Docentes convocan a movilizarse

Desde el SUTEF confirmaron la convocatoria a una nueva movilización del sector para este sábado en la ciudad de Ushuaia. Concentrarán a las 16 en la esquina de San Martín Belgrano. La secretaria Adjunta provincial, Verónica Andino, advirtió que “somos los trabajadores y las trabajadoras quienes en la calle debemos establecer un párate, para no seguir siendo siempre los que nos caemos del mapa”. También confirmó que impulsarán medidas en conjunto con otros sectores del ámbito estatal y privado.

“El sábado nos reunimos y convocamos a esta movilización, respondiendo un poco a la determinación que se había tomado en su momento de ponerle fecha a una expresión de este tipo; después del último paro tan importante que tuvimos en el sector”, señaló la secretaria Adjunta a nivel provincial del SUTEF, Verónica Andino.

Indicó que “por eso, a las 4:00 de la tarde nos vamos a estar reuniendo. Además, obviamente, con este nuevo escenario que tenemos en el país y la provincia, con esta nueva pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, nos encontramos en una situación de extrema urgencia y necesidad. Por eso resolvimos esto de hacer un reclamo en la calle, tal como lo hicimos en distintas oportunidades”, remarcó la dirigente docente.

Andino mencionó que “esto se ha planteado también en las asambleas escolares y en el último plenario, hay una gran preocupación en los sector por la situación nacional y también por la provincial”, refirió. Señalando que “por eso el pedido de la reapertura de discusión salarial es urgente, se necesita porque hay una necesidad imperiosa en el sector de recomponer el salario. Ese va a ser el objetivo central de esta nueva movilización del sábado, reclamamos ser convocados a paritarias. Eso es lo que venimos pidiendo desde el comienzo del año, pero obviamente que ese reclamo hoy se reafirma con lo que está pasando a nivel nacional”, afirmó.

La secretaria Adjunta del SUTEF provincial mencionó que como gremio “creemos que se impone un plan de lucha consensuado” y anticipó que “seguramente estaremos convocando trabajando con las otras organizaciones en la provincia. Entendemos que tiene que haber una medida contundente, que demuestre que el pueblo trabajador no está dispuesto a seguir soportando este modelo de país y de provincia que se impulsan”.

Andino adelantó que “obviamente lo haremos en la calle, con movilizaciones. Convocaremos a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, pero también creemos que tiene que haber una media nacional que ponga freno a estas políticas y que permita recomponer de alguna manera el salario de los trabajadores y las trabajadoras”.

En ese mismo sentido advirtió que “la situación es insostenible, realizamos asambleas, estamos recorriendo las instituciones y los compañeros y compañeras se están organizando para aportar como se pueda en este mismo sentido. Aseguran que no están dispuestos a seguir pagando con su bolsillo, esto que no se puede sostener”.

Señaló que se trata de políticas que “también afectan al ámbito privado, así que seguramente estaremos discutiendo con compañeros y compañeras de otras organizaciones. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, con las herramientas que tenemos con la multisectorial y demás para ver cómo enfrentamos esta situación que se vuelve cada día más crítica”.

La referente del SUTEF expresó que “si los trabajadores no activan mecanismos para que este tipo políticas frenen, no hay ninguna posibilidad. Así lo entendemos nosotros, creemos que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes en la calle debemos establecer un párate para no seguir siendo siempre los que nos caemos del mapa”. Para concluir repasó la convocatoria para “este sábado a las 16 horas en San Martín y Belgrano, donde nos concentraremos y luego movilizaremos por la reapertura urgente de la discusión salarial y por la convocatoria a paritarias”.