El secretario de Prensa del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, René Vergara, salió al cruce de las manifestaciones del titular del SUTEF y la CTA Autónoma, Horacio Catena, quien propuso que el directorio de la empresa provincial de hidrocarburos, que proyecta el Gobierno fueguino, sea integrado por un representante de los trabajadores activos y pasivos del sector estatal. “Es lo mismo que si los petroleros privados quisiéramos participar en la Comisión de Educación, no tenemos injerencia y ellos tampoco tienen injerencia en nuestro sector”, aseguró el dirigente petrolero.

Vergara comenzó preguntándose si el titular del SUTEF “es dirigente, porque por lo que tengo entendido no tiene fueros para estar en el cargo que está ocupando”. Además indicó que las manifestaciones de Catena “fueron totalmente desacertadas, porque él no tendría que estar participando en un sector al cual no pertenece. Es lo mismo que si los petroleros privados quisiéramos participar en la Comisión de Educación, no tenemos injerencia y ellos tampoco tienen injerencia en nuestro sector”, aseguró el dirigente petrolero.

“Yo le diría que se preocupe más por la educación, que se preocupe por qué sus compañeros cobren lo que les había prometido y por su sector. Me acuerdo que hace cuatro años atrás, me parece que el primero de enero mismo, ya estaban haciendo una medida y montando una carpa frente a la Casa de Gobierno y otra acá en San Martín y Belgrano. Pero ahora no veo que hagan lo mismo, porque les ha tocado un gobierno amigo”, facturó René Vergara.

Señaló que “hay que ser parejo para todo” y comentó que los petroleros “cuando gobernaba Fabiana Ríos nosotros la felicitábamos cuando hacía las cosas bien, pero si las hacía mal se lo decíamos. Por eso digo que este compañero, si es que se le puede llamar así, se meta en sus cosas y no en las nuestras”, le recomendó a Catena.

René Vergara reconoció que el titular del SUTEF “puede opinar, como cualquier ciudadano, pero no puede tener injerencia en el directorio de una empresa que todavía es proyecto. Eso fue hablado desde nuestro sindicato, lo hablamos también con el Municipio, pero no vamos a dejar que un gremio hermano venga a inmiscuirse en nuestro sector”, insistió.

El secretario de Prensa de los petroleros aseguró que mantienen “una buena relación con el Gobierno provincial y con los tres municipios”, con quienes están tratando diferentes temas. Pero aclaró que “hoy lo que más nos preocupa es el tema de la pandemia, del COVID 19, y cómo atravesamos esta situación. Es cómo dice el gobernador, primero está el tema de la salud y la pandemia, y después vendrán los temas políticos”.

“Por eso digo que este muchacho está muy errado en salir a decir esto y mejor sería que cuide su sector y que se preocupe qué medidas se tendrían que tomar si vuelven las clases en las escuelas; por eso digo que se ocupe de lo suyo y zapatero a sus zapatos”, concluyó Vergara.