Bertone: “Si a Villegas le gusta denunciar, que lo haga”

La gobernadora aseguró que los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad están en poder del Tribunal de Cuentas y también fueron requeridos por la justicia, como justificación para no haberlos remitido a la Legislatura. Garantizó que, una vez devueltos, enviará esa información a los legisladores, porque “no tiene nada que ocultar”. También propició un cambio en la reglamentación de la Cámara, para que se implementen comisiones de carácter reservado a fin de tratar temas de esta naturaleza.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone afirmó ayer por FM Aire Libre que los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad no han sido remitidos a los legisladores porque están en poder del Tribunal de Cuentas, tras la decisión del bloque del MPF de recurrir a la justicia para acceder a la información.

“Nosotros tenemos todos los expedientes del Tribunal de Cuentas y, a medida que nos vaya devolviendo la documentación, los vamos a mandar. No tenemos nada que esconder, no ha habido ninguna situación irregular. Si al legislador Villegas le gusta denunciar, que lo haga, no tenemos ningún problema y nada que esconder”, sostuvo.

“He trabajado veinte años en política con la misma honestidad toda mi vida. Yo misma he verificado los expedientes, para ver qué situación puede haber y hacer los controles respectivos, porque cuando hay una denuncia como esta, cualquier gobernador quisiera tener conocimiento. Seguimos trabajando con el Tribunal de Cuentas, con todos los requerimientos, que han sido abundantes, a raíz de la denuncia judicial”, observó, teniendo en cuenta la causa abierta por la presentación penal que realizó el ex legislador Horacio Miranda.

“Hemos estado presentando toda la documentación que se nos ha requerido. Cuando devuelvan los expedientes, que creemos que están bien, obviamente los vamos a mandar a la Legislatura”, reiteró.

Asimismo, consideró que no son temas para tratar en comisiones públicas: “Yo he sido diputada y senadora nacional, y las cuestiones de seguridad de estado se resuelven en comisiones donde uno firma un acta que es reservada y secreta, porque si le tengo que decir a toda la población qué equipamiento le he comprado a la policía, es lo mismo que avisarle a todos los narcotraficantes qué tengo”, argumentó.

Negó que se maneje de esta manera la comisión de seguridad, porque “no hay un proceso reglamentario de este tipo en la Legislatura de Tierra del Fuego. En este aspecto todas las comisiones son públicas y nosotros pretendíamos elevar un proyecto donde reglamentemos este procedimiento. Si los legisladores no lo toman a mal, desde el poder Ejecutivo podemos enviar una propuesta de trabajo concreta”, planteó sobre el cambio de reglamento de Cámara.

Si bien hubo reuniones reservadas por distintos temas, dijo “que fue una decisión de la presidencia de la comisión, pero no está en el reglamento”.

“Los expedientes están en el Tribunal de Cuentas, que también los envió al jugado de instrucción que está interviniendo. A partir de ahí, cuando nos sean devueltos, nosotros los vamos a mandar”, concluyó la mandataria.

Suba del dólar

Consultada sobre el impacto en la financiación de esta obra por la suba del dólar, dijo que “fue una de las cuestiones que hicieron que nos apurásemos. Estuvimos pidiendo al Tribunal de Cuentas que agilice los tiempos y ellos acompañaron. Muchos insumos son en dólares y afecta muchísimo el nivel de contratación. Esperemos que las cosas se tranquilicen. Yo quiero que a mi país le vaya bien, pero la situación no es fácil y cualquier contrato de obra pública puede tener variaciones. En este caso hay elementos importados, pero en otras obras ha habido un desfasaje también en estos días”, advirtió.

Ausente en la reunión con Macri

La gobernadora Bertone argumentó razones de salud para no concurrir a la reunión de gobernadores y senadores con el presidente Macri, donde se abordó la vuelta al FMI. Sin embargo comentó el tenor del encuentro, en base a la información recibida. “El presidente le explicó a mis pares que esta era una decisión que él tenía que tomar para tener más acceso al crédito. En su gran mayoría estaban esperando que se les informe cuáles van a ser las condiciones y nadie va a dar una opinión anticipada. Es un momento difícil para la Argentina y existe preocupación por parte de los gobernadores, por parte de los senadores, de los diputados, del pueblo argentino en su conjunto. Es un momento muy complejo y hay que ser prudentes, porque jugar a la política en este tipo de situaciones puede ser muy complicado. Es un momento para tratar de aportar a que la gente tenga un nivel de tranquilidad que hoy no tiene”, planteó.

Apertura a Melella

Por otra parte, se le preguntó si podría haber un acercamiento con el intendente Melella, en esta coyuntura complicada que requiere diálogo de los dirigentes. “Yo creo que son estos los momentos adecuados porque, si alguien tiene una preocupación, lo puede manifestar. El sábado me pidió el intendente Vuoto si podía venir a mi despacho, era un día inhábil y le dije que no tenía ningún problema. Hicimos una reunión que no fue pública, justamente pensando en estos temas económicos. Estuvo parte de mi equipo, con el intendente Queno charlamos esta mañana -por ayer- y no tendría problema en hacerlo con el intendente Melella. Son momentos para resguardar lo que hemos podido resolver en la provincia. Hemos salido de una situación de crisis, encontramos una estabilidad y la tenemos que cuidar entre todos”, pidió.

“Son muchas las preocupaciones y, si hubiera una relación fluida con el intendente, se facilitaría mucho todo para la gente. Conmigo cuentan y quiero facilitar las cosas. En el caso de la planta potabilizadora, yo no estoy para poner palos en la rueda sino para que haya agua en la ciudad. Estoy mandando a Worman, con la experiencia que tenemos en Ushuaia, a raíz de los reclamos permanentes que recibo de los vecinos que no tienen agua a la noche. La última reunión me ha dicho Worman que fue positiva porque ambas partes pudieron avanzar del punto de vista técnico. De mi parte siempre existió disposición y espero que exista de la otra parte también”, dijo.

Respecto de cómo encara la segunda mitad del año, reiteró que “es una situación difícil que uno analiza todos los días, porque hay cambios todos los días. Nosotros tratamos de vivir con lo nuestro, con los recursos provinciales propios. Pagamos en tiempo y forma, muchas veces girando en descubierto unos 1.100 millones. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, porque no tenemos cuatro o cinco grillas salariales como otras provincias. Apenas venimos saliendo del déficit fiscal provincial y esta es la preocupación que yo tengo, que no se nos agrave el déficit provincial. Queremos cuidar el recurso, administrarlo bien, insistir en que la gente valorice el trabajo que tiene, porque hay mucha gente sin trabajo, con planes sociales, que no la pasa bien. El que tiene trabajo tiene que valorizarlo y valorar la certeza de que en un momento de incertidumbre como este puede cobrar mes a mes”, subrayó.

Finalmente se le preguntó qué va a pasar con la quita del IVA a la actividad hidrocarburífera, impactada por la suba del dólar también: “Estamos todo el tiempo en comunicación con las petroleras pero estos son días de incertidumbre. El valor del gas sube y esto incide en todo. Estamos trabajando permanentemente, llamamos a licitación de los dos bloques del área CA-12 y hubo mucho interés, recibimos muchas preguntas y decidimos prorrogar el plazo para dar respuesta a todos y que cuando finalice la fecha haya muchas más opciones, para elegir la más conveniente para la provincia. Esta es una oportunidad para Tierra del Fuego, porque se puede explorar y explotar gas y petróleo. En el marco de la situación de país que tenemos no es fácil hacer un análisis y esperamos entrar en una etapa de mayor normalidad, mayor estabilidad, que haya un aquietamiento del mercado para trabajar con mayor certeza”, concluyó.