El precandidato a senador Juan Carlos Arcando planteó como dos ejes principales de su campaña la defensa de los intereses de los fueguinos y la defensa de “las dos vidas”. Aseguró que prevé trabajar “codo a codo” con el gobernador electo y los tres intendentes, tanto para impulsar las leyes que necesita la provincia como para gestionar ante las autoridades nacionales. Respecto del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, sostuvo que es “una discusión que no debería darse”, se definió como “defensor de la vida” y cuestionó a los que “ya votaron a favor de la muerte”.

Río Grande.- El precandidato a senador por Consenso Federal Juan Carlos Arcando, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 para dar a conocer sus propuestas de campaña, que se basan por un lado en la defensa de los intereses de los fueguinos y por otro en la oposición contundente a la legalización del aborto. “Yo estoy por la defensa de los intereses de los fueguinos y por la defensa de la vida”, sintetizó de su propuesta.

Ante todo destacó su voluntad de consensuar en todos los cargos que cumplió, incluido el actual como vicegobernador: “Si bien esta es la primera Legislatura que tuvo mayoría propia, tratamos de sacar las cosas por consenso, y esto lo aprendí de la constituyente provincial, donde el bloque del MPF era mayoría pero trataron de consensuar con el resto de los bloques. Uno aprende de la historia y trata de que las normas de los cuerpos colegiados salgan consensuadas y votadas por unanimidad. Fue tan así que, cuando se sancionó la Constitución, el pueblo pidió jurarla y doña Elena levantó la Constitución y la hizo jurar en el gimnasio Ítalo Favale en Ushuaia. Yo estaba acompañando a Esther Fadul de Sobrino en ese momento, estaba Raúl Alfonsín, estaba Romero Feris”, recordó.

“Estas cosas enseñan y forman, y ahora aspiro a un cargo en el Congreso nacional que lleva esa impronta, que es consensuar en beneficio de quienes representamos y en este caso voy a representar en el Senado a los intereses de los fueguinos. Voy a ser la voz de los fueguinos en ese espacio, en todos los temas que competan a la provincia”, expresó.

“Lo primero que tenemos que abordar es la prórroga de la 19640 con el gobierno de turno que esté, porque necesitamos tener seguridad jurídica para seguir creciendo en Tierra del Fuego y que las empresas puedan seguir invirtiendo. También hay que reactivar el motor productivo de Argentina y de Tierra del Fuego. Por como vamos hoy, lo único que se va a lograr es seguir cerrando fábricas y perdiendo puestos de trabajos, por eso elegí estar con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, porque Roberto Lavagna tiene experiencia. Fue ministro de economía de Eduardo Duhalde después de la crisis de 2001, donde hubo cuatro presidentes en una semana y nadie quería agarrar la presidencia. Se puso al frente Duhalde y, junto con Lavagna, sacaron el país adelante. Marcaron los lineamientos que tenía que seguir la Argentina para el futuro y, después fue ministro de economía en la primera etapa de Néstor Kirchner”, dijo.

Arcando dejó claro su crítica a la gestión de Cristina Fernández, separándola del período de Néstor Kirchner: “Después de que se fue Lavagna, hemos tenido ocho años en que la Argentina no crece. Son 32 trimestres y un país serio no pasa dos trimestres sin crecer. La semana pasada vimos cómo se festejaba que el mes pasado tuvimos 2,7% de inflación, pero si vamos a Paraguay, Bolivia, Uruguay o Chile, tienen una inflación anual que no pasa el 2%. Acá festejaban el 2,7% en un mes, por la locura en que estamos. Nos endeudamos en 57 mil millones de dólares pero, según los economistas, la deuda argentina es de más de 200 mil millones de dólares, y esa plata va a la rueda de la timba financiera, porque no se creó ningún puesto de trabajo. Al contrario, se cerraron fuentes de trabajo y lo único que creció en la Argentina fue la indigencia, la pobreza y la desocupación”, criticó.

“Desde la experiencia que tiene Roberto Lavagna tenemos que trabajar fuertemente para que la industria crezca y principalmente la pequeña y mediana empresa, que es la que da puestos de trabajo. Esto se hace eliminando impuestos que son distorsivos y lo único que generan es cerrar puestos de trabajo. Hay que dar incentivos desde la nación, con préstamos accesibles, porque si no, no crecemos”, propuso.

Afirmó que “los impuestos se pueden bajar porque si no, no crecemos. Pensaban que se desfinanciaba el Estado si sacaban impuestos, pero el estado se desfinancia si la gente no consume. La gente pasa hambre y lo único que recibe es una bolsa del estado, cuando lo que quiere es trabajo. Esos impuestos distorsivos lo que hacen es cerrar empresas y nosotros queremos reactivar el aparato productivo de la Argentina a través de la pequeña y mediana empresa, y obviamente luego con la industria. Esto lo tenemos que hacer rápidamente. Hay que sentarse a renegociar con el FMI y decirle que no les vamos a pagar la deuda si no crecemos. Lavagna ya renegoció la deuda y lo hizo en estos mismos términos. Es un candidato a presidente que ya lo hizo, y no es que viene a decirle cosas a la gente como un slogan de campaña, porque tenemos hechos reales y concretos”, subrayó.

Independencia y federalismo

También marcó diferencias con los demás candidatos, porque “los representantes de otros frentes electorales no van a responder a los intereses de los fueguinos sino a los intereses del dedo que los puso en la lista. En el caso nuestro no nos puso ni Lavagna ni Urtubey, sino que lo consensuamos en Tierra del Fuego. Surgió Juan Carlos Arcando como senador nacional acompañado por Susana Sosa y Fernando Temari y Alicia Quevedo como diputados. Yo estoy en el lugar que quise estar, que es en Alternativa Federal, donde había muchos gobernadores y dirigentes políticos, aunque algunos tomaron otro camino. Ahí hablamos del federalismo y de que las políticas salieran de las provincias hacia Buenos Aires y no desde Buenos Aires hacia las provincias como salen ahora. Tampoco salen, porque lo que hace el gobierno nacional parece que finaliza en la General Paz. Hacia el conurbano y el resto del país las políticas no funcionan para nada, al contrario. Lo que hacen es deteriorar cada vez más a las economías regionales y a todas las provincias que integramos esas regiones”, lamentó.

“Todas las provincias fueron castigadas, y nosotros somos las que más puestos de trabajo por habitante hemos perdido. Pero esta decadencia viene desde hace ocho años –reiteró-, así que tampoco le mientan a la gente. Yo no quiero estar con el fracaso del pasado y tampoco quiero estar con el fracaso del presente”, sentenció, diferenciándose tanto del macrismo como del kirchnerismo.

La prórroga del subrégimen

En cuanto a la prórroga del subrégimen industrial, consideró que desde nación “tienen que entender que nuestra ley de promoción industrial tiene que ver con nuestra soberanía, porque acá en el año ’77 cuando llegué a Ushuaia había siete mil habitantes y hoy somos más de cien mil. Esto se hizo con la ley, que tiene que ver con la soberanía de la patria, y lo tenemos que plantear en esos términos ante el gobierno nacional. No es una ley que genere déficit en la Argentina, y eso lo tienen que tener en cuenta, porque de Tierra del Fuego se llevan recursos naturales como el petróleo, el gas y muchos están calentitos gracias al gas de Tierra del Fuego. Nosotros tenemos que decirle al resto del país lo que hacemos en beneficio de ellos. Si nosotros no decimos eso, vamos a perder siempre, no hay otra receta. Esas son las cosas que vienen del interior hacia el centro y no de Buenos Aires hacia el interior. Por eso se creó Alternativa Federal y estaba la mayoría de los gobernadores en esa mesa”, remarcó.

Consultado sobre las razones por las que se desintegró, dijo que “muchas veces tiene que ver con intereses personales. Nosotros nos quedamos en el espacio donde debemos estar, mirando a la Argentina en su conjunto”.

“Hoy en el Alto Valle de Río Negro dejan que las manzanas y las peras se pudran, porque les dan dos pesos por kilo. Esa no es la forma de apoyar a las economías regionales. Nosotros tenemos que tratar de insertarnos en el mundo y esto no tiene que ver con el mensaje que da el gobierno nacional, porque ellos nos están entregando. Nosotros tenemos que insertarnos en el mundo y pelear para que la balanza comercial sea a favor de la Argentina. Algunos se oponen al acuerdo con la Unión Económica Europea, pero nosotros tenemos que pelear para sacar nuestros productos y no regalarlos, no que vengan ellos y la balanza comercial sea a favor de ellos. Nosotros tenemos muchos productos que ellos necesitan y tenemos que negociar de la mejor manera posible. No hay que insertarse en el mundo para que te pisen la cabeza”, planteó.

Se le preguntó si ve necesaria la reforma laboral para ser competitivos, y respondió que “es otra mentira. No se puede reformar la ley laboral cuando se están perdiendo puestos de trabajo. Si nosotros no eliminamos los impuestos distorsivos, que lo único que hacen es eliminar empresas, estamos fritos. Si no se pone a funcionar el aparato productivo es difícil hacerlo. Yo necesito que la gente tenga trabajo y no planes sociales, porque eso le significa dignidad a la persona. Tenemos que ver la Argentina de otra manera. Otros piensan que la gente tiene que cobrar menos, pero no es así. Si la gente no consume, no se reactiva nada. Tenemos que sacar impuestos para poner en funcionamiento el aparato productivo de la Argentina”, insistió.

“Cuando se cierra una fábrica, afecta al taxi, al almacén, a la tienda, a todo el que tenga que ver con la economía local, porque la gente no consume si se queda sin plata. Juan Manuel Urtubey ya dijo que tenemos que dar seguridad jurídica en su visita a la provincia, porque nadie va a invertir si en 2023 vence la ley. Primero hay que prorrogar la ley y después empezar a hablar de la sustitución de productos. Si no tenemos la ley de promoción no podemos discutir nada. Tenemos petróleo, gas, madera, pesca, y un montón de recursos. Hoy en Argentina están importando gas de otro lugar porque no hacen un gasoducto, y nosotros necesitamos un gasoducto para el general San Martín, porque este recurso no lo pierden solamente los fueguinos sino todos los argentinos”, advirtió.

“Tierra del Fuego se ha convertido en otra Vaca Muerta con el descubrimiento de yacimientos en estos últimos tiempos. En otros países piden la materia prima porque ellos también le quieren dar trabajo a su gente. Hay países como China que no quieren que le pongamos valor agregado. El valor agregado se lo ponen ellos para darle trabajo a su gente y hay que adaptarse a los requerimientos del mundo. Pero no tenemos que encerrarnos y nosotros debemos insertar nuestro producto, que es la materia prima, y también trabajar para agregar valor”, propició.

Presupuesto para fuerzas armadas

Por otra parte, expuso la necesidad de reforzar la defensa del país. “Los recursos pesqueros los están depredando y, si no se invierte en las fuerzas armadas para que cuiden nuestros recursos, los van a seguir robando. No podemos salir con un guardacostas como se sale muchas veces, o con las fragatas que tenemos. Tenemos que invertir en darle presupuesto a las fuerzas armadas para que puedan comprar las unidades que necesitan para cuidar nuestro litoral marítimo. No hay política de estado ni una política estratégica como país. En los vuelos nocturnos se ven las pequeñas ciudades dentro de las 200 millas depredando nuestros recursos, y no tenemos un barquito ni un helicóptero para controlar eso. Tenemos que tener mucho más porque se están robando nuestros recursos”, reclamó.

“Esta Argentina hay que cambiarla, tener otra mirada y querer la patria. Como argentinos se han perdido los valores sanmartinianos y parece que la modernidad nos ha llevado a este lugar. Hay que recuperar esos valores y así esta depredación no va a seguir, porque vamos a defender nuestra patria, que es defender nuestros recursos. Los 44 héroes del submarino ARA San Juan perdieron la vida cuidando nuestro litoral marítimo”, apuntó, con un reconocimiento a esta labor, pese a las deficiencias de equipamiento.

“Estamos en una situación extraordinaria para seguir creciendo y hoy tendríamos que ser igual que Bolivia, que Chile o Paraguay. Uruguay es más chico que la provincia de Buenos Aires y es el país del Conosur que más carne exporta. Paraguay nos está por superar también en exportación de carne, con lo chicos que son ellos y lo grandes que somos nosotros. No hay política de estado. En otros países cambian los gobiernos y las políticas de estado siguen. Tenemos que mirar a la Argentina con un sentido más patriota, como lo hicieron nuestros próceres, que tuvieron la valentía de declarar la patria independiente, libre y soberana. Hoy estamos perdiendo todos esos valores. Estamos perdiendo la patria y la soberanía”, enfatizó.

Contra la legalización del aborto

Otro tema que es prioridad dentro de la plataforma de Arcando es la lucha contra la legalización del aborto. “Yo estoy a favor de las dos vidas. Tenemos que inculcar esto a nuestras generaciones futuras. Hay gente que está luchando contra enfermedades terminales para seguir viviendo, hay muchas familias que no pueden tener hijos y estamos discutiendo la muerte. Tenemos que recapacitar un poco. Esas cosas se van a discutir en el Congreso de la Nación y también las tenemos que discutir acá en un debate con los candidatos, para ver qué posición van a tener con respecto a este tema. Yo soy defensor de la vida, tengo siete hijos, siete nietos, y quisiera tener vida para ver a mis bisnietos”, sostuvo.

Consultado acerca de por qué no se da este debate entre los candidatos, barajó que se debe a “que a muchos no les conviene y no quieren decir lo que piensan. Algunos ya votaron a favor de la muerte, y yo quiero votar a favor de la vida siempre, a favor de una Argentina que crezca con dignidad y no esté discutiendo estos temas. Son temas que no se deberían discutir. Hay gente que lo plantea porque tiene su posición, y lo plantea la gente que tuvo la posibilidad de nacer y de vivir. No le consultan al que está en el vientre de una madre si quiere vivir o no”, fustigó.

Proyectos sin apoyo

También dio cuenta de algunos proyectos de inversión que llevó la provincia y no tuvieron apoyo del gobierno de Macri. “Hace dos años atrás vino una empresa mexicana de capitales norteamericanos con barcos de licuefacción para llevar el excedente que no se reinyecta y transportarlo a Buenos Aires. En ese momento nos reunimos con el ministro Cabrera, que estaba a cargo del área de Producción, pero no lo acompañaron. Ellos tenían el barco, posteriormente iban a hacer un muelle y la planta en tierra, que iba a generar puestos de trabajo, para llevar al excedente que tenemos y no podemos transportar, pero miraron para otro lado. La provincia está perdiendo dinero por no poder transportar ese gas”, dijo.

Respecto de la viabilidad del puerto en zona norte, indicó que “se está estudiando si el puerto de Río Grande es viable en el lugar en que está, pero no sé en qué etapa está. Soy el vicegobernador pero soy muy respetuoso de la institucionalidad y eso corresponde al Ejecutivo provincial. Necesitamos el puerto, necesitamos ponerle valor agregado al gas, pero también necesitamos que las inversiones sean genuinas y no como cuando querían vender el gas a los chinos a un dólar con ochenta, cuando pagábamos siete u ocho dólares a Bolivia en ese momento. Le estábamos regalando las joyas de la abuela al peor postor”, afirmó.

Privatización del BTF

En otro orden de cosas, Arcando espera que la Legislatura salvaguarde al Banco Tierra del Fuego como entidad pública, en el corto plazo. “Es impresionante cómo ha crecido nuestro banco, después de la situación en que estaba, porque en algún momento se aprobó una ley para capitalizarlo, que ahora se quiere derogar. Espero que esta Legislatura lo pueda derogar para que el banco siga perteneciendo a los fueguinos y sea bien administrado, como lo ha sido en estos últimos tiempos, con personas capacitadas para llevar adelante un banco”, manifestó.

Trabajo conjunto

De llegar a la banca, Arcando adelantó que prevé “trabajar codo a codo con los tres intendentes y con el gobernador electo. No es porque yo tenga afinidad con ellos, sino porque los eligió el pueblo para guiar los destinos de cada una de las ciudades y de la provincia. Todo lo que ellos me plantean y pueda llevar al Congreso, lo voy a hacer, y también haciendo de gestor, porque hay cosas que no pasan por el Congreso. Lo que pase por la discusión del presupuesto, lo discutiré en el marco que tiene que ser. Hay trabajos que son previos y se deben hacer antes de que el proyecto llegue a las comisiones. El 1° de enero ya tenemos que estar trabajando con los intendentes y el gobernador para ver las obras que necesitan y empezar a discutirlo con el gobierno nacional. Este año hemos perdido más de mil millones de pesos del Fideicomiso Austral, porque no fue incluido en el presupuesto y tenemos que tratar de incluirlo”, dijo.

“Con oponerse a todo no se logra nada, y no importa el color político del gobierno que esté, hay que sentarse y pedir lo que necesita Tierra del Fuego. Hay que sentarse a consensuar, pero muchas veces aquellos que fueron elegidos a dedo siguen las directivas del bloque, y esta es la diferencia con nosotros. Nosotros estamos en el espacio de Consenso Federal y vinimos del consenso, mientras que los demás vinieron impuestos y estaban esperando a ver si podían estar o no en la lista”, aseveró.

Sin transición en Tolhuin

Finalmente se le preguntó sobre la falta de diálogo entre el intendente Claudio Queno y el electo Daniel Harrington, que deberían estar trabajando en la transición. “Muchas veces a algunos que están hace doce años ejerciendo la función en un lugar les debe costar aceptar la derrota. Debe entender que hubo una expresión del pueblo de Tolhuin sobre quién quiere que guíe los destinos de Tolhuin por los próximos cuatro años. La democracia tiene que ver con esto. El pueblo elige y hay que respetar la decisión de la mayoría. Nosotros perdimos una elección donde yo era candidato a vicegobernador, y al día siguiente la llamé a Mónica Urquiza y la felicité. Le dije que tenía todo a disposición, más allá de que ella está en la Legislatura. Es lo que corresponde, porque yo soy una persona democrática y el pueblo de Tierra del Fuego definió quiénes serán los próximos gobernantes de la provincia. Yo me puse a disposición como corresponde en estos casos”, concluyó.