Creció el número de trabajadores registrados en comercio

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande se refirieron a la traba que tuvo el acuerdo salarial, por la postura de la CAME. Se negaron a firmar y el Ministerio de Trabajo de Nación decretó la conciliación obligatoria. Por otra parte señalaron que, a pesar de la situación planteada por la cuarentena, hubo un crecimiento en el número de trabajadores registrados que tienen en la seccional. Lo relacionan con la asistencia dada desde el estado, en forma de ATP o subsidios, y la decisión de muchos comerciantes de registrar a su personal.

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Eusebio Barrios, se refirió a la discusión salarial que lleva adelante en el ámbito nacional la Federación con las cámaras empresariales del sector. Comenzó señalando que “en un primero momento nos habíamos puesto contentos, porque nos habían mandado una notificación señalando que el acuerdo ya estaba firmado. Pero resulta que después la CAME se retiró al momento de firmar y están tratando de negociar de vuelta, la semana pasada supuestamente ya estaba pero al momento de concretar la firma la CAME se levantó y se fue”, señaló Barrios.

Aseguró que “estaba todo firmado, todo arreglado, pero al momento de firmar estaban las demás cámaras y si bien la CAME no estaba presente se dijo que iban a firmar. Después manifiestan que el aumento estaba trabado porque la CAME dijo que no firmaban, se levantaron y se fueron, eso es lo que nos informaron desde Buenos Aires”, remarcó.

Vale mencionar que ayer el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días en la paritaria de comercio 2020, que alcanza a más de 1 millón de trabajadores mercantiles en todo el país. La dificultad en la negociación estaría planteada, como señaló el dirigente del CEC de Río Grande, en la oposición de la CAME al acuerdo que se había definido con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

En el caso de la seccional Río Grande, Eusebio Barrios recordó que ellos toman en cuenta lo que se firma a nivel nacional y luego dialogan “con la Cámara de Comercio de acá y firmamos lo mismo, o a veces se avanza en algunas cosas más cómo cuando sumamos tres días de vacaciones, el día de cumpleaños y otros beneficios”, repasó.

También mencionó la necesidad de definir el tema con la mayor premura posible “porque esto lo venimos esperando hace mucho tiempo, esto siempre se define antes del mes de abril y estamos terminando septiembre sin que se firme”, manifestó. Indicando que la versión que les dieron desde la conducción nacional es que “las charlas con las cámaras se retomaban y que no pasaría de los próximos días”.

Por otro lado comentó que el acuerdo sería “un bono de 35 mil pesos, que se pagaría en siete veces a partir de este mes con cuotas de 5 mil pesos por mes. Más los 4 mil y los 2 mil que ya se cobraron y los pasan al básico, ese es el acuerdo”, expresó Barrios.

Crecimiento de afiliados

En otro orden, al ser consultado sobre la situación del sector, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio dijo: “tuvimos algunos negocios que cerraron, pero la mayoría no tenía empleados y eran atendidos por los dueños. Sí tenemos algunas bajas, pero por otro lado se abrieron las fábricas, se reactivó el sector de limpieza e ingresó más gente. Algunos comercios regularizaron la situación e inscribieron a sus trabajadores, creo que por los aportes con los subsidios, con los ATP; entonces se pusieron en regla, por eso nos figura como si fuera la aparición de nuevos comercios y creció el padrón de trabajadores”, destacó el dirigente mercantil.

En ese mismo sentido señaló que “teniendo en cuenta que los despidos no fueron muchos y que se regularizaron muchos comercios, más la vuelta al trabajo de las fábricas y la incorporación de personal de limpieza; si en abril teníamos 900 empleados en los comercios hoy tal vez llegamos a 1100 por eso podemos decir que no estuvimos en baja”. Además reconoció que hubo un mejoramiento en las condiciones laborales “ya que se blanqueó mucha gente”.

Finalmente, respecto del funcionamiento de la obra social, comentó que se encuentran atendiendo al público “cumpliendo el protocolo y extremando las medidas para seguridad de los compañeros que trabajan y los afiliados. El horario es de 9 a 15 horas, pero con un sistema para que no se acumule la gente”, concluyó el titular del CEC.