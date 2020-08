Denuncia para que se pague el aguinaldo completo

El secretario General de la UTHGRA, Ramon “moncho” Calderón, reclamo a los empresarios que reconozcan el pago de la totalidad del aguinaldo. Aseguró que hay quienes pretenden pagar solo la mitad y “en tres, cuatro o cinco cuotas”. Recurrieron con una denuncia al Ministerio de Trabajo de la Provincia por este tema. Reconocen los inconvenientes por la pandemia, pero piden que los empresarios se acerquen para acordar formas de pago.

“El Ministerio de Trabajo nos informó que dio lugar a lo que estaba solicitando el sindicato por distintas denuncias de trabajadores, que era cobrar el aguinaldo completo. Nosotros ante manifestaciones de muchos trabajadores concretamos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, porque sabíamos que se debe pagar completo ya que la Ley dice que es así”, afirmó el secretario General de la UTHGRA de Tierra del Fuego, Ramón Calderón.

En declaraciones a FM Aire Libre, el dirigente gastronómico aseguró que comprenden “la situación que se está viviendo, pero también entendemos que debemos ser socios en las ganancias y en las pérdidas. Aunque lo cierto es que en las ganancias nunca lo fuimos, pero ahora que estamos en pérdida entendemos cómo está la situación pero también creemos que del otro lado tiene que haber un gesto de solidaridad”, remarcó el sindicalista.

Explicó que “reducir un aguinaldo que es de seis meses a tres, es muchísimo, además que el trabajador ya está perdiendo un 30% de su sueldo”, repasó el titular de la UTHGRA. Advirtiendo que “muchos empresarios gastronómicos pagaron el aguinaldo como se debe”, y aclarando que lo que pretenden “de este grupo reducido de empresarios que quieren pagarlo parcialmente, es que se acerquen y reconociendo que se debe pagar que nos digan de qué forma van a hacerlo”.

Luego precisó que se trata de empresas como “la cadena Albatros, que no quiso entender la situación e incluso dijeron que por culpa del sindicato cerraban el establecimiento. Y la verdad es que no, si uno tiene algo muy claro es que los establecimientos tienen que estar abiertos. Nadie va a cerrar por una situación así y la verdad es que lo que más queremos es que tengan sus puertas abiertas, ayudar de una forma u otra; pero advertimos que hay denuncias masivas de trabajadores porque se quieren pagar solo tres meses de aguinaldo y en tres o cuatro cuotas cuando sabemos quién es quién y si hay o no espalda”, aseguró el dirigente gastronómico.

En el mismo sentido expresó que “hoy lo que más queremos es que nadie cierre, pero también apelamos a la parte humana. Les pedimos que digan: vamos a pagar, pero por ahí en tres, cuatro cuotas. Pero que den una respuesta, porque en eso tienen que ser también solidarios”, expresó Calderón.

Recordó que “se terminó la época de los cavernícolas” y reiteró que “lo primero que buscamos fue el diálogo, porque se estaba liquidando mal. Pero la realidad es que no nos quedó otra que apelar a la siguiente instancia a través del Ministerio de Trabajo. Uno de estos empresarios me dijo: venite con los bombos, no me importa. Pero nosotros no queremos eso, apelamos al diálogo, sabemos que existe esa posibilidad y esta vía del Ministerio de Trabajo que dice que es así y el aguinaldo debe pagarse”, reiteró.

El gremialista ratificó el compromiso del gremio de “cuidar los puestos de trabajo”, aunque aclarando que “en esta ocasión debemos responder a los trabajadores, que son quienes están haciendo esta denuncia”. Comentó que la pandemia sería la excusa exhibida por los empresarios que pretenden pagar solo un porcentaje del aguinaldo y en forma fraccionada, pero Ramón Calderón expresó nuevamente que “la ley dice que debe pagarse, porque estamos en una situación de pandemia y las cosas no están bien, pero pedimos que planteen una alternativa no cerrándose a la postura del patrón de estancia diciendo que es así porque sí”.

Para concluir advirtió la decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia de multar a quienes se nieguen a pagar el aguinaldo completo, reiterando la invitación a reconocer que “son seis meses, no son tres, ni uno ni diez días” y señalando que mediante alguna propuesta de pago se puede destrabar la situación.