Cubino aseguró que “se va a impulsar la creación de espacios para la contención de la primera infancia”

La candidata a Intendenta por FORJA, Analía Cubino, realizó un balance de la campaña electoral a la vez que confirmó que “seguimos trabajando en las cuestiones de género y vamos a impulsar los espacios de cuidado para la primera infancia que posibilitarán que más mujeres puedan acceder a más oportunidades trabajo y estudio en nuestra ciudad”.

Río Grande.- “Nosotros proponemos continuar y profundizar algo que ya venimos implementando, que es la generación de espacios de cuidado para niños y niñas de las madres y que ellas también puedan pensar en la terminalidad de sus estudios”, sostuvo la candidata por Forja.

Asimismo Cubino hizo hincapié en que “hemos avanzado muchísimo con la política de la Defensoría Municipal. Gustavo Melella tomó un desafío difícil. Lo que hizo fue ver que muchas mujeres por no tener acceso a pagar un abogado no podían litigar en esa situación de violencia. Hace tres años alentábamos a las mujeres a denunciar, pero si no ayudás a esa mujer a seguir en un juicio, al mes el violento volvía a pegarle y más fuerte. En eso hemos hecho realmente una revolución”.

En este sentido la candidata a la intendencia de Río Grande mencionó además que “en el programa alimentario, la mayoría son mujeres que son sostén de familia (o jefatura femenina, como lo establece la estadística), es decir que hay muchos niños en esa situación. Nosotros tenemos que favorecer que esa mujer egrese de nuestro programa alimentario para poder autosustentarse, tener autonomía y encontrar la felicidad. Que sea una persona que pueda desarrollarse, rehacer o no su pareja, que elija su manera de vida y no que le sea impuesta por una realidad social”.

Por tal motivo, Cubino destacó que “nuestro trabajo por Ni una Menos es fundamental, es un llamado de atención en la voz de muchas mujeres para no seguir soportando violencia de ningún tipo. Estamos trabajando desde la Defensoría muy bien desde hace dos años. Tenemos más de 600 casos atendidos, la mayoría por violencia hacia la mujer que también impacta en sus niños. Vamos dando pasos. Tenemos más de 150 causas judiciales que hemos patrocinado. También estamos trabajando en la prevención de la violencia y en acompañar a la mujer. Porque hay muchas situaciones que uno identifica como violencia del golpe, pero la previa, la más fuerte, es la violencia económica, por la cual muchas mujeres hoy no pueden salir siquiera de ese círculo vicioso”.

Finalmente, Cubino recordó que aquellas mujeres que estén atravesando por una situación traumática o tengan alguna duda al respecto, pueden acercarse a la sede de la Defensoría en Almirante Brown y Pasaje Roca, “sin tener que acreditar su situación a través de ningún trámite, ni siquiera haber hecho una denuncia policial previamente. Nosotros las vamos a acompañar”.