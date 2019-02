Día de audiencias por empresas del vestido

Desde el SOIVA comentaron las novedades respecto de las situaciones planteadas en Badisur y Armavir. Hoy tienen audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia por ambos conflictos. En el primero van por el pago de las indemnizaciones “al cien por ciento y en un solo pago” y en el segundo “por la defensa de todos los puestos de trabajo”.

Silvia Vidal, secretaria Adjunta del SOIVA, en el marco del festival artístico que se organizó ayer en la puerta de Badisur, con la presencia del músico de cumbia “El Retutu”, dialogó con este medio y destacó la iniciativa “porque necesitamos esa fuerza que nos dan desde afuera para poder seguir en la lucha”.

En ese mismo sentido expresó que “eso es lo que necesitan los que están adentro (de la planta), porque la verdad es que fue bastante duro pasar el fin de semana, a pesar que el domingo estuvieron los familiares, pero la verdad es que la situación es triste”.

Además repasó que “esto ya los decíamos cuando hicimos la conferencia, no está pasando también con Armavir donde también quieren despedir al 50 por ciento del personal y otra fábrica que está complicada es Blanconieve; así que la situación se va complicando para todos, no solo para nuestro sector, así que nos parece que es un momento en el que nos tenemos que unir”.

Sobre Blanconieve indicó que vienen con problemas “desde hace dos años, no tanto por las ventas sino por un problema financiero que tienen y no pueden entrar telas para trabajar. Por eso venimos con suspensiones y por lo que dicen vamos a seguir en la misma situación. Lo bueno en este caso es que no vienen con el planteo de cerrar, ni de despedir, sino de buscar alternativas así que en eso vamos a trabajar”.

Finalmente confirmó que para el día de hoy tienen audiencias convocadas en el Ministerio de Trabajo “a las 12 con Armavir y a las 2 de la tarde con Badisur, esperamos tener buenas noticias porque las dos fábricas están muy cerradas. Badisur quiere despedir a todo el personal y Armavir al 50 por ciento”, mencionó, señalando que en el primer caso seguirán exigiendo las indemnizaciones al 100 por ciento en una sola cuota y en el segundo el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.