Aprobaron la prórroga de la emergencia y las reformas previsionales

El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje, se refirió respecto de los cambios en el sistema previsional de Tierra del Fuego que fue abordado por la Legislatura el pasado viernes. La iniciativa del Gobierno que prorroga la emergencia previsional y suma nuevas modificaciones recibió el apoyo de 11 legisladores, los alineados con el Ejecutivo, en tanto votaron en contra los cuatro parlamentarios del Movimiento Popular Fueguino, quienes se quejaron porque no tuvieron tiempo de estudiarlo porque lo recibieron hace 48 horas.

Por FM Aire Libre, el presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje, se refirió respecto de algunos aspectos del proyecto aprobado en relación a las reformas provisionales.

Para las nuevas jubilaciones el cálculo del haber será “del 82% si hay 25 años aportados a Tierra del Fuego, por cada año menos que tenga de aportes se detrae un 3%, pero como el trabajador puede seguir trabajando hasta la edad que quiera, puede seguir trabajando y llegar hasta el 82% aquel que vino a la provincia hace pocos años y necesita más aportes”.

En tal sentido mantuvo que “algo que se incorporó en la Ley es que para los nuevos trámites se requiere la renuncia condicionada, nuestra Ley anterior permitía que alguien inicie el trámite, se concedía el beneficio y durante 20 años estaba sin jubilarse; hoy lo que se va a requerir es que la persona traiga la renuncia condicionada, si no cumple los requisitos se rechaza y queda sin efecto, pero si cumple, a los 30 días se jubila y pasa a cobrar su haber”, explicó Bahntje.

Además se establece un período de “60 días en los cuales se les va a solicitar a los beneficiarios que tienen jubilación en trámite, una vez publicada la Ley, que tienen 60 días para presentar su renuncia condicionada y en el caso de que no deseen jubilarse porque prefieren quedarse trabajando, se pasa a archivo las actuaciones y se inician cuando se quiera jubilar”.

En la jubilación ordinaria se mantiene la “progresividad que estaba en el artículo 20 de la Ley 1076, donde para el ejercicio 2018 la mujer requiere 51 años de edad y 26 años de servicio y el hombre 56 de edad y 30 de servicios, mientras que en el caso de que la persona no tenga todos los años de servicio en la provincia y tenga un reconocimiento de otra jurisdicción, los años que trae de afuera para completar o los 26 de la mujer o los 30 del hombre, se computan”.

Fondo Solidario

En otro orden se refirió al fondo solidario, para lo cual sostuvo que “el fondo solidario anterior eran cerca de 350 millones de pesos, con la modificación actual quedará con las siguientes fuentes de financiamiento para el próximo ejercicio como lo son los recursos del artículo 3 de la 1069 que eran ingresos brutos a las actividades financieras, la renta de las compañías financieras y de seguros, en la Ley tarifaria se propone un punto más sobre esto que son otros 44 millones de pesos; están las utilidades del banco para poder hacer frente al pago del déficit y los convenios de pago que tienen que ver con deudas de 30 años de otras gestiones que se comenzaron a regularizar que son unos 54 millones de deudas”.

En el caso que no alcance la totalidad de recursos, estimo que habrá unos “60 millones que hoy no tienen financiamiento, por lo cual se aplicará el artículo de la 1060 que dice que sobre el déficit cada organismo se hará cargo de la parte que le corresponde”. Además, dejan de aportar los trabajadores “activos y pasivos que perciban haberes inferiores a los de la Gobernadora, y van a seguir haciendo un aporte adicional que va a ir al fondo de sostenimiento del sistema previsional aquellos que tanto en la actividad como en la pasividad, perciban aportes superiores a haber de la gobernadora”.

Remarcó que “el artículo de la prorrata de edades y el cálculo del haber entran en vigencia el primero de abril de 2018, eso va a permitir que quienes tienen la jubilación otorgada y que no han renunciado porque la Ley anterior no lo exigía, si renuncian antes de abril el cálculo del haber se le hace con la Ley que estaba hasta hoy, si deciden no renunciar y lo hacen después de abril se le calculará bajo la Ley vigente en abril. Una persona que inicia los trámites hoy y que cumple con los requisitos hoy, y por la razón que sea se jubila después de abril, se le va a otorgar la jubilación con los beneficios vigentes al momento que lo presentó. Lo que si vamos a pedir es que como la nueva ley establece que para iniciar el trámite se requiere la renuncia condicionada, a los que tienen el trámite iniciado les vamos a dar 60 días para que presenten la renuncia condicionada establecida. En el caso de que quieren seguir trabajando, se va a archivar el expediente y al momento que decidan jubilarse se iniciará nuevamente”, explicó finalmente Bahntje.