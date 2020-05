YPF paró todas sus plantas y el gobierno pedirá la conciliación obligatoria

El secretario de Energía, Moisés Solorza, consideró “una falta de respeto” la actitud de la empresa al no concurrir a la mesa que se había organizado para acercar a las partes. Aseguró que apelarán “a todas las herramientas del gobierno, que son muchas”, para establecer sanciones ante el incumplimiento del contrato de concesión. También advirtió que habrá un perjuicio importante por la paralización, que impacta en las regalías y afecta a todos los fueguinos. Hay “un cúmulo de empresas perjudicadas”, dijo el funcionario, por la deuda de YPF con las contratistas, que no pueden afrontar el pago de los salarios del personal. Sin embargo, al cierre de esta edición, el sindicato de Petroleros Privados levantó las medidas de fuerza.

Río Grande.- El secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, cargó contra la “falta de respeto” de la empresa YPF, al haberse comprometido ayer a concurrir a una mesa de diálogo con el sector sindical, y no presentarse.

Por Radio Universidad, recordó que el encuentro estaba previsto en las instalaciones del ex hotel Los Yaganes, y fue una reunión programada “después de mucho esfuerzo por juntar las partes. Hay un conflicto que viene desde hace varios días entre YPF y las contratistas del sector, que generó una protesta de parte del sindicato del petróleo y gas privado. El grueso de los compañeros que están en estas empresas se vio perjudicado por el no pago de los salarios, o por pagos parciales en algunos casos. Hay un incumplimiento de parte de YPF con las contratistas y, después de haber abierto un canal de diálogo, lamentablemente YPF no concurrió a la cita, pese a haber comprometido su asistencia con los responsables directos locales y los que están en Comodoro Rivadavia, de donde depende la gerencia regional”, dijo.

“El martes estuve en las plantas, porque en medio del conflicto fui a ver de qué forma el gobierno de la provincia podía interceder para resolver esta situación. Llegamos a un consenso medio al acercar las partes, y se habían comprometido a plantear todo lo que fuera necesario en una mesa de negociación para acercar posturas. Creemos que el Estado debe ser el garante de estas mesas, propiciarlas, pero lamentablemente no tuvimos la participación de YPF”, cuestionó.

“Mi presencia en el campo tiene que ver con el trabajo conjunto que se viene realizando con la Secretaría de Hidrocarburos, para que la empresa no pare yacimientos de manera indebida o la planta que abastece de gas a la provincia. También hay que dar garantías a los trabajadores propios de YPF que están hoy operando las plantas en estos momentos”, subrayó.

Más allá de los oficios del gobierno, hay cuatro plantas paradas por decisión de la empresa y esto tendrá un impacto directo en las regalías. “YPF tomó la decisión de parar los yacimientos que producen los líquidos, también está parada la planta de Cañadón Piedras, hay pozos que producían mayor cantidad de líquidos que están parados, decidieron cerrar la planta de almacenaje de Cruz del Sur y nos notificaron que hay cuestiones de transporte de líquidos que no van a poder cumplir, por eso tomaron la decisión de dejar fuera de servicio la planta de Río Chico”, detalló.

“Estos yacimientos están parados por decisiones que toma YPF y están perjudicando a la provincia. YPF tiene la responsabilidad de mantener la cuestión operativa en funcionamiento, pero no ha cumplido. Tiene fuera de servicio la terminal marítima de desalojo de petróleo de la provincia –por la rotura de la monoboya-, que nos ha traído problemas y generó reclamos formales a través de la Secretaría de Hidrocarburos del gobierno provincial”, remarcó sobre un problema sin resolver desde octubre pasado.

Posibles sanciones

Consultado sobre la posibilidad de sancionar a la empresa, aseguró que harán valer todas las cláusulas del contrato. “Desde el primer día que asumimos se hicieron los reclamos pertinentes, previo a la pandemia, a través de notas que no se hacían desde 2015. La última notificación de queja o sanción a alguna de las empresas fue en 2015. En todo este tiempo las empresas no han sido notificadas de ningún desvío, y la provincia tiene facultades para intervenir. Es la que otorga las áreas y las empresas asumen compromisos por escrito, que son aprobados por la Legislatura, sobre las áreas que operan”, expresó.

“Hay obligaciones que claramente YPF no está cumpliendo y la provincia se lo ha hecho saber por nota, también dictando la conciliación obligatoria para llevar adelante una mesa de diálogo. La provincia tiene facultades para llevar adelante los reclamos pertinentes, por eso ayer habíamos planteado una mesa de diálogo, de consenso mutuo y buena voluntad, sin tener que apelar a alguna conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Entendíamos que no era necesario, si había buena voluntad de utilizar el canal de diálogo que propiciamos desde el gobierno. Nos comprometimos a resolverlo entre todos pero lamentablemente YPF no cumplió”, manifestó el secretario.

“Fue una falta de respeto, después de un trabajo arduo que se hizo en el campo para poder acercar las partes, que no fue nada fácil. Ahora vamos a apelar a la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo, porque YPF no ha dejado otra salida”, sentenció Solorza.

Críticas por la falta de gestión

También se le preguntó sobre las críticas que hizo públicas el sindicato de petroleros privados por la falta de gestión del secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre, a quien reclamaban presencia en el terreno, luego de varios meses sin que se repare la monoboya. “Yo no voy a opinar respecto de nadie en particular y voy a poner todo el esfuerzo que haga falta para solucionar el inconveniente. Lo que no se hizo, no se hizo. La situación que tenemos hoy tiene que ver con el abandono que las empresas petroleras han tenido en nuestra provincia. Sabemos que hay cosas para corregir, pero lo que no se ha hecho, no se ha hecho, y no hay que buscar culpables sino soluciones”, planteó.

“Por eso nos pusimos a trabajar de manera conjunta y yo he ido al campo justamente para que no nos vuelvan a pasar situaciones que fueron lamentables para la provincia y que no sirva de excusa un reclamo salarial como el que lleva adelante el sindicato, para que se mezcle con cuestiones de una empresa que no puede cumplir con sus compromisos. Hoy YPF tiene la responsabilidad de todo lo que está sucediendo, y se lo hicimos saber a través de notas. Todo lo que suceda en el campo y todos los perjuicios que le ocasione a la provincia están siendo evaluados y van a ser denunciados donde corresponde”, aseveró.

“Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas al alcance del Estado y todo lo que está escrito en los contratos de concesión para hacer cumplir lo que ellos mismos escribieron y la Legislatura aprobó. Tenemos que garantizar que los recursos naturales fueguinos sean defendidos como corresponde, por eso nos pusimos al frente de esta discusión, propiciando el diálogo, y vamos a reclamar todo lo que haga falta en los lugares que haga falta”, ratificó el funcionario.

“No se pueden tomar decisiones arbitrarias como las que está tomando YPF, que en el pasado han tomado otras empresas petroleras”, enfatizó, y avizoró que sin producción de petróleo por esta paralización, el impacto en las regalías se hará sentir con mayor gravedad. “Con la implementación del barril criollo puede mejorar mucho el precio, pero si no sacamos el petróleo de la provincia, no vamos a recibir mucho. Si tenemos rota la terminal marítima, si tenemos problemas de almacenamiento y hay que parar los pozos porque no hay más lugar en los tanques para poder almacenar, de mucho no nos va a servir el barril criollo. Necesitamos sacar la producción, exportar el petróleo a buen precio, exportar gas, y en este caso los más perjudicados somos los habitantes de Tierra del Fuego. Ante un menor ingreso por regalías hay menos fondos para educación, para salud, hay menos recursos para poder afrontar la crisis por la pandemia. Tierra del Fuego está siendo muy perjudicada por la actitud de YPF y estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes”, reiteró.

Hasta el momento, además de parar las plantas, YPF no ha pagado a sus contratistas, que a su vez deben salarios del personal. “Hay un cúmulo de empresas que están siendo perjudicadas por el atraso en los pagos, algunas tienen menos espalda que otras y no pueden asumir el pago de salarios, ni pagos parciales. Ya hay acuerdos previos entre el sindicato a nivel nacional con una reducción de salarios importante. Encima se suma el no pago o el pago parcial, y es comprensible que el sindicato reclame una respuesta”, concluyó.