Caparrós aseguró que el tercer lugar es “totalmente reversible”

La candidata a diputada por el frente Vamos Todos a Vivir Mejor confió en revertir el tercer lugar con más docencia hacia el electorado, dado que hubo “muchos votos nulos” porque colocaron en el sobre la boleta larga del Frente de Todos junto con los candidatos de Melella. Consideró que la campaña para las PASO fue corta pero queda más tiempo para las elecciones de octubre para corregir la estrategia. “Es probable que la provincia le dé al gobierno de Alberto y Cristina los tres senadores y los tres diputados nacionales”, manifestó.

Río Grande.- La candidata a diputada por el sector de Gustavo Melella, Mabel Caparrós, analizó el resultado electoral en el que quedaron terceros en la provincia, detrás del macrismo, y aseguró que esa posición es “totalmente reversible”.

Por Radio Nacional Ushuaia se refirió ante todo al cómodo triunfo de la fórmula Fernández-Fernández a nivel nacional, y al “impacto que tiene la contundencia de la derrota” del macrismo. “Fue tremendo el triunfo y, analizando estos números, es muy difícil revertirlo. No creo que el gobierno nacional pueda revertirlo de ninguna manera, por dos razones: primero, es una elección que se ganó casi en todas las provincias del país; por otro lado, este triunfo está sustentado en algo que no puede ser invisible para ningún gobierno, que es la necesidad de la gente. La pérdida del empleo, de la calidad de vida, la devaluación de la moneda, la imposibilidad de acceder a un trabajo decente, son parte de un sufrimiento real de la gente. Lo vimos en nuestra provincia y esto se ha repetido a lo largo y ancho del país. Esto es difícil de revertir para el gobierno de Macri”, sentenció.

“Fue un triunfo hermoso y lleno de esperanza”, dijo la justicialista y estimó que “faltan dos meses y medio para octubre, que es bastante tiempo en un país como el nuestro, donde todo es tan fluctuante. Me parece que el mayor sustento que tiene este triunfo ha sido la pérdida de calidad de vida de la gente y eso es difícil de revertir”, insistió.

También se refirió a la apertura de los mercados con el derrumbe de acciones argentinas y un dólar que pasó los 60 pesos. “Esto de la devaluación y las corridas bancarias uno no sabe hasta dónde no está generado por las propias fuerzas económicas a las cuales les conviene uno u otro gobierno. Hay que esperar que se tranquilicen los mercados. La gente realmente la está pasando muy mal y estas corridas y movidas del dólar lo único que hacen es generar más sufrimiento para la gente. Detrás de esto hay intereses que no tienen que ver ni con los pobres, ni con la clase media que se está cayendo del sistema. Tiene más que ver con intereses de unos pocos que son dueños de los grandes capitales”, cuestionó.

“Hay que tener calma, dejar que esto se asiente. Este triunfo es irreversible y los mercados lo que generan es más daño a la gente y se están equivocando, porque en octubre va a ser peor todavía”, advirtió, pronosticando una brecha mayor todavía, a favor del Frente de Todos.

Electores confundidos

Puertas adentro de la provincia, no se mostró preocupada por el tercer lugar detrás de los candidatos de Macri. “En lo provincial creo que lo que obtuvimos fue un piso y que fue una pelea de boletas largas, que llevaban la fórmula a presidente. Hacia allí fue el electorado. Nosotros nos colamos con la boleta corta, acompañando a Alberto y a Cristina. De esto no quedan dudas porque incluso Gustavo Melella firmó el acuerdo con los seis puntos con Alberto Fernández. De todas maneras las boletas que llevan candidato a presidente tienen un arrastre de las listas que es importante. Este es nuestro piso y sobre esto vamos a empezar a trabajar rápidamente”, aseguró.

“Es probable que la provincia le dé al gobierno de Alberto y Cristina los tres senadores y los tres diputados nacionales. Sobre esto vamos a trabajar. El voto en blanco fue muy alto para el estamento de diputados nacionales y, con todos los números definitivos, vamos a ver sobre qué vamos a trabajar. No vamos a aflojar a esto que hicimos, que nos permitió llegar adonde llegamos, gracias a los compañeros y compañeras que caminaron la calle con toda la vocación, sintiéndose parte de este proyecto de Gustavo Melella. No me quedan más que palabras de reconocimiento y agradecimiento, porque llegamos adonde llegamos por esto. Vamos a redoblar este esfuerzo y tenemos más tiempo. La campaña a las PASO fue corta, muy intensa, y en medio de julio y agosto, cuando nuestro clima es muy duro. A pesar de todo estuvo el esfuerzo de los compañeros y compañeras, que nos permitió llegar hasta acá. Para octubre tenemos un tramo más largo, con mejor clima y más tranquilos, para ir casa por casa, ver a cada persona, y explicar cómo se debe votar”, subrayó.

Para Caparrós este ese el punto de inflexión para superar al macrismo: “Vimos que muchos votos se anularon porque pusieron en un mismo sobre la boleta nuestra y la del Frente de Todos. Todo esto lo vamos a trabajar y creo que le podemos dar a Alberto todos los legisladores nacionales de la provincia de Tierra del Fuego. Ese va a ser el objetivo primario. En Río Grande nos resulta más fácil porque la gente nos reconoce más. En Ushuaia hay muchos vecinos nuevos que pueden no llegar a conocernos. Eso lo vamos a trabajar mucho a partir de esta misma semana para ver la estrategia a octubre, porque este es nuestro piso”, insistió.

“Nos pasó que mucha gente no entendía cómo votar, buscaba la boleta de Cristina y puso esa boleta con la nuestra. Con eso anularon el estamento de diputados y senadores y valía solamente la boleta presidencial. Hay varias cosas que tenemos que corregir en lo práctico. Hemos tenido gente más ducha para votar que pedía la regla en la mesa de votación para cortar boleta, y otra que no y puso la boleta completa. Es un buen piso para arrancar con una boleta corta, sola, y hay que trabajar sin descuidar los votos de Alberto y Cristina, que son muy importantes, y tuvieron diferencia con la boleta del Frente de Todos”, observó.

Melella aseguró que muchos de los votos nulos son de FORJA y Caparrós comparte esta visión: “No nos resultaba fácil explicar cómo era que la gente podía acompañarnos a nosotros y cortar la boleta de presidente para sumarla. Fue corto el tiempo, pero creemos que ahora con más tiempo y otras estrategias esto puede ser mucho más claro. Es un muy buen piso para nosotros y creo que el Frente de Todos se va a llevar todos los legisladores nacionales. No sé en qué orden, pero se los va a llevar seguro”, concluyó.