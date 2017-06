“Yo pediría que lo expulsen del partido”

El radical Luis “Tachi” Trejo consideró que el presidente de la UCR fueguina debe ser “expulsado” por postularse como candidato por otro frente, por fuera de Cambiemos, y defendió la decisión de la convención nacional y provincial. Habló de la profunda crisis de la industria y el comercio y las fallas de gestión de los intendentes Vuoto y Melella. Advirtió que no va a haber inversiones con un horizonte de “cinco años” para el subrégimen industrial y abogó por la convocatoria de la gobernadora a todos los sectores, a fin de plantear la prórroga.

El radical Luis “Tachi” Trejo, en diálogo con Radio Universidad 93.5, consideró que el presidente de la UCR fueguina debe ser “expulsado”, por postularse como candidato de otro frente y no respetar la decisión de la convención.

“Yo sigo la línea que me indica el comité nacional. La convención del partido está con Cambiemos y radical es el que está con Cambiemos, no con Macri, porque Macri es uno más de Cambiemos”, señaló.

No cree que la UCR esté perdiendo espacio dentro de la alianza, sobre todo en Tierra del Fuego, dado que encabezaría la lista un referente del PRO, como Tito Stefani. “Yo creo que no, aparte si perder espacio es contribuir al bien de la Nación, perdemos espacio. No hay problema. Por supuesto es importante que un representante de la UCR esté en la Cámara baja y habría que haber peleado en las PASO dentro de Cambiemos”, indicó, responsabilizando a Sciurano de la falta de un candidato propio.

A su criterio tanto Sciurano como el vicepresidente del partido, Paulino Rossi, “están equivocados” al apoyar el frente UnirTDF, “porque la convención del partido radical de Tierra del Fuego determinó lo contrario. No veo por qué no se acata lo que determinó la convención”.

“Aparte, si yo soy presidente del partido y la convención me vota en contra lo que yo quiero, yo al día siguiente renuncio”, sostuvo, marcando el camino que debió seguir Sciurano oportunamente.

“Estoy totalmente en desacuerdo y se ha equivocado, es más, yo pediría que lo expulsen del partido”, sentenció.

Vuoto y Melella

Consultado sobre su visión de los intendentes de Ushuaia y Río Grande, fue crítico de ambas gestiones. “Ushuaia es un desastre, no se puede caminar y hay un pozo dentro de otro pozo. Hay mugre por todos lados, y realmente la gestión de este hombre (Vuoto) es un desastre porque no ha hecho nada para intentar de remediar lo que estaba mal”, fustigó.

“En Río Grande veo que se improvisa mucho y yo trataría de volcar más recursos a la obra pública. Creo que hay que planificar a largo plazo, con todos los partidos políticos. Y el que gane tiene que administrar lo que se pactó”.

En cuanto a la deuda del gobierno con las ciudades, dijo que no estaba al tanto pero “si la deuda es real, hay que pagarla”.

Sin actividad

Respecto de la situación de la provincia en general, se refirió por un lado a las petroleras: “Las veo paradas, no veo grandes inversiones ni grandes movimientos. Como gobernador trataría de ver la forma de que Total y las petroleras tengan la gente acá. Yo estoy en contra de esos 21 días por 21 días”, dijo de régimen de francos de los trabajadores. “Exigiría a la empresa la mano de obra local, porque los empleados se llevan el dinero al norte y acá no queda nada”, marcó como primer paso, para defender la mano de obra ocupada local.

Luego en cuanto a la industria y el comercio, dijo que “la situación en la isla está muy difícil porque está muy ligada a la actividad industrial, y a eso le tenemos que sumar la gran cantidad de empleados públicos que hay, y las cuentas no cierran para nada”.

“La actividad comercial ha bajado un 40%, la situación de los comercios es muy mala, muy floja”, lamentó.

Frente a la situación de países limítrofes con muchos menos recursos que están en crecimiento, Trejo planteó como condición básica para el desarrollo la “seguridad jurídica, porque cada gobierno que asume tiene un rumbo distinto y una política de importación distinta. Sacan derechos, ponen derechos y siempre están modificando los derechos de importación. ¿Quién va a venir ahora, por cinco años que faltan”, dijo del subrégimen industrial, que vence en 2023.

“Ninguna empresa va a invertir por cinco años. La prórroga del régimen no es un tema del radicalismo ni de Cambiemos, sino que todas las fuerzas tienen que ir a exigir esa prórroga”, expresó.

En materia de empleo público, dijo que “se está gastando más de lo que entra y vamos para atrás. No es que sea culpa de Bertone, pero esto se heredó y hay que tratar de corregirlo. Hay que hacer más ajustes en la provincia, sobre todo en el gasto público, pero el tiempo pasa y cada vez es peor”.

Sobre la expectativa que se abrió con los fondos del endeudamiento, dijo que “es importante la emisión de bonos pero hay que invertirlo en la obra pública. Quizás se deberían haber sacado más adelante y ahora no es el momento, porque viene la veda invernal y no pueden usarlos. Pero si se usa bien para obra pública, es importante”.

“Tendríamos que analizar las prioridades y que parte del dinero venga para la zona norte. Hay que tratar de ser equitativos para que ambas ciudades tengan la misma inversión. Y si es importante una obra como la del camino del Atlántico, hay que analizarlo bien”, manifestó, dado que se lleva gran parte del total del endeudamiento.

Observó la paralización del puerto de Río Grande, una obra prioritaria para la zona norte: “El puerto es un tema que preocupa, porque hay un montón de dinero tirado ahí y es un crimen no continuarlo, porque se invirtió demasiado. No conozco un estudio serio que diga cuánto falta”, lamentó.

Fue crítico de la reconversión porque “cada vez que hay elecciones, todos los políticos hablan de la reconversión de la economía, pero una vez que pasan las elecciones nunca más se habla de eso. Hay que trabajar seriamente por fuera de los partidos políticos, para definir el camino a futuro, gane quien gane. Hay que hacer un pacto sobre el camino a seguir, trazar una línea, y que la sigan el día de mañana, no importa si ganan los radicales, los peronistas o el MPF”, subrayó.

“Habría que convocar a todos los sectores y pedirle a la gobernadora que forme una mesa, que convoque, para ponernos de acuerdo”, concluyó Trejo.

Fuente: Diario Provincia 23.