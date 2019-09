ATE pide recomposición salarial en Gobierno y Municipio

Desde ATE Río Grande mencionaron en qué punto se encuentran las gestiones para lograr una recomposición salarial, tanto para los trabajadores provinciales como para los municipales. Confirmaron que se está solicitando una reunión con los legisladores, para tener precisiones sobre el presupuesto y la situación financiera.

El prosecretario Gremial de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, se refirió nuevamente a las gestiones que vienen realizando por el tema salarial, mencionó que mantuvieron “reuniones con funcionarios del Gobierno provincial, donde nos plantearon que no hay manera de tener una recomposición salarial. Eso fue lo que nos plantearon a quienes estábamos presentes, ahora estamos tratando de tener una reunión con los legisladores para abrir una mesa de discusión”, indicó el dirigente estatal.

Concha recordó que “hay un presupuesto reconducido, que no sabemos dónde comienza y donde termina. No sabemos dónde están parados, entonces queremos una reunión urgente con los legisladores. La está gestionando nuestro secretario General a nivel provincial y cuando se dé estaremos ahí sentados, para solicitar información respecto de los dichos del gobierno sobre que están en quiebra y que no hay plata”, mencionó el prosecretario Gremial.

Aseguró que “los trabajadores están a la espera del resultado de lo que estamos haciendo, mientras tanto estamos trabajando en el boca a boca con los compañeros. Porque si bien los trabajadores están diciendo: agotemos el diálogo e intentemos concretar reuniones para ver qué podemos sacar; también vemos la calentura de muchos compañeros”, advirtió.

El gremialista manifestó luego: “sabemos que hay muchos sindicatos estatales, pero vemos que los únicos que estamos reclamando somos los integrantes de ATE. Tal vez está el SUTEF en la misma condición que nosotros, pero a muchos sindicatos los vemos calladitos o será que los afiliados no les están exigiendo -en medio de esta crisis- ver cómo mejoramos el salario. Pero bueno, yo como soy de ATE me hago responsable de nuestra organización”, remarcó.

Felipe Concha indicó que la determinación es seguir “trabajando en esa línea, hay que tener en cuenta que todos los días están remarcando precios. El trabajador cobra y a los 10 días ya no tiene plata, por eso estamos pidiendo una reunión urgente. Tiene que haber voluntad del gobierno y del municipio, para dar una mejora a los trabajadores”, insistió.

Lo dijo mencionando que “el próximo año también tenemos que reunirnos y ver cómo encaramos 2020, pero ahora hace falta una recomposición salarial urgente”. En ese mismo sentido comentó que “lo urgente es el salario, después también tenemos muchos reclamos sectoriales que con este gobierno parece que no tienen posibilidad de solución”.

Por ese motivo dijo que tienen programado “pedir una reunión con el gobernador electo, Gustavo Melella, para ver si trabajamos sobre una carpeta de reclamos que tenemos con pedidos que vamos a hacer para los trabajadores”. Teniendo en cuenta que la intención es “que se abra una mesa de discusión cuando él asuma”.

Respecto de la relación con el municipio de Río Grande y la cuestión salarial, dijo el sindicalista que “ya hubo reuniones y también estamos trabajando en la misma línea que con el gobierno. También nos dicen que no hay plata para aumentos salariales, que tampoco pueden definir un aumento en el medio de una transición con un intendente que sale de la gestión y otro que está por venir. Pero en el medio estamos los trabajadores, que somos los afectados con todo esto que está pasando. De todas maneras nosotros vamos a seguir charlando, para ver cómo mejoramos el salario de los compañeros en el medio esta crisis a nivel nacional que en la provincia es todavía más dura”, concluyó el secretario General electo de ATE Río Grande.