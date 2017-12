“Yo me veo estafada, me veo robada”

El de Catalina Bustos, jubilada de 73 años, es uno de los tantos testimonios que se escuchó en los cacerolazos en Tierra del Fuego. Ella cobra siete mil pesos por mes que no le alcanza para vivir como a tantos otros integrantes de la clase pasiva. El bono impulsado por el presidente Mauricio Macri, “no nos alcanza ni para comprar papas”, graficó.

Catalina Bustos, jubilada de 73 años, dijo que “no entiendo esta aprobación del congreso, vivo de una jubilación de ama de casa; he tratado de superarme en la vida tratando de estudiar, fui asistente terapéutica. Las familia no tiene con qué pagar y yo no tengo más con qué defenderme”.

“He trabajado en cantidad de lugares y nunca me dijeron que me alcanzaban los aportes suficientes de todos los lugares. Sin embargo, ahí no hubo ningún control, pero ahora que ya me jubilé de ama de casa y que aparte he seguido estudiando para poder ganarme el dinero que me corresponde sin que me tenga que solventar el Estado –porque no soy ningún parásito porque he colaborado con todos- y mi principal justicia es la solidaridad; cada uno debe tener lo que le corresponde”, reslató.

“Yo me veo estafada, me veo robada por esta gente que no tiene escrúpulo. No estoy conforme con este bono de 700 pesos porque con ese dinero los jubilados no compran ni siquiera un helado ni un kilo de papas en tres meses ni en dos meses tampoco y nosotros no podemos vivir así”, confesó.

Aseguró que “la jubilación ya no nos alcanza para vivir porque acá los precios han subido continuamente y todo el mundo lo sabe, ellos principalmente. No creo que los empresarios se manejen solos, tiene que haber algo permisible que los protege y que los aliente para que hagan lo que quieran”.

“Yo cobro siete mil pesos, pero ese dinero, cuando me operé de la rodilla tuve que sacar préstamos en los bancos. Ahora cuando me lleguen los resúmenes de lo que debo pagar por mes, no sé de dónde voy a sacar para pagarlo”, reveló.

“No sé cómo van a vivir los jubilados en Tierra del Fuego porque aparte de ser todo caro, siempre suben los precios más que en ningún otro lugar del país. Me voy a quedar en Tierra del Fuego porque esta es mi patria. No tengo otra forma de defenderme más que con esta cuchara y esta cacerola. Se que no me van a escuchar pero no es la primera lucha que tengo, desde hace 65 años, cuando tenía 8 años, estoy dentro del peronismo cuando empecé a ir a una unidad básica que estaba al lado de mi casa. Desde ese día supe que tenemos derechos y que la unidad es la única forma de enfrentar estas injusticias”.

Asimismo dijo que “el PAMI es una entidad que depende del Estado nacional, por lo tanto no se puede esperar nada de ellos. Hice cantidad de denuncias, pero acá no hay directores ni autoridades; todos callan porque están a favor del Gobierno nacional”.

“Ellos nos empezaron a disminuir los medicamentos y entonces, si ellos tienen que ahorrar cien mil millones de pesos, por qué no se los sacan a los grandes CEOs que tienen ellos o a los grandes periodistas que están cobrando barbaridades de dinero para que puedan hablar en los medios a favor de este gobierno”, acusó.

“Lo que más me preocupa y más me molesta es la irresponsabilidad de la gente de Tierra del Fuego, principalmente de la Gobernadora (Rosana Bertone) y todo su séquito que fueron y entregaron todos los votos nuestros que han sido para nuestro partido peronista y toda nuestra fórmula para que ella se lo lleve en bandeja y con moño, a (Mauricio) Macri”.

Entendió que “no dudo que son todos iguales, que todos responden a los guantes blancos, porque Macri dijo que aquí no había quedado nada y sin embargo hizo toda su exportación y todo su brindis con las barras de oro que había acá en la Argentina”.

Aseguró que “yo tenía esperanzas de que esto no se aprobara y toda esta demora no ha sido nada más ni nada menos para que tanto el Presidente como para todo el gobierno nacional en su conjunto y provincial, se den cuenta que toda esta demora respondía a la inquietud de que no se aprobara”.

“No entiendo cuál es el criterio. Ellos gobiernan para un Estado que no es la Argentina, no tenemos cómo defendernos; después que no se quejen porque hay robos y todo lo que esto conlleva, porque este gobierno no es para este territorio, no es para este pueblo y no es para la Argentina”, dijo para finalizar.