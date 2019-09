“Yo voy a hacer campaña diciendo qué ha hecho realmente el Gobierno nacional por la provincia”

El legislador Pablo Blanco, candidato a Senador por el macrismo, aseguró que el gobierno nacional “no es el responsable de todos los males que suceden en la provincia” y adelantó que su campaña se basará en difundir lo que ha hecho por Tierra del Fuego. Entre los ejemplos, mencionó la Casa de Justicia que visitó ayer el ministro Germán Garavano, y que fue publicitada por el gobierno fueguino. Criticó la “apropiación” de obras que ha financiado la nación y su tarea será suplir las falencias en la difusión del propio espacio.

Río Grande.- Los legisladores Liliana Martínez Allende y Pablo Blanco (bloque UCR-Cambiemos) participaron de la apertura del XIII Congreso Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio Público, presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dra. María del Carmen Battaini.

En diálogo con FM Del Pueblo, Blanco destacó el paso del ministro por la Casa de Justicia de Tolhuin, que “es una obra que se hizo con recursos nacionales, aunque por ahí mucho no se difunde. Esa es una obra nacional, hecha con presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación. Cuando se había inaugurado no pudo participar, pero ahora concurrió con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia a visitarla”.

Observó que “es una obra nacional que pasa desapercibida, porque la verdad no se le da difusión a las cosas que hace el gobierno nacional en Tierra del Fuego, como por ejemplo la inauguración el miércoles en Río Grande de una estación meteorológica. Salió publicitado por todos lados la inauguración por parte del gobierno de la provincia pero esos recursos y esas obras son del gobierno nacional. Si bien participa como corresponde la gobernadora, nobleza obliga a decir de dónde salen los recursos”, sostuvo, cuestionando la apropiación de las obras nacionales.

“La Casa de Justicia era un lugar muy necesario y ahora los vecinos tienen un lugar donde ser atendidos, sin tener que trasladarse a alguna de las otras ciudades. Es un avance muy importante en lo que hace al acceso a la justicia para los ciudadanos de Tolhuin”, dijo.

Consultado acerca de quién es responsable de no dar a publicidad a las obra de nación, consideró que “falla la difusión y entender que las obras, independientemente de quien las lleva a cabo, buscan mejorar la situación de la población. Se hace una utilización política de quien administra los recursos con los que se hace la obra”, fustigó.

“He leído algunos reportajes a algunos candidatos y parece ser que el responsable de todos los males de la provincia es el gobierno nacional, y ellos no se hacen cargo de nada. Me parece que llegó el momento de traer un poco de claridad. Mi campaña no va a ser hablar mal de nadie, pero voy a decir qué ha hecho realmente el gobierno nacional por la provincia de Tierra del Fuego, que no es el responsable de todos los males que suceden en la provincia”, afirmó.

Respecto de las críticas de Lilita Carrió a Garavano, a quien volvió a denunciar, indicó que “todo depende de la trascendencia que le quiera dar la prensa. En todos los gobiernos hay opiniones encontradas, y es noticia cada vez que la diputada Carrió hace este tipo de declaraciones, que no es la primera vez que opina sobre el Ministro de Justicia. La realidad es que Garavano sigue siendo Ministro de Justicia desde el primer día del gobierno de Macri. Las opiniones son respetables, por más que uno no las comparta, y quien tiene la decisión de nombrar el ministro es el presidente de la nación, que lo está sosteniendo, así que está de acuerdo con lo que el ministro hace. Lo importante es lo que el gobierno ha hecho en lo que hace a la independencia del Poder Judicial, al mejoramiento de la Justicia, la modernización y la agilización, independientemente de la opinión de Carrió sobre el ministro”, subrayó.

“Se ha avanzado mucho en el acortamiento de los plazos, en la oralidad. Tierra del Fuego es una de las provincias que está trabajando en ese sentido. Hubo un cambio sustancial en lo que hace a la independencia de la justicia, el libre funcionamiento de la justicia tanto nacional como provincial. Eso es evidente y está a la vista, porque hasta son citados funcionarios de alto rango del gobierno, no como en gobiernos anteriores cuando ni siquiera se podía mencionar la idea de que alguien cercano al poder fuera citado”, comparó.

Admitió una falencia propia en la difusión de la gestión nacional. “Por supuesto, yo creo que hay una falta de comunicación y yo hago responsable al gobierno nacional. Hay que recordar estas cosas, y que esta provincia ha duplicado los recursos propios, independientemente del proceso inflacionario. Nadie se hace cargo y parece ser que el gobierno nacional lo tiene que hacer porque sí, pero el gobierno anterior no lo hacía. Las deficiencias del gobierno de la provincia se trasladan al gobierno nacional”, lamentó.

Se refirió puntualmente a las declaraciones de la candidata a diputada Mabel Caparrós, que “ha dicho que el malo de la película acá es el gobierno nacional y creo que hay que hacer un poco de repaso. Mi campaña va a ser explicar lo que ha hecho la política nacional en Tierra del Fuego”, reiteró.

Caparrós también dudó de si vive en la provincia Federico Frigerio. “La verdad que algunos candidatos tienen que hacer un poco examen de conciencia, porque hay senadores y diputados por la provincia de Buenos Aires que no tienen domicilio en esa provincia. Sin embargo se cuestiona a un dirigente que tiene domicilio en Tierra del Fuego, que tiene empresas radicadas en la provincia hace mucho tiempo. Hay senadores y diputados de provincias patagónicas que están representando a la provincia de Buenos Aires y de eso ese espacio político no habla. Parece que hay una memoria selectiva”, deslizó.

La meta en octubre

De cara a las generales de octubre, adelantó que “vamos a trabajar para mejorar el resultado de las PASO y ojalá la ciudadanía de Tierra del Fuego nos dé esa responsabilidad. La Constitución establece que la provincia debe tener dos representantes por la mayoría y un representante por la minoría, pero algunos espacios que van divididos pretenden tener la unanimidad de los senadores, con lo cual la minoría no estaría representada en la provincia. Algunos quieren la suma del poder para que el Congreso vuelva a ser una escribanía y no un lugar como ahora, donde se debate, se intercambian ideas, y sale la voluntad de la mayoría”, dijo.

Se le pidió opinión sobre la emergencia alimentaria, y mencionó que “está vigente desde el año 2002, hace exactamente 17 años. Me parece que es una política que no ha dado el resultado que se esperaba y hace falta su prórroga por la circunstancia que se vive. Pero no es algo nuevo y viene desde 2002. Algo se está haciendo mal en el país para que en 17 años no se haya solucionado este problema”, sostuvo.

“Yo creo que la situación amerita la prórroga, pero es un problema de 17 años, no solamente de tres años del gobierno actual”, enfatizó.

Medidas tardías

También fue consultado sobre las medidas paliativas de Macri luego de la devaluación posterior a las PASO. “Para mí hay medidas que se deberían haber tomado antes, pero la realidad es la que estamos viviendo. Este gobierno no las tomó con anticipación y lo importante es que las esté tomando y que esté tratando de buscar soluciones, no solamente comentar los problemas sino tratar de buscar soluciones. No es fácil porque no es un problema de estos tres años. Los gobiernos anteriores tuvieron recursos como nunca, precios de la soja como nunca y tampoco pudieron solucionar la emergencia alimentaria”, advirtió.

El futuro de la UCR

En cuanto a qué va a pasar con la UCR luego de diciembre, aseguró que “va a seguir funcionando, porque tiene casi 130 años de vida. Por supuesto va a tener que reordenarse y es cierto que hay que saber aprender dentro de la UCR que las mayorías son las que deciden. El que está dentro de un espacio político lo debe respetar y trabajar para mejorar las cosas”.

Negó que el partido radical esté “en la cola” dentro de la gestión Macri. “La UCR no está en ninguna cola del tren, forma parte del espacio de Cambiemos. No tiene candidato a presidente ni a vice, pero en política no se trabaja únicamente para tener el cargo máximo. La UCR tomó la decisión de continuar en Cambiemos y me parece bien, porque la otra alternativa no coincide para nada con nuestro pensamiento, pero también la UCR internamente debe prepararse para tener candidatos que el día de mañana puedan disputar una candidatura presidencial, y que no nos suceda como en Tierra del Fuego, donde no teníamos un candidato competitivo para poder participar de la PASO dentro de Cambiemos”, concluyó.