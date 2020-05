Bilota se sumó al pedido de pase a comisión del proyecto oficial

El jefe de bancada del PJ Federico Bilota tomó postura sobre el proyecto oficial y pedirá el pase a comisión, al igual que el Partido Verde. No darán los votos para la aprobación hasta que se debata el contenido del proyecto, la forma de capitalización, y si hay autorización para utilizar fondos de la colocación de bonos. Además objetó la inclusión del decreto de emergencia económica e informática, observado por los organismos de control, que “no le dieron un reto al gobernador, sino que le tiraron un ladrillo por la cabeza”. Aseguró que con esto no se ataca la gobernabilidad ni son “golpistas”, sino que están pidiendo “el respeto que tuvimos hasta ahora” acompañando al Ejecutivo. “Seguramente la sesión se va a retrasar, porque tampoco tenemos fijado un protocolo y va a haber una discusión al respecto”, adelantó.

Río Grande.- El jefe de la bancada justicialista de la Legislatura provincial dijo que pedirán el pase a comisión del proyecto presentado por el Ejecutivo, que se trata hoy en sesión especial, porque se necesita “analizar el contenido”.

“Somos un bloque sumamente responsable, entendemos la magnitud del problema del sector privado y que el gobernador necesita herramientas. Desde el principio pedíamos al Poder Ejecutivo que presentara un proyecto y este pedido lo hicimos desde hace 60 días. Venían anunciando hace tres semanas la presentación, que la hicieron este lunes. El mismo día nos notificamos del proyecto y de la sesión especial para la misma semana”, dijo por FM Master’s.

“Si bien son pocos los artículos del proyecto, detrás de cada artículo hay un mundo. Obviamente hemos tenido conversaciones pero tenemos que estudiarlo y no podemos decidir en 24 horas si votamos esto a libro cerrado”, planteó.

“Yo escuché declaraciones de que está en juego la gobernabilidad –señaló en referencia a manifestaciones de la legisladora Mónica Acosta-, con esto quieren decir que si votamos damos gobernabilidad y si no, somos golpistas”, interpretó el justicialista.

“Tenemos que terminar con los eufemismos porque hay empresas que la están pasando mal y gente que va a perder su trabajo. Lo tenemos claro y entendemos cuál es nuestra responsabilidad, pero hace 60 días le venimos pidiendo responsabilidad al Ejecutivo y hace tres semanas vienen diciendo que presentan el proyecto, pero lo presentan el lunes para aprobarlo el jueves. Lo vamos a trabajar con la mayor celeridad posible y, si se llega al jueves, se votará el jueves. Si no se llega, se votará el viernes o se trabajará sábado y domingo”, expresó.

“Sabemos que hay que colaborar y lo hemos hecho en diciembre, queremos darle herramientas, y ya votamos la emergencia sanitaria, que sirvió en estos dos meses para que el Poder Ejecutivo hiciera compras en forma directa para el sistema sanitario. Venimos de ser oficialismo hace cinco meses y sabemos la dificultad de gobernar una provincia. Ahora estamos en una coyuntura que hay que solucionar o por lo menos dar herramientas hasta que se solucione, pero también tenemos que dar cuenta de lo que votamos”, subrayó.

“Me han llamado empresarios, secretarios generales de gremios privados, representantes de las cámaras y piden respuestas sobre cómo va a ser el proceso de capitalización y retiro de los fondos, pero nadie lo sabe. Me parece que acá hay mucho título y tenemos que trabajar en el contenido. Todos queremos cuidar que no quiebren las empresas, pero tenemos que estudiar y consensuar el contenido del proyecto, porque tenemos artículos variados y en uno de ellos se ratifica el famoso decreto 612, observado por el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado”, advirtió.

“No es que los órganos de control le dieron un reto al gobernador, sino que le tiraron un ladrillo por la cabeza y hay que decir las cosas como son. Estamos en una situación límite, la gente está cansada, y hay que tener responsabilidad, sin jugar a que uno da gobernabilidad o es golpista. Hay que votar una ley que sirva”, priorizó el legislador.

Sin protocolo para sesionar

“La gente no me votó para que vaya mañana a la sesión, me quede sentado y escuche. Todos los legisladores están preocupados por cómo se dio la situación. Seguramente la sesión se va a retrasar, porque tampoco tenemos fijado un protocolo y va a haber una discusión al respecto”, anticipó.

Recordó que “a nivel nacional, la Cámara de Diputados y Senadores trabajó con protocolos, pero acá pasaron dos meses y no se aprobó ninguno, y el reglamento no permite una sesión virtual. Hay un nivel de informalidad muy grande frente a la magnitud del problema que tenemos que sortear”, cuestionó.

“Nosotros vamos a ir con toda la voluntad de generar una herramienta, no para que el gobernador se sienta contento, sino porque es una herramienta para la gente, que debe ser rápida y efectiva. Nos tenemos que concentrar en tener el mejor proyecto, que le sirva a los empresarios, los comerciantes y los trabajadores. El sentido de esta ley es el sostenimiento de las fuentes de trabajo y no que se enriquezcan, dos tres o cinco empresarios vivos, y sorteen la crisis de la mejor manera posible. Nosotros le vamos a dar herramientas a los comercios y las empresas para que puedan pagar sus salarios y sus costos, pero nos llama la atención cómo va a ser el procedimiento y cuánto van a tardar, porque a la gente no se le pueden vender espejitos de colores”, sostuvo.

“Antes de votar, nos tienen que permitir hacer algunas preguntas y entender un poco la ley. Por ahí el oficialismo la tiene absolutamente clara, pero necesitamos que las dudas se evacúen para poder avanzar”, insistió.

Consideró que habrá que “trabajar con celeridad y, si no se aprueba este jueves, será el lunes o el martes, pero la verdad es que este proyecto fue presentado en tiempo de descuento. Lo venimos pidiendo hace dos meses y piden que la Legislatura lo estudie en tres días. Hay un montón de cuestiones dentro del articulado para analizar y me pregunto si en la sesión van a ir con un dictamen del Fiscal de Estado que asegure que no hay perjuicio fiscal si se cambian los dólares. Tenemos que tener un informe del Tribunal de Cuentas y del Fiscal de Estado sobre el uso del remanente de los bonos, porque tienen una afectación específica por leyes, y la colocación de bonos es un contrato que tiene jurisdicción extranjera. No es meter la mano en la caja de ahorro de dólares, sacar los fondos y meterlos en otro lado. Además se tiene que decir a quién va a ir esa plata”, reclamó.

Legislatura inactiva

Respecto de la pasividad de la Legislatura durante la cuarentena, dado que no hubo pedido de sesiones, ni de tratamiento de un protocolo por escrito, reconoció que la gente tiene razón en su percepción del cuerpo legislativo. “Hay una mirada de la gente de que la Legislatura no trabajó y eso es correcto. La Legislatura estuvo cerrada y no le podemos mentir a la gente diciendo que estuvimos trabajando”, admitió.

“El problema es que acá la iniciativa legislativa era del Poder Ejecutivo, porque ninguno de los legisladores tiene la responsabilidad de administrar la provincia y tampoco tenemos acceso a la totalidad de los números, no sabemos cuál es la situación actual. No hablamos con el presidente de la nación para ver cuál es la proyección, cuánta plata van a mandar. No hay en la historia una ley de emergencia que sea iniciativa pura del Poder Legislativo. En todo el país son del Poder Ejecutivo, y eso es lo que estuvimos pidiendo con mucho respeto, porque la situación no da para tirar leña al fuego. Ahora pedimos el mismo respeto que tuvimos. Todo lo que no se trabaja antes de la presentación de un proyecto, necesariamente se tiene que trabajar después”, sentenció.

Sesión mixta

Bilota estima que de la bancada justicialista estará ausente el legislador Ricardo Furlan y “probablemente va a participar a través de videoconferencia, al igual que el legislador Jorge Colazo, pero no hay un protocolo para esto todavía y yo no tengo la responsabilidad de organizar la sesión. Seguramente esta discusión se va a plantear antes de la sesión. A nivel nacional la presidente del Senado solicitó una acción declarativa de certeza a la Corte Suprema para poder sesionar de forma virtual y la Corte respondió que no tenía facultades jurisdiccionales para decidir y esto lo tenía que resolver el legislativo. Se hizo una modificación del reglamento y se hicieron los protocolos, por decretos de la presidencia del Senado y de Diputados, que están acotados en el tiempo y para tratar asuntos referidos a la pandemia”.

“Esto no se hizo acá, y no quita que sesionemos igual pero hay que trabajar un poquito, ser menos informal, ante una situación en que la gente está pidiendo mucha responsabilidad. Yo no soy parte del gobierno, no soy ministro, no asesoro al gobernador, soy jefe del bloque del partido justicialista y la gente nos votó para ejercer un rol de oposición y de control. El rol de la administración lo tiene otro sector político. Nosotros dejamos de ser oficialismo hace cinco meses y en este nuevo rol hemos actuado con absoluta responsabilidad, porque hemos dado varias herramientas”, destacó.

“Si tenemos la seguridad de que este proyecto es una herramienta que sirve para la gente, trabajaremos este jueves hasta la hora que haya que hacerlo. Antes nos decían que sesionábamos entre gallos y medianoche, bueno, sesionaremos entre gallos y medianoche ahora para debatir el proyecto. Si no, trabajaremos el domingo, lunes, martes y los días que sean necesarios, para tener un proyecto que sirva, que sea ejecutable y que lo podamos explicar”, expresó.

Empresa provincial de Hidrocarburos

Por otra parte se lo consultó sobre el proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos, incluido en el temario de la sesión especial de hoy, y dijo que “ninguno de los proyectos presentados tuvo debate, porque no han funcionado las comisiones. Puede ser una herramienta de gestión y habría que ver algunas cuestiones puntuales, pero me parece viable. En este contexto esa empresa necesita capitalización y no sabemos de dónde va a salir el dinero para esa capitalización. Hay preguntas que hay que resolverlas. Si el gobernador explica por qué necesita esa herramienta ahora, nosotros estamos dispuestos a debatirlo y aprobarlo, pero debe estar justificado. Hasta ahora no hay mayor información más allá de que aparece en el listado de asuntos a tratar”, concluyó.