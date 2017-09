“Yanina llegó a nosotros para quedarse”

Se cumplieron dos años de la tenencia con posibilidades de adopción de Yanina, la tercera tutela de la pareja integrada por Pablo López Silva y Juan Castro, quienes ya tienen dos varones con su apellido, David y Batista. “Yanina ha crecido y ha madurado, nos llena el alma, así que estamos muy felices”, coincidieron.

Este domingo se cumplieron dos años de la adopción de Yanina, la tercera hija adoptada por la pareja integrada por Pablo López Silva y Juan Castro. “Somos una familia y para nosotros es un día muy importante porque recuerdo que hace dos años atrás estuvimos nuevamente en Posadas visitando a la jueza por el pedido de la guarda con fines adoptivos de Yanina y es así que ella hace dos años que está con nosotros, que empezó a ser parte de nuestra familia y la verdad es que hoy ver todo lo que Yanina ha crecido y ha madurado, nos llena el alma, así que estamos muy felices”, recordó Pablo.

Memoró todo el proceso previo a la entrega de la tenencia, tanto de David, Batista y de Yanina. “La verdad que es un proceso de maduración y dentro de ese proceso de maduración hay un proceso donde hubo mucha expectativa, mucha ansiedad, dolor, incertidumbre, es como una mamá cuando espera a su hijo, cuando está embarazada y sabe que tienen que transcurrir nueve meses del desarrollo de ese niño, que madure y salga a la vida y esto es exactamente lo mismo, es como un parir, como un nacimiento y la verdad es que hemos transitado nosotros esa etapa”.

Destacó que “hay muchas familias aquí en Río Grande que han podido ofrecerse para los chicos que hoy están gozando con ellas y de estar juntos y esto implica que se ha madurado mucho en el tema de la adopción. Recordemos que antes la palabra ‘adopción’ era muy peyorativa; en cambio hoy es un gran acontecimiento para la familia y en eso creo que hemos dado un paso muy importante como Argentinos”.

En tanto Juan Castro en el mismo sentido consideró que hay una nueva conciencia sobre las familias igualitarias. “Nosotros hemos vivido todo un proceso, como lo han vivido otras parejas del mismo sexo y que verdaderamente es como cualquier familia, que los chicos se crían de la misma manera; tienen el mismo amor, las mismas dificultades y las mismas cosas que tiene cualquier chico. No por ser dos personas del mismo sexo el chico se cría de una manera diferente o que su elección pueda ser esa o no, no tiene nada que ver”.

Agregó que “hace dos años que Yanina está con nosotros y el hecho de brindarle nuestra familia también a ella es un acontecimiento increíble que la vivimos todos los días con mucha alegría. Por eso nosotros promocionamos a la adopción como una posibilidad muy hermosa para formar familias, no es el cuco, no pasa nada y los chicos tienen el mismo amor o más que cualquier otra persona”.

En este sentido animó a “no tener miedo a la adopción, no tener miedo a los trámites ni a nada, es meterse en la realidad de cada chico y ahí nos damos cuenta de cuánta falta hace que le podamos brindar una familia”.

Consultado si ya tienen la adopción de Yanina en forma definitiva, Juan Castro dijo que “nos falta un pequeño pasito, en el caso de David y Batista ya tienen nuestro apellido –López Castro- desde el 2014 y en el caso de Yanina hace falta un pasito más, ya los trámites están en el Juzgado de Río Grande; estamos con mucha ansiedad nosotros y con mucha ansiedad ella que quiere tener su apellido porque tiene que ver con su identidad y estamos cumpliendo de este modo con todos los pasos legales que nos exige la justicia”.