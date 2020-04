Cooperativistas atraviesan difícil situación

Integrantes de la Cooperativa de Trabajo “Ojo al Sur” se refirieron a la difícil situación que atraviesa el sector, como consecuencia de la parálisis de las actividades que realizan por la cuarentena a raíz de la pandemia COVID 19. “Si no podemos salir y no podemos trabajar –además sin tener un colchón financiero- no tenemos nuestro sustento diario”, advirtieron.

Roberto Lima, presidente de la Cooperativa de Trabajo “Ojo al Sur”, dedicada a la realización de producciones periodísticas y audiovisuales, se refirió a la difícil situación que se encuentran atravesando en el marco de la cuarentena por el COVID 19 y la imposibilidad de realizar tareas, indicando en primer lugar que se trata de “una cooperativa que fue creada hace cinco años, nos dedicamos al sector audiovisual, con la realización de programas de televisión, radio, tenemos un portal de noticias y también cubrimos eventos audiovisuales”.

Aseguró que en el marco actual la situación es “muy complicada, porque nosotros como cooperativa lo que hacemos es autogestionar nuestro propio trabajo. Entonces dependemos de lo que podamos generar y lo que podamos hacer en la calle diariamente. Algo similar a lo que sucede con las cooperativas de construcción, las cooperativas de pesca, entonces si no podemos salir y no podemos trabajar –además sin tener un colchón financiero- no tenemos nuestro sustento diario”, advirtió.

Indicó que “al caerse la actividad comercial, ya que nosotros como cooperativa lo que tenemos son auspiciantes y manejamos la actividad comercial que es lo primero que se corta, nos encontramos complicados”. Por otro lado mencionó que como aporte estatal “lo único que tenemos es la inscripción para el Programa de Trabajo Autogestionado, que es un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación para empresas autogestionadas. Lo que sacaron es una línea de ayuda financiera al asociado, por un par de meses”, explicó.

Aunque mencionó que es algo “como para ir paleando la situación, ya que nosotros si no salimos a trabajar, si no tenemos la posibilidad de generar nuestro ingreso, no tenemos otra forma de sostenernos”. El presidente de la Cooperativa Ojo al Sur recordó que “los comercios hoy tienen problemas para cubrir sus gastos, así que les resulta imposible pagar una publicidad o contratar nuestros servicios”.

Comentó que la situación es compartida por otras cooperativas de la provincia y señaló que “desde el Gobierno provincial y desde el Municipio dan una mano, nos dan una ayuda, pero nuestra intención es siempre poder trabajar, generar nuestro ingreso y no estar pidiendo auxilio. Lo que queremos es tener alguna estabilidad, hoy la situación es muy preocupante porque cuando no tenés la posibilidad de trabajar no podés sotenerte”, reiteró.