en el desarrollo de niños autistas, con retraso madurativo y con Síndrome de Down entre otros problemas neurológicos o psíquicos, como así también la música en todas sus expresiones es ámbito propicio para adultos y personas de la Tercera Edad, por lo cual el acceso a toda la población a estudiar en un Conservatorio Municipal, habilita el descubrimiento de potenciales músicos que no podrían acceder a estudiar en Conservatorios privados.

Del mismo modo quedó aprobado el dictamen N° 072/2017, asunto N° 491/17, origen del FPV, de la concejal Duré respecto de la modificación de la Ordenanza Municipal N° 3307/2014 “Implementa Boleto Estudiantil y Docente Gratuito” en su artículo 4º, donde mensualmente la empresa hará entrega del equivalente a noventa y seis (96) viajes, en boletos, créditos de tarjeta magnética o cualquier mecanismo vigente.